Das Pou-o-Kai bietet eine kulinarischen Darbietung unter dem sternenübersäten Himmel von Kura Tawhiti (Castle Hill) am Fuße der neuseeländischen Südalpen, nur eine kurze Fahrt von Christchurch auf der Südinsel entfernt.

Mehr als 50 internationale Gourmets erlebten unter dem eindrucksvollen dunklen Himmel des Reiseziels das Sechs-Gänge-Degustationsmenü des Kiwi-Kochs Ben Bayly. Das Menü, das aus den besten Produkten des neuseeländischen Winters sowie einheimischen Zutaten zusammengestellt wurde, feierte die Vielfalt der Zutaten, die den Manuhiri (Besuchern) in ganz Neuseeland zur Verfügung stehen.

Die Destination veranstaltete das Event mit dem Versprechen “einzigartige Küche, die eine Reise wert ist”, als freundliche Anspielung auf das berühmte “Sterne”-System des Guide Michelin, welcher Neuseeland bisher noch nicht berücksichtigt hat.

René de Monchy, Chief Executive von Tourism New Zealand, erklärt Gourmet Report: “Wir sind es gewohnt, dass Neuseeland unter dem Radar läuft. Zuerst waren es die Weltkarten und jetzt der Guide Michelin, daher freuen wir uns, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Unser Nachthimmel ist weltberühmt, und dass zu Recht – aber auch unsere Küche ist einen oder drei Sterne wert.”

Die Definition eines 3-Sterne-Restaurants im Guide Michelin bedeutet “einzigartige Küche, die eine Reise wert ist”, erklärt Küchenchef Ben Bayly. “Wir sind der Meinung, dass die neuseeländische Küche in einer eigenen Kategorie liegt – wir nennen sie herausragende Küche, die eine Reise bis ans Ende der Welt wert ist.”

Der Name des Restaurants, Pou-o-Kai, stammt von den Ngai Tuahuriri, den lokalen Tangata Whenua (Menschen des Landes), und ist eine Hommage an den Adler, der einst durch die unberührten Himmel der Region Kura Tawhiti (Castle Hill, Südinsel) flog. Es lässt sich frei als eine Verbindung zu Ort (Pou) und Essen (Kai) übersetzen.

Die Veranstaltung wurde so terminiert, dass sie im neuseeländischen Winter stattfindet, um den unvergleichlichen Nachthimmel bestmöglich zu präsentieren, darunter Naturphänomene wie die Südlichter (Aurora Australis) und die Milchstraße. Für begeisterte Sterngucker gelten die längeren Herbst- und Winternächte oft als die beste Zeit, um die eindrucksvollen klaren Nachthimmel Neuseelands zu beobachten.

Die individuellen Gerichte, die im Pou-o-Kai serviert werden, werden bis Juli 2025 abwechselnd in Ben Baylys neuseeländischen Restaurants ( Ahi, Aosta, Origine, Little Aosta, The Bathhouse) in Auckland, Queenstown und Arrowtown angeboten.

Tief verwurzelt in Kaitiakitanga (Vormundschaft über das Land) und Manaakitanga (Gastfreundschaft) ehrt die kulinarische Identität Aotearoa Neuseelands sowohl Menschen als auch den Ort. Dies führt zu einer ausgeprägten landwirtschaftlichen Fülle und einer lebendigen kulinarischen Kultur.

Weitere neuseeländische “Sternerestaurants”: https://www.newzealand.com/de/feature/top-10-places-to-dine-under-the-stars/

