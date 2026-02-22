Die Türkei festigt Platz auf kulinarischer Weltkarte: Michelin Guide 2026 mit neuer Zwei-Sterne-Küche und Erstauszeichnungen in Kappadokien. Der MICHELIN Guide Türkiye hat seine Auswahl für das Jahr 2026 vorgestellt. Die Neubewertung markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der türkischen Gastronomielandschaft.

Michelin Türkei 2026

Mit einem neuen Zwei-Sterne-Restaurant, drei neuen Ein-Sterne-Adressen – darunter der erste Stern für die Region Kappadokien – und 54 neu gelisteten Lokalen zeigt sich eine reife und vielfältige kulinarische Szene.

Kappadokien erstmals im Guide vertreten

Die größte Neuigkeit der diesjährigen Ausgabe ist die Aufnahme der historischen Region Kappadokien in den MICHELIN Guide. Mit 18 neu gelisteten Restaurants, darunter einem mit einem Michelin-Stern und fünf Bib Gourmands, betont der Guide die tiefe Verwurzelung der lokalen Küche in Tradition und Terroir.

„Die Vielfalt, das Talent und die Aufrichtigkeit, die im ganzen Land zu finden sind, bestätigen eine Gastronomieszene, die weiter an Tiefe und Selbstvertrauen gewinnt“, so Gwendal Poullennec, International Director des MICHELIN Guide.

Ab dem kommenden Jahr plant der MICHELIN Guide zudem erstmals eine landesweite, nationale Auswahl für die gesamte Türkei, ein weiteres Zeichen für das gewachsene Gewicht des Gastronomiestandorts.

Die neuen Sterne-Restaurants: Von Izmir bis Kappadokien

Zwei Michelin Sterne: Vino Locale in Izmir

Der größte Aufsteiger des Jahres ist das Vino Locale in Izmir. Nachdem es 2024 in der ersten Izmir-Ausgabe des Guides mit einem Stern ausgezeichnet wurde, erhält es nun als erstes Restaurant der Stadt Zwei Michelin Sterne. Küchenchef Ozan Kumbasar überzeugt die Inspektoren mit einer Küche, die türkisches Terroir mit subtilen Einflüssen aus Thailand und Japan verbindet. Das Lokal teilt sich diese höchste Auszeichnung in der Türkei nur mit dem Istanbuler Spitzenrestaurant TURK FATİH TUTAK.

Drei neue Ein-Sterne-Restaurants

Drei Restaurants dürfen sich erstmals über einen Michelin-Stern freuen:

Revithia (Kappadokien): Das Restaurant in der UNESCO-Stätte Kayakapı erhält mit seiner modern interpretierten, traditionellen Küche den ersten Michelin-Stern für Kappadokien. Küchenchef Duran Özdemir belebt fast vergessene Rezepte wie im Milch gegartes Lamm neu. Araf (Istanbul): Das kleine Counter-Restaurant der Köche Kenan Çetinkaya und Pınar Korgan Çetinkaya überzeugt mit einer ehrlichen, mutigen Küche über offenem Feuer, die türkische Aromen in puristischer Form präsentiert. Mezra Yalıkavak (Muğla): Küchenchef Serhat Doğramacı kreiert auf einem Bauernhof vor den Toren von Yalıkavak Menüs, die auf geschützten türkischen Produkten und handwerklichen Techniken wie Fermentation und Grillen über Holzfeuer basieren.

Damit steigt die Gesamtzahl der Ein-Sterne-Restaurants in der Türkei auf 15.

Weitere Auszeichnungen: Bib Gourmand, Green Star und Special Awards

Neben den Sternen vergab der Guide weitere begehrte Auszeichnungen:

Bib Gourmand: 16 neue Restaurants erhalten die Auszeichnung für hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind auch fünf Adressen aus Kappadokien, etwa das Babayan Evi , das zugleich einen Green Star erhält.

16 neue Restaurants erhalten die Auszeichnung für hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind auch fünf Adressen aus Kappadokien, etwa das , das zugleich einen erhält. Green Star: Vier Restaurants werden für ihr besonderes Engagement in Sachen Nachhaltigkeit mit dem Green Star ausgezeichnet: TURK FATİH TUTAK (Istanbul), Orfoz (Muğla), Teruar Urla (Izmir) und Babayan Evi (Kappadokien).

Vier Restaurants werden für ihr besonderes Engagement in Sachen Nachhaltigkeit mit dem Green Star ausgezeichnet: (Istanbul), (Muğla), (Izmir) und (Kappadokien). MICHELIN Special Awards: Drei Talente wurden mit Sonderpreisen geehrt: Young Chef Award 2026: Duru Akgül (Yakamengen III, Muğla) Sommelier Award 2026: Ersin Topkara (Neolokal, Istanbul) Service Award 2026: Ezgi Serdaroğlu (Teruar Urla, Izmir)

Drei Talente wurden mit Sonderpreisen geehrt:

Fazit: Eine gefestigte und wachsende Gastronomieszene

Die Auswahl 2026 unterstreicht die dynamische Entwicklung der Türkei als ernstzunehmende kulinarische Destination. Mit nun insgesamt 115 ausgewählten Restaurants (38 Neuaufnahmen) und einer beeindruckenden Bandbreite von über 25 verschiedenen Küchenstilen zeigt der MICHELIN Guide eine Szene, die ihre reiche Tradition mit Kreativität und modernem Anspruch verbindet. Die Aufnahme Kappadokiens und die Ankündigung eines ersten landesweiten Guides markieren den Beginn eines neuen Kapitels für die türkische Gastronomie auf der Weltbühne.

Die vollständige Auswahl des MICHELIN Türkei 2026:: https://guide.michelin.com/de/de/selection/turkey/restaurants