32 Restaurants, darunter 2 Ein-Stern-Restaurants, sind neu in der 2025er Auswahl des MICHELIN Istanbul, Izmir, Muğla. Narımor und Casa Lavanda mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet; 9 neue Restaurants erhalten einen Bib Gourmand. Wir haben die komplette Liste!

Istanbul

MICHELIN Istanbul, Izmir, Muğla

Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, kommentiert gegenüber dem Gourmet Report: „Auch in diesem Jahr waren unsere Inspektoren vom Reichtum und der Einzigartigkeit der türkischen kulinarischen Szene überzeugt. Mit ihrer lokalen Handwerkskunst, bemerkenswerten Initiativen, die die Konturen einer immer virtuoseren Gastronomie zeichnen, und der Kreativität, mit der lokale kulinarische Traditionen neu erfunden werden, erweisen sich Istanbul, Izmir und Muğla als ein wahres gastronomisches Mosaik.

Darüber hinaus entdecken unsere Inspektionsteams bei der Erkundung neuer Gebiete in Muğla und Istanbul nach und nach verborgene Schätze und einzigartige Lokale, die lokale Feinschmecker und internationale Reisende gleichermaßen begeistern werden. Diese Auswahl für das Jahr 2025 ist eine wahre Ode an die kulinarische Dynamik und Vielfalt, bei der jede Region mit ihrer eigenen Persönlichkeit und Identität glänzt.“

Casa Lavanda und Narımor mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Das Casa Lavanda, 40 Kilometer vom Stadtzentrum Istanbuls entfernt, ist eine Oase der Ruhe, sowohl Hotel als auch Restaurant, inmitten von 21.000 m² Gärten und Gemüsebeeten. Küchenchef Emre Şen, der die Küche des Familienbetriebs leitet, verbindet auf brillante Weise die klassischen Aromen des türkischen Repertoires mit mediterranen, insbesondere italienischen Einflüssen. Ob al dente Agnolotti, gefüllt mit Burrata und Mascarpone, oder saftiger Wolfsbarsch aus dem Schwarzen Meer, serviert

oder saftiger Seebarsch aus dem Schwarzen Meer mit Gartengemüse – die Gerichte des Küchenchefs sind authentisch und aufrichtig. Das Restaurant setzt sich besonders für die Förderung des lokalen Terroirs ein, hebt die saisonalen Produkte hervor – 80 % des Obsts und Gemüses stammen aus dem eigenen Gemüsegarten und der eigenen Saatgutbank – und unterhält enge Beziehungen zu den umliegenden Gemeinden. So hat das Restaurant einen Stand auf dem von der Slow-Food-Bewegung organisierten Markt Terre de Sile, um die Überschüsse aus dem Gemüsegarten zu verkaufen.

Casa Lavanda wurde außerdem mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet.

In Izmir, wo er die Küche des Narımor leitet, verbindet Küchenchef Atilla Heilbronn seine deutschen Wurzeln harmonisch mit dem kulinarischen Reichtum der Türkei in einer raffinierten Interpretation der lokalen kulinarischen Traditionen. Mit nur fünf Tischen, an denen ein Dutzend Gäste Platz finden, bietet das Narımor ein intimes, elegantes Erlebnis, bei dem jedes Detail zählt. Auf der Speisekarte stehen einheimische Produkte in Kombination mit meisterhaften kulinarischen Techniken. Ein Beispiel dafür ist das Hauptgericht Aprikosenbrasse, Seebohnen und Kefir, bei dem der Geschmack der Aprikose die außergewöhnliche Zubereitung des Fisches unterstreicht und das Meerfenchelpulver das Ganze mit einem subtilen Hauch von Salzigkeit abrundet. Unbedingt probieren, so die Inspektoren des Guides.

Neben diesen beiden neuen Sternerestaurants waren die Inspektoren beeindruckt von der Beständigkeit der Restaurants, die in der Ausgabe 2024 des MICHELIN-Führers mit einem oder mehreren Sternen empfohlen werden. Alle mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants der letzten Ausgabe haben ihre Auszeichnung auch in der Ausgabe 2025 beibehalten, so dass sich die Gesamtzahl der mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants in den drei Provinzen auf 13 erhöht: Araka, Arkestra, Casa Lavanda, Mikla, Neolokal, Nicole und Sankai by Nagaya in Istanbul; Kitchen By Osman Sezener und Maçakızı in Bodrum sowie Narımor, OD Urla, Teruar Urla und Vino Locale in Izmir.

An der Spitze der lokalen kulinarischen Szene wird das TURK FATİH TUTAK in Istanbul weiterhin mit zwei MICHELIN-Sternen für „seine außergewöhnliche Küche, die einen Umweg wert ist“, empfohlen.

