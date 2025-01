Zehn aufregende Aktivitäten zum chinesischen Neujahrsfest in Hongkong – ab 29.1.2025. Hongkong begrüßt das Jahr der Schlange: Reisende sind eingeladen, ihr Abenteuer mit einem Bummel durch die lebendigen Straßen Hongkongs, die zu jedem neuen Jahr mit symbolischen Dekorationen, festlichen Snacks und Blumenmärkten geschmückt sind, zu starten.

Poon Choi – Hongkong CNY

Hongkong begrüßt das Jahr der Schlange

Hongkong gehört zu den besten Orten weltweit, um das chinesische Neujahrsfest zu feiern. Das Jahr der Schlange steht vor der Tür und die Stadt lädt Reisende ein, es mit einer Vielzahl an Feierlichkeiten zu begrüßen. Von den aufregenden Vorbereitungen bis hin zu den lebendigen Festen sprüht die Stadt vor Energie, Farben und unerwarteten Überraschungen, die Hongkong zu einem der attraktivsten Orte machen, um dieses Fest zu erleben. Mit diesen zehn empfohlenen Aktivitäten in Hongkong zum chinesischen Neujahr erleben Besucher unvergessliche Momente, köstliche Genüsse und die Essenz des Festes.

1) Dekorationen und rote Umschläge entdecken

Das chinesische Neujahrsfest wäre ohne einen Besuch in einer der speziell dekorierten Straßen, wie der Pottinger Street, Fuk Wing Street oder Sai Yeung Choi Street in Hongkong, nicht komplett. Diese Straßen sind gesäumt von Geschäften, die zeitlose und trendige Dekorationen wie Fai Chun (chinesische Spruchbänder) anbieten. Sie symbolisieren Glück und Wohlstand und sind heute oft mit moderner Kalligrafie, 3D-Buchstaben oder sogar LED-Lichtern gestaltet.

Unterwegs entdecken Besucher überall Händler für rote Umschläge. Sie bieten eine große Auswahl klassischer Umschläge mit chinesischen Nachnamen und modernen Designs an – das perfekte Andenken vom Fest.

2) Doppeltes Glück mit festlichen Snacks

In einer der zahlreichen traditionellen Bäckereien wie der Kee Wah Bakery probieren Besucher Klassiker wie Siu Hau Zou (lächelnde Sesambällchen) für Glück und Yau Gok (frittierte Erdnusstäschchen) für Wohlstand. Auch der Chuen Hap, eine Snack-Schale, die Zusammenhalt symbolisiert, darf nicht fehlen.

3) Blühendes Glück auf den Märkten erleben

Jedes Jahr verwandeln sich zahlreiche Plätze in Hongkong in Lunar New Year Fairs, die vom 23. bis 29. Januar stattfinden. Die Märkte bieten kreative Neujahrsprodukte und Blumen mit glückverheißenden Bedeutungen – von Kirschblüten für Neuanfänge über Kumquatbäume für Wohlstand bis hin zu Orchideen, die für Eleganz stehen. Wer beliebte Märkte, wie den Victoria Park oder den Fa Hui Park, besucht, kann dort die festliche Atmosphäre genießen.

Wichtige Feste: Paraden, Feuerwerke und Multimedia-Spektakel

Von lebendigen Paraden über beeindruckende Feuerwerke bis hin zu einer 3D-Mapping-Show – Hongkong bietet zum chinesischen Neujahrsfest eine Vielzahl von Veranstaltungen für jeden Geschmack.

4) Eine internationale Nachtparade der Superlative

Am 29. Januar, dem ersten Tag des chinesischen Neujahrsfest, wird die Chinese New Year Night Parade die Straßen von Tsim Sha Tsui in ein beeindruckendes Karnevalsspektakel verwandeln, mit leuchtenden Festwagen, internationalen und lokalen Künstlern und vielen Überraschungen.

5) Doppeltes Glück bei Feuerwerk und Pferderennen

Am 30. Januar begrüßt das eindrucksvolle Feuerwerk über dem Victoria Harbour das neue Jahr. Am 31. Januar erleben Besucher beim Chinese New Year Raceday in der Sha Tin Rennbahn spannende Unterhaltung und eine festliche Atmosphäre.

6) Eine visuelle Reise in Tai Kwun erleben

Vom 26. Januar bis 14. Februar präsentiert InnerGlow 2025 im Tai Kwun eine 3D-architekturbezogene Projektion, die die historischen Fassaden auf dem Parade Ground und im Prison Yard mit innovativen Kunstwerken lokaler Künstler zum Leben erweckt. Die Kunst ist hierbei von chinesischer Kultur und Literatur inspiriert, sodass Besucher eine Reise durch Zeit und Raum während des Chinesischen Neujahrs verbringen.

