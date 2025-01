Sterne strahlen über dem Haubenland

Nachdem der Guide Michelin ab 2010 seine Auszeichnungen in Österreich auf Wien und Salzburg beschränkt und diese im „Guide Michelin Main Cities of Europe“ untergebracht hatte, wurde das Land sozusagen zum Haubenland des Gault&Millau. Anscheinend wusste man dort mehr über die Kochkunst in Österreich, die seit vielen Jahren Gourmets aus aller Welt beeindruckt.



Foto: Guide Michelin Österreich

Nun denn, 2025 kehrte der Guide Michelin nach Österreich zurück und das besonders beeindruckend. Die Zeremonie fand am 21. Januar 2025 im Hangar 7 am Salzburger Flughafen mit einer großen Zahl geladener Gäste statt. Nun kenne ich ja diese Veranstaltungen zur Genüge aus Deutschland, doch die zuletzt eher routiniert vorgetragenen Präsentationen in Hamburg konnten, zumindest mich, nicht mehr überzeugen. Hinzu kommt die in Deutschland typische Krittelei an allen Entscheidungen. Hier ein Stern zu viel, dort einer zu wenig. So richtig Freude will da wohl kaum aufkommen.

Bernhard Steinmann (@ Gourmet unterwegs)



Völlig anders habe ich das nun in Salzburg erlebt. Bei jeder Namensnennung brandete frenetischer Beifall auf, jeder Stern eine Befreiung, eine Erleichterung, reine Freude. Auch mich hat es bei den vielen Standing Ovations nicht im Sitz gehalten.

Die Statistik:

43 Restaurants mit Bib Gourmand (davon 38 neu)

2 Restaurants mit drei Sternen (davon 1 neu)

18 Restaurants mit zwei Sternen (davon 13 neu)

62 Restaurants mit einem Stern (davon 53 neu)

33 Restaurants mit Grünem Stern (davon 31 neu)

@ Bernhard Steinmann

Das Wiener Restaurant Steirereck im Stadtpark – in der Restaurantselektion von Wien zuvor bereits mit zwei Sternen gewürdigt – hat es nun in die Top-Liga geschafft. Zu verdanken ist diese außerordentliche Leistung der Individualität und Authentizität, die Patron Heinz Reitbauer und sein Team um Küchenchef Michael Bauböck in dieser Location auf die Teller bringen.

Juan Amador (@ Bernhard Steinmann)

Die drei Sterne für das Restaurant Amador von Juan Amador sind nun wirklich keine Überraschung sondern, wie schon in den letzten Jahren, Bestätigung.

Hervorheben möchte ich noch die beiden Sterne für Dennis Ilies im Hotel Tannenhof in St. Anton am Arlberg. Ilies ist ein „alter Bekannter“, war er doch zwölf Jahre an der Seite von Kevin Fehling tätig, u.a. als Sous Chef im Hamburger Drei-Sterne-Restaurant „The Table“.

Martin Klein ( @ Bernhard Steinmann)

Nicht vergessen, wie könnte man auch, Martin Klein, Executive Chef des Restaurants Ikarus im Salzburger Hangar 7. Er verteidigte seine beiden Sterne erneut.

In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass gerade der 10. Band von „Die Weltköche zu Gast im Ikarus“ erschienen ist. Eine Rezension erscheint in den nächsten Tagen hier beim Gourmet Report.

Ein weiteres Aushängeschild für Österreichs Gourmetszene dürfte ohne Frage Johannes Nuding sein. Pierre Gagnaire, einer der französischen Superstars förderte das Talent Nuding und setzte ihn in Paris und Moskau ein. Schließlich leitete er über Jahre die Küche des imposanten „The Lecture Room and Library“ im Londoner Gastro-Komplex „The Sketch“ und führte diesen in den Kreis der Drei-Sterne-Restaurants.

Doch es zog ihn wieder zurück in seine österreichische Heimat nach Hall in Tirol, in den Schwarzen Adler. Dort wurde er nun mit zwei Michelinsternen ausgezeichnet.

Rudolf Obauer ( @ Bernhard Steinmann)

Natürlich dürfen auch Karl und Rudolf Obauer aus Werfen nicht vergessen werden. Sie haben mit dem Guide Michelin so ihre Erfahrungen gemacht. Nun jedenfalls sind es gute Erfahrungen. Zwei Michelinsterne für eine beständige Leistung in dem traditionsreichen Familienbetrieb.