Neun neue Restaurants mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet

Der Bib Gourmand wird von lokalen Feinschmeckern und internationalen Reisenden besonders geschätzt. Er kennzeichnet Restaurants, die innerhalb einer bestimmten Preisspanne absolut bemerkenswerte kulinarische Erlebnisse bieten. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben den Bib Gourmand an 9 neue Restaurants verliehen: 4 in Istanbul, 2 in der Provinz Izmir und 3 in der Provinz Muğla.

Mit Ausnahme der Arka Ristorante Pizzeria in Bodrum, die köstliche italienische Spezialitäten anbietet, konzentrieren sich diese Restaurants hauptsächlich auf türkische Aromen und Rezepte, die auf traditionelle Weise oder mit moderneren Variationen interpretiert werden.

Liebhaber der authentischen Küche sollten sich ein Mittag- oder Abendessen bei Ali Ocakbaşı (Istanbul) oder Aslında Meyhane (Urla, Izmir) nicht entgehen lassen. Im letzteren bietet das Team typische regionale Rezepte aus Izmir an, die mit Großzügigkeit und Herzlichkeit serviert werden.

Das Tatbak (Istanbul), das bisher nur von den Inspektoren ausgewählt und dieses Jahr in den Rang eines Bib Gourmand erhoben wurde, ist eine Istanbuler Institution und bekannt für seine Pide, Kebab und Lahmacun. Dieses sehr preisgünstige Restaurant ist ein hervorragender Einstieg in einige der beliebtesten Spezialitäten der türkischen Küche.

An der asiatischen Küste Istanbuls können Feinschmecker an der Theke des Araf İstanbul, einem Restaurant im Taschenformat, Platz nehmen und die zeitgenössische türkische Küche sowie hervorragende, über der Kohle zubereitete Gerichte genießen.

Gemeinschaft und Geselligkeit sind die Schlagworte in Nazende Cadde (Istanbul) und Beynel (Bodrum). Hier empfehlen die Inspektoren, mit der Familie oder mit Freunden zu kommen und mehrere Teller zu bestellen, die man während des Essens teilt. Im Beynel schätzten sie vor allem die ungezwungene, offene Atmosphäre, in der die Tische im Freien nur durch Orangen- und Zitronenbäume geschützt sind, die in der Saison einen süßen Duft verströmen.

Nicht zuletzt überzeugte die Inspektoren der böhmische, romantische Charme des Asma Yaprağı, das ebenfalls mit dem Grünen Stern ausgezeichnet wurde und sich in Alaçatı (Izmir) befindet. Das idyllisch gelegene Restaurant lädt seine Gäste ein, aus einer Auswahl von Gerichten zu wählen, die täglich mit lokalen und handwerklichen Produkten zubereitet werden. Angetrieben von der Vision der Küchenchefin Ayşe Nur Mıhcı zelebriert dieses Restaurant das Teilen und die Großzügigkeit mit einer ebenso reichhaltigen wie authentischen Küche.

Noch rustikaler ist das Agora Pansiyon (ebenfalls mit einem Grünen Stern ausgezeichnet), ein verstecktes Restaurant in dem ebenso versteckten Dorf Kapıkırı, nördlich von Bodrum. Dieses familiengeführte Gasthaus bietet eine sehr kurze Speisekarte, die hauptsächlich auf der eigenen Produktion von Obst, Gemüse und Olivenöl sowie dem besten Fleisch und Fisch aus der Region basiert.

Mit diesen neuen Restaurants sowie denjenigen, die ihre Auszeichnung für ein weiteres Jahr behalten, steigt die Gesamtzahl der in der Auswahl für 2025 empfohlenen Bib Gourmand-Restaurants auf 27: 14 in Istanbul, 8 in Izmir und 5 in Muğla.

22 hochwertige Restaurants in der Auswahl des MICHELIN-Führers

Neben den 2 neuen MICHELIN-Sternen und den 9 neuen Bib Gourmand wurden die Inspektoren von den kulinarischen Vorschlägen von 22 weiteren Restaurants verführt, die in diesem Jahr in die Auswahl aufgenommen wurden. Diese Lokale spiegeln die Besonderheiten der lokalen kulinarischen Szene wider, in der sie angesiedelt sind, und spiegeln die zunehmende Erkundung der Provinzen Istanbul, Izmir und Muğla wider, die die Inspektoren des Führers Jahr für Jahr durchführen.

In Istanbul, einer kosmopolitischen Stadt, in der alle Trends zusammenlaufen, wurden 6 neue Restaurants ausgewählt. Im angesagten Çok Çok Pera liegt der Schwerpunkt auf thailändischen Aromen, während im Lokanta by Divan und im Herise İstanbul die türkischen Aromen durch moderne gastronomische Raffinessen ergänzt werden.

Das Apartıman Yeniköy hingegen wirkt wie ein mediterranes Bistro, in dem sich die trendige Jugend der Stadt tummelt.