7) Zusammen feiern: Themenparks und Familientreffen

Was gibt es Schöneres, als das unvergessliche chinesische Neujahr mit der Familie in Themenparks zu feiern? Hier verbringen Besucher Zeit mit ihren Lieben und starten ausgelassen das neue Jahr. Außerdem lädt die Metropole dazu ein, das Neujahrsfest mit den neuen Riesenpandas des Ocean Parks Hongkong zu verbringen! Die sechs Pandas des Parks werden zu niedlichen IP-Charakteren, die an den Festlichkeiten teilnehmen und Ihnen süße Neujahrssegen bringen! Ebenfalls sollten Besucher nicht die panda-inspirierten immersiven Installationen verpassen und Zeit einplanen, um die Pandas Le Le, An An und Ke Ke zu besuchen.

Parallel lädt das Hongkong Disneyland Resort ein, an der „Magical Year After Year“ Feier teilzunehmen, die vom 17. Januar bis zum 16. Februar stattfindet. Mit verzaubernden Disney-Dekorationen entlang der Main Street können sich Gäste auf eine völlig neue Parade freuen, angeführt von Glücksgott Goofy. Mickey und Duffy sowie ihre Freunde erwarten in ihren festlichen Outfits alle Besucher. Vor Ort gibt es Neujahrsgeschenke mit Disney-Magie und kulinarische Erlebnisse zu entdecken.

Festliche Dekorationen erwartet die Besucher in der ganzen Stadt, insbesondere auf der Lee Tung Avenue oder im The Peninsula Hong Kong. Aktivitäten wie Löwentänze sorgen in Hongkong für eine festliche Stimmung.

Unverzichtbare Aromen: Moderne Interpretationen der Dining-Traditionen

Das Chinesische Neujahrsfest dreht sich um Familientreffen, bei denen sich geliebte Menschen versammeln, um das neue Jahr auf die richtige Weise zu beginnen. Heutzutage feiern Familien in Hongkong meist mit einem Festmahl in einem traditionellen chinesischen Restaurant, aber es gibt auch einen wachsenden Trend zu modernen, kreativen Mahlzeiten.

8) Ein königliches Fest bei Jǐng erleben

Besucher feiern das Neujahr mit einem immersiven, multisensorischen Dinner-Erlebnis: dem „Man-Han 108“-Menü von Jǐng, einer modernen Interpretation des „Manchu-Han-Kaiserfests“ der Qing-Dynastie. Während das Original 108 Gerichte umfasste, passen Jǐngs Köche die Präsentation an und servieren zehn Hauptgerichte und acht kleine Gänge, die alle köstlich und fotogen sind. Vor dem Geschmackserlebnis überrascht das Restaurant mit visuellen Projektionen auf einer Panorama-Leinwand sowie mit Geschichten und Personal in Qing-Ära-Kleidung, die die Gäste in den Glanz vergangener Jahrhunderte versetzen.

9) Ein Hauch von Wohlstand mit Michelin-prämierten Delikatessen

Wer Lust auf ein gehobenes Michelin-Dining-Erlebnis zum Neujahrsfest in Hongkong hat, dem empfiehlt es sich das Man Ho Chinese Restaurant im JW Marriott zu probieren, wo traditionelle Spezialitäten wie Lo Hei mit hochwertigen Zutaten und modernen Präsentationen aufgewertet werden. Spring Moon, das gefeierte kantonesische Restaurant im The Peninsula Hong Kong, wird erneut eine Reihe begehrter Neujahrsgerichte zu Ehren des Jahres der Schlange anbieten, gepaart mit verlockenden Festtagsmenüs, die von Glück und Wohlstand inspiriert sind.

10) Mit jedem Cocktail-Schluck Erfolg genießen

Freudige Neujahrsmomente rufen nach einem Toast! Dieses Jahr stoßen Gäste auf das neue Jahr beispielsweise in der trendigen Bar Kinsman an, wo Cocktails aus traditionellen kantonesischen und chinesischen Spirituosen wie Schlangenschnaps von der lokalen Marke Ser Wong Fun hergestellt werden. Die Bar lädt dazu ein, das exklusive Neujahrsmenü mit „Snaky Panky“ und „Golden Bocca Tigris“, das typische Trockenfrüchte und Abalone kombiniert, zu probieren. Alternativ empfiehlt die Millionenmetropole die Speakeasy-Stil gestaltete Bar Red Room zu besuchen, um Cocktails mit chinesischen Zutaten in einer roten Glückskulisse zu genießen.

