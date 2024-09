Dennis Ilies wird Küchenchef am Arlberg

Ab dem 01. Oktober 2024 übernimmt ein neues Gesicht das Zepter in der Küche des Tannenhofs in St. Anton am Arlberg: Der Kölner Dennis Ilies kommt!

In den vergangenen zwölf Jahren war er die rechte (und linke) Hand des 3 Sternekochs Kevin Fehling in Hamburg und begibt sich nun auf neues Terrain in seiner ersten Position als Küchenchef.

Der 38-Jährige hat bereits im August erste Bergluft geschnuppert und fühlt sich recht wohl am Arlberg.

Seine Philosophie lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Beste Zutaten, Unterstützung lokaler Produzenten, außergewöhnliche Zubereitungen und Kombinationen, intensive Geschmackserlebnisse. All dies erwartet den Gast im stilvollen Ambiente des Hotel Tannenhof, sowohl im Gourmetmenü als auch a la Carte.

Nach mehr als vier Jahren trennen sich die Wege des Hotel Tannenhof*****Superior in St. Anton am Arlberg und Küchenchef Gustav Jantscher daher zum 30. September 2024. Als glamouröses Finale dieser sehr erfolgreichen und wunderbaren Zusammenarbeit wird Gustav Jantscher am 28. September 2024 bei der Genussmesse von Gault&Millau Österreich in der Ottakringer Brauerei nochmals für den Tannenhof sein Können zeigen.

Man darf sich auf neue kulinarische Abenteuer aus der Küche des Tannenhofs freuen, wenn sich ab dem 04. Dezember 2024 die Türen des Hotels und Restaurants wieder öffnen.

Hotel Tannenhof*****Superior | Nassereinerstr. 98, 6580 St. Anton am Arlberg | www.hoteltannenhof.net

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag

mittags à la Carte 12.00 – 14.00 Uhr

abends Gourmetmenü & á la Carte 18.30 – 20.00 Uhr

Kontakt für Reservierungen +43 5446 30311 oder info@hoteltannenhof.net

Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Tannenhof im St. Anton am Arlberg bietet in stilvoller Ambiance ein Maximum an Aufmerksamkeiten und Privatspha re. Die 24 Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr um die höchstens 16 Gäste und lesen ihnen jeden Wunsch von den Lippen ab. Sieben Suiten bestechen mit großzügiger Raumaufteilung und individuellem Design. Abgerundet wird das Angebot durch den Spa Bereich, einer Oase der Ruhe ünd Entspannung für Körper und Geist.

