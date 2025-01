Makris Athen erhält seinen ersten MICHELIN-Stern – Zwei neue Lokale erhalten die Auszeichnung Bib Gourmand – Der MICHELIN-Führer Athen 2024 enthält 36 Restaurants, darunter 7 neue Einträge. Wir zeigen sie alle!

Delta Seeanemonen auf Hühnerhaut

MICHELIN Athen

Bereits im Dezember veröffentlichte der MICHELIN Guide seine Auswahl der besten Restaurants der griechischen Hauptstadt für 2024.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, sagte Gourmet Report dazu: „Die griechische Küche verkörpert die Seele des Mittelmeers und der Ägäis, ein kulinarisches Erbe, das Traditionen und Regionen miteinander verbindet. Heute ist sie weit mehr als nur ein kultureller Ausdruck: Sie ist ein strategischer Motor für die griechische Wirtschaft und ein Vehikel für internationalen Einfluss.

An der Schnittstelle zwischen Tourismus und Gastronomie nutzt Griechenland seine Fähigkeit, Kreativität und Authentizität zu verbinden. Unsere Inspektionsteams haben die Bemühungen eines ganzen Sektors gelobt, der die Attraktivität des Landes auf der Weltbühne steigert und die Gastronomie zu einem Eckpfeiler der Soft Power Griechenlands und seiner nachhaltigen Entwicklungsstrategie macht.“

Im MICHELIN Athen 2024 hat das Delta seinen Status von zwei MICHELIN-Sternen beibehalten.

11 MICHELIN-Sternerestaurants, darunter ein Neuzugang

Die diesjährige Auswahl umfasst 11 mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurants: die bereits im letzten Jahr ausgezeichneten (Botrini’s, CTC Urban Gastronomy, Hervé, Hytra, Patio, Pelagos, Soil, Spondi, The Zillers und Tudor Hall) sowie einen Neuzugang.

Makris Athen

Gegenüber den Ruinen der Agora, dem Epizentrum des politischen, kommerziellen und sozialen Lebens im alten Athen, befindet sich dieses Lokal in einem geschichtsträchtigen Gebäude. Das Innendesign versucht, die Gäste in die faszinierende lokale Geschichte eintauchen zu lassen (ein Glasboden enthüllt antike Artefakte unter der Erde), während Küchenchef Petros Dimas die Grenzen der kulinarischen Kreation auslotet, um das reiche gastronomische Erbe des Landes zu präsentieren. Der Großteil der Zutaten stammt vom eigenen Bauernhof des Küchenchefs, der nur 45 Minuten vom Restaurant entfernt liegt.

Bib Gourmand

Diese Kategorie hebt Lokale mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. In diesem Jahr hat das Inspektionsteam sechs Lokale ausgewählt, in denen die Gäste eine komplette Mahlzeit zu einem vernünftigen Preis genießen können.

Cerdo Negro 1985, Fine Mess Smokehouse, Jerár und Nolan behalten ihre Auszeichnung und werden durch zwei neue Lokale ergänzt.

Von diesen Lokalen, die bei den Inspektoren stets beliebt und bei internationalen Feinschmeckern sehr begehrt sind, sind die beiden Neuzugänge:

Akra: Das Küchenchef-Tandem Giannis Loukakis und Spiros Pediaditakis geht über ein rein kulinarisches Angebot hinaus und bietet ein umfassendes, schwungvolles und entspanntes sensorisches Erlebnis im Herzen des Pangrati-Viertels. Das Restaurant mit seiner verlockenden Bäckerei und Konditorei am Eingang strahlt Charakter aus und zeigt die Farben der Barbecue-Küche, mit einer interessanten, täglich wechselnden Halbportionsoption.

Pharao : Es ist unbestreitbar, dass die Welt sich rasant weiterentwickelt, und so ist es äußerst erfrischend zu sehen, wie Küchenchef Manolis Papoutsakis in diesem Restaurant mit seinem modern-industriellen Design auf die griechischen kulinarischen Traditionen zurückgreift und furchtlos in die kulinarische Vergangenheit eintaucht. Er ist bestrebt, die Authentizität vergangener Geschmacksrichtungen zu reproduzieren, indem er die Zutaten sorgfältig auswählt und sie einfach über Holz und Holzkohle zubereitet. Diese faszinierende Denkweise ist nicht unvereinbar mit dem zeitgemäßen Ansatz bei Service und Präsentation.

4 neue Restaurants von den Inspektoren empfohlen

Neben den mit MICHELIN-Sternen, Grünen Sternen und Bib Gourmands ausgezeichneten Lokalen haben die Inspektoren auch 4 Restaurants überzeugt, die sich aufgrund des hohen Niveaus ihrer Küche einen Platz in der Auswahl verdient haben.

Mit Dolli’s, Esthiō, Gallina und Ovio ist die Zahl der empfohlenen Restaurants in Athen für 2024 auf 18 gestiegen.

Die Auswahl der empfohlenen Restaurants in den einzelnen Kategorien schließt sich der Hotelauswahl des MICHELIN-Führers an, in der die exklusivsten Unterkünfte in Athen und ganz Griechenland vorgestellt werden: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/athens

Der MICHELIN-Führer Athen 2024 auf einen Blick

3 Sterne: 0

2 Sterne: 1 Restaurant: das Delta

1 Stern: 11 Restaurants (1 neuer Eintrag)

Grüner Stern: 3 Restaurants

Bib Gourmand: 6 Restaurants (2 Neuzugänge)

Empfohlen: 18 Restaurants (4 Neuzugänge)

Die Auswahl des MICHELIN Guide Athens für 2024 ist verfügbar auf der MICHELIN Website: https://guide.michelin.com/de/de/attica/athens/restaurants

