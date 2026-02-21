Die deutsche Gastronomielandschaft befindet sich im Umbruch: Kreativität, Flexibilität und ein neuer Teamgeist prägen die Spitzenküche. Der Feinschmecker, Deutschlands führendes kulinarisches Magazin, würdigt diese Entwicklung mit den Gastro-Awards 2026 und dem neuen Guide „Die 500 besten Restaurants in Deutschland“.

Die 500 besten Restaurants – Der Feinschmecker

Gastro-Awards 2026: Der Feinschmecker kürt die besten Restaurants Deutschlands

Besonders bemerkenswert: Mit sechs von dreizehn Auszeichnungen wurden so viele Frauen geehrt wie nie zuvor.

Die Ausgabe #3/2026 des Feinschmecker, die jetzt im Handel erhältlich ist, widmet sich in einem umfangreichen Gastro-Dossier den aktuellen Trends und den herausragenden Persönlichkeiten der Branche. Chefredakteurin Gabriele Heins betont den Wandel: „Vielerorts lockert sich das starre Menü-Korsett zugunsten flexibler und gastfreundlicher À-la-carte-Angebote, es gibt attraktive Preise für junge Foodies, der Sonntagsbraten feiert sein Comeback, und spektakuläre Neueröffnungen setzen spannende Impulse.“

Gastro-Awards 2026: Die Preisträger im Überblick

Der Feinschmecker zeichnete in diesem Jahr dreizehn Persönlichkeiten und Konzepte in verschiedenen Kategorien aus. Die Preisverleihung dokumentiert den Generationswechsel und die zunehmende Diversifizierung der deutschen Spitzengastronomie.

Kategorie Preisträger Ort Anmerkung Restaurant des Jahres Überfahrt Rottach-Egern Chefköchin Cornelia Fischer & Sommelière Marie Christin Baunach Gastgeberin des Jahres Eva Klink Wielandshöhe, Stuttgart – Nachhaltigkeit Alte Überfahrt Werder (Havel) – Köchin des Jahres Douce Steiner Hirschen, Sulzburg – Lebenswerk Hermann Bareiss Hotel Bareiss, Baiersbronn 75 Jahre Aufbauleistung Aufsteiger des Jahres Cédric Staudenmayer Cédric, Weinstadt – Team Spirit (neue Kategorie) Facil Berlin Erste Verleihung dieser Auszeichnung Junge Konzepte arc Hamburg – Patissière des Jahres Julia Orschiedt Pietsch, Wernigerode – Gasthaus des Jahres Grüner Baum Michelstadt Mutter-Tochter-Duo Barbara & Erika Bär Innovation des Jahres Frühstück 3000 Berlin – Sommelière des Jahres Maria Vizsnyai Steins Traube, Mainz – Weinbar des Jahres High Fidelity Stuttgart –

Fünf der dreizehn Awards gingen nach Baden-Württemberg – ein Beleg für die anhaltende kulinarische Dominanz des Südwestens.

Neue Kategorie: Team Spirit als Signal für die Branche

Erstmals verlieh der Feinschmecker den Award in der Kategorie „Team Spirit“. Ausgezeichnet wurde das Berliner Restaurant Facil für ein „seit Jahren konstantes Rundum-Erlebnis dank einer hervorragend eingespielten Mannschaft“. In der traditionell hierarchisch organisierten Gastronomie setzt diese Auszeichnung ein bewusstes Zeichen für flachere Strukturen und wertschätzende Zusammenarbeit.

Lebenswerk: Hermann Bareiss und Joachim Wissler im Porträt

Die Redaktion ehrt Hermann Bareiss mit dem Award für sein Lebenswerk. Der Hotelier verwandelte das Hotel Bareiss in Baiersbronn über 75 Jahre hinweg in ein europaweit führendes Luxusresort. Im Gespräch mit Chefredakteurin Gabriele Heins blickt Bareiss auf Jahrzehnte der Aufbauarbeit zurück – und auf eine Unternehmenskultur, die Mitarbeiterführung und -schulung von Beginn an als Kernaufgabe begriff.

Ein weiteres Porträt gilt Joachim Wissler, der 25 Jahre lang das Spitzenrestaurant Vendôme in Bergisch Gladbach prägte. Im Interview spricht Wissler über seinen Abschied aus der Küche, den Übergang an seinen Nachfolger Dennis Kuckuck und den grundlegenden Wandel der Branche.

Die 500 besten Restaurants Deutschlands 2026

Als Extra liegt der Ausgabe der neue Guide „Die 500 besten Restaurants in Deutschland 2026“ bei. Das Team des Feinschmecker testet dafür jährlich anonym und unabhängig Gastronomie-Adressen im gesamten Bundesgebiet. Bewertet wird mit bis zu fünf Feinschmecker-„F“ – der höchsten Auszeichnung des Magazins.