Das BARN und das Telezzüz bieten ein kulinarisches Ergebnis, dessen Herzstück ein außergewöhnliches Engagement für ökologische Verantwortung ist, das mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurde. Im BARN, das sich in der grünen Oase Grandma’s Wonderland befindet, setzt Küchenchef Buğra Özdemir auf die besten lokalen Produkte, die er nach einem visionären Zero-Waste-Konzept vollständig verarbeitet, während im Telezzüz die Achtung der Saisonalität der Fantasie des Küchenchefs Bahtiyar Büyükduman freien Lauf lässt, der seine Kochkunst in eine ethische Bewegung verwandelt.

In Izmir haben 6 neue Restaurants die Inspektionsteams des MICHELIN-Führers überzeugt

Von der großzügigen Küche des Ortaya Alaçatı über die sechshändigen Vorschläge des Hus Şarapçılık bis hin zum Fleischrestaurant (und Metzgerei) Kasap Fuat Çeşme – diese Lokale zeugen von der unglaublichen Verbundenheit der Restaurants in Izmir mit lokalen und saisonalen Produkten.

In der Provinz Muğla, die die Inspektoren über Bodrum hinaus zu erkunden begonnen haben, sind 10 neue Lokale in die Auswahl aufgenommen worden. In Marmaris profitiert das Divia by Maksut Aşkar vom kulinarischen Talent des beratenden Küchenchefs, der das Restaurant Neolokal leitet, während sich das Mori in Fetiye durch die absolute Frische seiner Zutaten auszeichnet. In Bodrum können Feinschmecker unter den 8 neu empfohlenen Restaurants griechische Spezialitäten im Oi Filoi und raffinierte italienische Aromen im Oro by Alfredo Russo genießen. Im Kornel, dem neuen Lokal von Chefkoch Zişan Altıncaba, der auch für das Dereköy Lokantası verantwortlich ist, das seit letztem Jahr auf dem Radar der Inspektoren steht, gibt es Holzofenküche, ausgezeichnete Pizzen und köstliche Cocktails,

und köstliche, saisonale Cocktails sorgen garantiert für ein großartiges Esserlebnis.

Insgesamt wurden 91 Restaurants in den Provinzen Istanbul, Izmir und Muğla für ihr hochwertiges Angebot empfohlen, was die florierende kulinarische Szene der Türkei verdeutlicht.

Drei Sonderpreise für talentierte Fachleute

Mit seinen Sonderpreisen möchte der MICHELIN-Führer die talentierten Fachkräfte in den ausgewählten Restaurants hervorheben, die dazu beitragen, den Gästen unvergessliche gastronomische Erlebnisse zu bieten, die über die Küche hinausgehen. Damit erneuert der MICHELIN-Führer sein Engagement, die verschiedenen Berufe in der Gastronomie und die Vielfalt der damit verbundenen Kompetenzen und des Know-hows darzustellen.

Der MICHELIN Sommelier Award 2025 geht an Yunus Özturk vom Sternerestaurant OD Urla. Als wahrer Meister der türkischen Weine stellt Yunus Özturk seine Weinkarte als Hommage an die verschiedenen Terroirs der Türkei und insbesondere der Region Urla zusammen. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren beeindruckt von seinen Kenntnissen und seiner umfassenden Recherche über die besten Weingüter.

Der MICHELIN Service Award 2025 würdigt die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Serviceteam des MICHELIN-Sternerestaurants Nicole. Die Inspektoren waren fasziniert von dem meisterhaften Ballett des Teams, in dem jedes Mitglied seine eigene Rolle spielen konnte. Vom Empfang im Speisesaal bis zur önologischen Erfahrung, die die Seele anspricht, ist der Service diskret und aufmerksam. Eine Erfahrung, die vom Inspektionsteam des Guide als außergewöhnlich bezeichnet wurde.

Last but not least geht der MICHELIN Young Chef Award 2025, mit dem die bereits sehr erfolgreiche und vielversprechende kulinarische Handschrift eines jungen Talents gewürdigt wird, an Serhat Doğramacı vom Restaurant Green Star Mezra Yalıkavak in Bodrum. Serhat Doğramacı, Gewinner des Wettbewerbs „Master Chef Türkiye 2020-21“, kombiniert traditionelle türkische Aromen mit besonders kühnen kulinarischen Techniken (er kocht fast ausschließlich über Holzfeuer oder heißen Kohlen) und projiziert seine Kreationen in eine sehr selbstbewusste gastronomische Welt. Sein Einsatz für das Terroir, sein Respekt für die Produkte und sein Engagement für den hauseigenen Bauernhof haben ihn zu einer Inspirationsquelle für eine ganze Generation von Köchen gemacht.

Der MICHELIN-Führer Istanbul, Izmir, Muğla 2025 auf einen Blick

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

13 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (darunter zwei Neuzugänge)

27 Bib Gourmand-Restaurants (darunter 8 Neuzugänge und 1 Aufwertung)

91 empfohlene Restaurants (darunter 22 Neuzugänge)

10 MICHELIN Green Star-Restaurants (darunter 6 Neuzugänge)

Der komplette MICHELIN-Führer 2025 – zum download

