Sebastian Höpfner ist der neue Sommelier im Rutz Berlin ***

Das Berliner Drei-Sterne-Restaurant Rutz freut sich über den Start seines neuen Sommeliers. Seit Jahresbeginn verantwortet Sebastian Höpfner die vinophilen und alkoholfreien Begleitungen sowie die umfangreiche Weinkarte.

Das mit drei Michelin-Sternen prämierte Restaurant Rutz in Berlin freut sich, bekannt zu geben, dass Sebastian Höpfner ab sofort die Rolle des Sommeliers übernimmt. Mit seiner hervorragenden Expertise und Leidenschaft für Wein wird Höpfner das Team des Rutz bereichern und für Weinerlebnisse auf kontinuierlich hohem Niveau sorgen.

„Mit Sebastian Höpfner und seiner langjährigen Erfahrung sowie seiner Offenheit, auch für unsere avancierten alkoholfreien Getränke, konnten wir eine der Schlüsselpositionen im Rutz bestens besetzen“ – so das Inhaber-Ehepaar Anja und Carsten Schmidt gegenüber Gourmet Report.

SEBASTIAN HÖPFNER

Der 38-jährige Sebastian Höpfner hat sich nach Stationen in renommierten Restaurants als einer der führenden Sommeliers Deutschlands etabliert. Nach seinem Abschluss in seiner Geburtsstadt Flensburg als Restaurantfachmann war er deutschlandweit im Service hochklassiger Adressen tätig, um sich dann weiter zuspezialisieren. Von 2017 bis 2022 arbeitete er in Frankfurt am Main im Steigenberger Frankfurter Hof im Restaurant „Français“ als Head-Sommelier. Danach war erfür fast zwei Jahre in gleicher Position im „Taubenkobel“ in Schützen am Gebirge in Österreich tätig. Nach seiner einjährigen Rückkehr nach Frankfurt ins „Chairs“ kommt Sebastian Höpfner nun mit großer Vorfreude nach Berlin: „Ich konnte es kaum erwarten, die erste Flasche im Rutz zu entkorken. Das Rutz mit der grandiosen Küche von Marco Müller und Dennis Quetsch und dem Service unter der Leitung von Falco Mühlichen verbindet für mich die höchsten Ansprüche.“

Zur Rutz-Philosophie und der Ausrichtung der rund 800 Positionen umfassenden Weinkarte mit Deutschland-Schwerpunkt passt auch seine Herangehensweise: „In diesem perfekten Rahmen mit meiner Idee vom Wein mit Respekt vor der Klassik und Offenheit für die Moderne – unsere Gäste begeistern zu können, ist für mich das Größte meiner bisherigen Laufbahn.“

UNTERSTÜTZUNG DURCH RUTZ-EIGENGEWÄCHS CLEMENS ZEISSIG

An seiner Seite wird dabei Clemens Zeißig agieren. Nach seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann im Zwei-Sterne-Restaurant „Facil“ kam der 24-Jährige 2022 mit großem Wein-Enthusiasmus als Chef de Rang ins Rutz und sammelte bereits wertvolle Erfahrungen im Thema Wein unter der Ägide der langjährigen Sommelière Nancy Großmann. Mitte 2024 schloss Clemens Zeißig seine Weiterbildung zum IHK-geprüften Sommelier erfolgreich ab.

„Wir sind stolz und freuen uns, dass Clemens als stellvertretender Sommelier nun den nächsten Karriereschritt an der Seite unseres neuen, erfahrenen Sommeliers Sebastian Höpfner bestreiten kann“ – erklärt Anja Schmidt begeistert.

AUSZEICHNUNGEN SEBASTIAN HÖPFNER

2024 – Top 50 Sommeliers, Rolling Pin Deutschland

2023 – Top 50 Sommeliers, Rolling Pin Österreich

2023 – Sommelier des Jahres, Sternefresser

2020 – Top 50 Sommeliers, Schlemmer Atlas

RESTAURANT RUTZ IN BERLIN

Aus dem 2001 mit Lars Rutz († 2003) eröffneten Konzept aus Weinbar mit Restaurant und Weinverkauf entwickelte sich das heutige, von Inhaber-Ehepaar Anja und Carsten Schmidt weiterhin familiengeführte Spitzenrestaurant Rutz. Seit 2004 verantwortet die Küche Executive Küchenchef Marco Müller, Küchenchef ist Dennis Quetsch. 2020 verlieh der Guide Michelin dem Rutz als bisher einzigem Restaurant in Berlin drei Sterne und zusätzlich den grünen Stern für besonders engagierte nachhaltige Gastronomie. Nahezu alle anderen Restaurantführer vergeben ebenfalls Höchstbewertungen. Seit 2022 präsentiert sich das Rutz auch optisch nach großem Re-Design unter der Leitung der Berliner Architektin Prof. Gesine Weinmiller im neuen, zeitlos puristisch-eleganten Gewand. Das Rutz gehört zu Berlins besten Restaurants.

Restaurant Rutz: https://rutz-restaurant.de/