Fünfzehn Köche mit der Höchstwertung von fünf „F“

Insgesamt fünfzehn Spitzenköche erhalten 2026 die Bestbewertung der Redaktion. Viele von ihnen kochen seit Jahren auf Weltklasse-Niveau und wurden vom Feinschmecker bereits mehrfach ausgezeichnet.

Die fünfzehn besten Köche Deutschlands 2026 (alphabetisch sortiert):

Koch Restaurant Ort Anmerkung Jan-Philipp Berner & Jan Fehling Söl’ring Hof Sylt – Christian Bau Victor’s Fine Dining Perl-Nennig – Benjamin Chmura Tantris München – Sven Elverfeld Aqua Wolfsburg Schließung zum 20. März 2026 angekündigt Jan Hartwig JAN München – Dennis Kuckuck Restaurant Vendôme Bergisch Gladbach Nachfolge von Joachim Wissler seit Oktober 2025 Claus-Peter Lumpp Restaurant Bareiss Baiersbronn – Torsten Michel Schwarzwaldstube Baiersbronn – Marco Müller Rutz Restaurant Berlin – Tohru Nakamura Tohru in der Schreiberei München – Clemens Rambichler Sonnora Dreis – Christoph Rüffer Restaurant Haerlin Hamburg Erstmals mit 5 „F“ ausgezeichnet Thomas Schanz schanz. restaurant. Piesport – Edip Sigl es:senz Grassau – Hans Stefan Steinheuer & Christian Binder Steinheuers Restaurant Bad Neuenahr-Ahrweiler –

Besonderheit 2026:

Christoph Rüffer vom Restaurant Haerlin in Hamburg erhält erstmals die Höchstwertung.

vom in Hamburg erhält erstmals die Höchstwertung. Dennis Kuckuck führt das Vendôme seit Oktober 2025 in der Nachfolge von Joachim Wissler erfolgreich weiter.

führt das seit Oktober 2025 in der Nachfolge von Joachim Wissler erfolgreich weiter. Sven Elverfeld schließt das Aqua in Wolfsburg zum 20. März 2026 – die aktuelle Auszeichnung dokumentiert den Abschied auf dem Höhepunkt.

Frauen in der Spitzengastronomie: Rekordjahr 2026

Chefredakteurin Gabriele Heins zeigt sich erfreut über die Entwicklung: „Chefinnen am Herd sind in der Gastronomie auch 2026 noch zu selten. Umso mehr freue ich mich, dass wir in diesem Jahr ganze sechs der dreizehn Einzel-Awards an Frauen vergeben – so viele wie nie zuvor.“

Besonders hervorzuheben sind:

Cornelia Fischer (Restaurant des Jahres, Überfahrt) gemeinsam mit Sommelière Marie Christin Baunach

(Restaurant des Jahres, Überfahrt) gemeinsam mit Sommelière Douce Steiner (Köchin des Jahres, Hirschen)

(Köchin des Jahres, Hirschen) Eva Klink (Gastgeberin des Jahres, Wielandshöhe)

(Gastgeberin des Jahres, Wielandshöhe) Julia Orschiedt (Patissière des Jahres, Pietsch)

(Patissière des Jahres, Pietsch) Maria Vizsnyai (Sommelière des Jahres, Steins Traube)

(Sommelière des Jahres, Steins Traube) Barbara und Erika Bär (Gasthaus des Jahres, Grüner Baum)

Digitales Angebot: Alle Auszeichnungen online

Unter feinschmecker.de/best-of stellt der Feinschmecker umfangreiche digitale Begleitangebote bereit:

Die 500 besten Restaurants Deutschlands als interaktive Suche

als interaktive Suche Ein „Best of“ aller von der Redaktion empfohlenen Genussadressen (Weingüter, Bäcker, Cafés, Röstereien, Metzger)

aller von der Redaktion empfohlenen Genussadressen (Weingüter, Bäcker, Cafés, Röstereien, Metzger) Die 100 besten Restaurants der Welt

Spezialseiten zu Olivenöl, Wein und Feinkost

Alle Adressen und Auszeichnungen werden fortlaufend aktualisiert.

Direktlinks:

Fazit: Kreativität und Verantwortung als Markenzeichen

Die Gastro-Awards 2026 des Feinschmecker zeichnen das Bild einer Branche im Aufbruch. Teamgeist, Nachhaltigkeit und weibliche Führung gewinnen an Sichtbarkeit, während Traditionshäuser wie das Bareiss oder das Vendôme erfolgreich den Generationswechsel gestalten. Mit 500 bewerteten Restaurants und fünfzehn Höchstbewertungen dokumentiert der Guide die außergewöhnliche Dichte an Spitzengastronomie in Deutschland – von Sylt bis an den Bodensee, von der Nordsee bis ins Alpenvorland.