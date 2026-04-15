TheFork ernennt Lena Fixl zur Head Of Global Brand. Das zur Tripadvisor-Gruppe gehörende Unternehmen hat Lena Fixl zur Head Of Global Brand ernannt. Die 31-jährige Marketingexpertin verantwortet ab sofort die globale Markenstrategie und -entwicklung – mit einem klaren People-first-Ansatz.

Lena Fixl

Lena Fixl

Von der Marketing-Managerin zur globalen Markenchefin

Lena Fixl ist keine Neue im Unternehmen. Seit 2022 war sie als Marketing-Managerin bei TheFork tätig und sammelte umfangreiche Erfahrung im internationalen Marketing. Ihr Aufstieg zur Head Of Global Brand unterstreicht den strategischen Willen des Unternehmens, die Markenführung zu professionalisieren und gleichzeitig eine moderne, teamorientierte Führungskultur zu etablieren.

Fixl steht für einen kooperativen Führungsstil, der auf Vertrauen, Eigenverantwortung und gezielter Förderung individueller Stärken basiert – nicht auf Kontrolle oder reinem KPI-Druck.

„People-first“ als Marken- und Führungsphilosophie

Im Zentrum von Fixls Ansatz steht das „People-first“-Prinzip:

„Für mich ist es wichtiger, die Stärken meines Teams zu erkennen und gezielt einzusetzen, als ausschließlich auf Fehler oder KPIs zu schauen. Gute Ergebnisse entstehen, wenn Menschen Raum bekommen, auf ihre eigene Art zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen.“

Diese Haltung ist nicht nur eine interne Führungsmaxime, sondern wirkt direkt auf die Markenstrategie von TheFork aus. Eine Marke, die von einem teamorientierten, wertschätzenden Umfeld getragen wird, kommuniziert nach außen authentischer und nachhaltiger.

„Am Ende geht es nicht nur um den Output, sondern auch darum, wie wir zusammenarbeiten“, so Fixl weiter.

Herausforderungen als junge Führungskraft im Tech-Marketing

Als junge Führungskraft im Marketing, insbesondere im technologiegetriebenen Umfeld von TheFork, ist sich Fixl der spezifischen Herausforderungen bewusst, die mit ihrer Position einhergehen können:

„Man merkt gelegentlich, dass man sich stärker beweisen muss – sowohl als Frau als auch aufgrund des Alters. Doch ich habe gelernt, dass am Ende die eigene Arbeit und die Ergebnisse für sich sprechen.“

Mit dieser reflektierten Haltung ermutigt sie insbesondere Nachwuchskräfte und junge Frauen in der Branche, selbstbewusst ihren Weg zu gehen.

Ihre drei zentralen Ratschläge für den Branchennachwuchs:

Einfach machen – nicht darauf warten, dass alles perfekt ist Sichtbarkeit ist entscheidend – die eigene Meinung vertreten und für die eigenen Themen einstehen Vertrauen aufbauen – fachliche Fähigkeiten kann man lernen, aber gut mit Menschen zusammenzuarbeiten, macht langfristig den Unterschied

TheFork: Europas Marktführer für Restaurant-Reservierungen und -Management

TheFork ist ein Unternehmen der Tripadvisor-Gruppe und gilt als Europas führende Online-Reservierungsplattform für Restaurants. Die Plattform nutzt Technologie, um echte Begegnungen zwischen Gästen und Gastronomen zu schaffen – ein Ansatz, der besonders im Gourmet- und Fine-Dining-Segment an Bedeutung gewinnt.

Kennzahlen im Überblick:

Kennzahl Wert Partnerrestaurants über 55.000 in 14 Ländern App-Downloads nahezu 40 Millionen Verifizierte Bewertungen mehr als 20 Millionen

Für Gäste (B2C):

Restaurants nach Vorlieben finden (inkl. Filter für Küchenstile, Bewertungen, Anlässe)

Verfügbarkeiten in Echtzeit prüfen

Rund um die Uhr online reservieren

Von Sonderangeboten und Rabattaktionen profitieren

Direkt über die App bezahlen

TheFork Manager für Gastronomen (B2B):

Die digitale Restaurantmanagementlösung optimiert zentrale Betriebsabläufe:

Reservierungsmanagement und Auslastungssteuerung

und Auslastungssteuerung Erhöhung von Reservierungen und Sichtbarkeit in der Plattform

und Sichtbarkeit in der Plattform Reduzierung von No-Shows durch automatisierte Erinnerungen

durch automatisierte Erinnerungen Verwaltung von Zahlungen und Abrechnungen

und Abrechnungen Vereinfachung von Betriebsabläufen – alles in einer Software

Besonders für gehobene Gastronomie und Fine-Dining-Restaurants, die auf exzellente Auslastung und Gästebindung angewiesen sind, bietet TheFork Manager eine strategische Lösung.

Bedeutung der Personalie für die Gourmet- und Restaurantbranche

Die Ernennung von Lena Fixl zur Head Of Global Brand ist mehr als eine interne Personalie. Sie sendet ein klares Signal an die Gastronomiebranche: TheFork investiert in eine konsistente, menschenzentrierte Markenstrategie auf globaler Ebene.

Für Partnerrestaurants bedeutet dies:

Eine stärkere Positionierung der Plattform als vertrauenswürdige Brücke zwischen Gastronomie und Gästen

Authentischere Markenkommunikation, die Vertrauen schafft

Langfristig stabile Partnerschaften statt kurzfristiger Transaktionslogik

Gleichzeitig setzt TheFork mit Fixls People-First-Ansatz neue Maßstäbe für Führungskultur im Tech-Marketing – ein Aspekt, der in der wettbewerbsintensiven Gourmet- und Hotelbranche zunehmend an Bedeutung gewinnt, wo Fachkräftemangel und Mitarbeiterbindung zentrale Themen sind.

Ausblick: Globale Markenstrategie mit lokalem Gespür

Als Head Of Global Brand wird Lena Fixl künftig die Markenstrategie von TheFork in 14 Ländern koordinieren. Dabei gilt es, globale Konsistenz mit lokaler Relevanz zu verbinden – eine klassische Herausforderung im internationalen Marketing, die Fixl mit ihrem Team meistern will.

Ihr Credo: Menschen in den Mittelpunkt stellen – sowohl intern im Team als auch extern gegenüber Gastronomen und Gästen.

Alle Informationen auf einen Blick

Detail Information Unternehmen TheFork (Tripadvisor-Gruppe) Position Head Of Global Brand Ernannte Person Lena Fixl (31 Jahre) Bisherige Rolle Marketing-Managerin bei TheFork (seit 2022) Aufgabenbereich Globale Markenstrategie und -entwicklung Führungsstil Modern, teamorientiert, People-first Partnerrestaurants Über 55.000 in 14 Ländern App-Downloads Nahezu 40 Millionen Verifizierte Bewertungen Über 20 Millionen Kernprodukte TheFork (B2C), TheFork Manager (B2B)