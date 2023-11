Miami News

Miami Temptations

Miami Entertainment Months (Oktober & November): Zahlreiche Veranstaltungen veranschaulichen die Vielfalt der Destination und laden Einheimische und Besuchende ein, die Unterhaltungsszene Miamis zu entdecken: Link

Miami Arts, Culture & Heritage Months (Dezember & Januar): Hier geht es auf die Spuren der regionalen Traditionen. Ein multikulturelles Miteinander hat Miami geprägt und ist die Basis für die heutigen Eigenschaften der Region: bunt, lebendig und einladend: Link

Neueröffnungen aus der Hotellerie und Gastronomie von Miami

Im November 2023 eröffnet das Flamingo Lodge & Restaurant und wird so zum einzigen Hotel innerhalb des Everglades National Park. Bei den jüngsten Renovierungsarbeiten wurde die Energieeffizienz der Einrichtung berücksichtigt. Das an die Lodge angrenzende Flamingo Restaurant bietet traditionelle Gerichte aus Südflorida und einen Ausblick auf die nahe gelegene Florida Bay.

Das Vivo! Entertainment Venue wurde diesen Sommer in der Dolphin Mall eröffnet. Das 62.000 Quadratmeter große Vergnügungsviertel bietet Unterhaltung und Restaurants für alle, einschließlich PBR Cowboy Bar, Sports & Social, Sergio’s Cuban American Kitchen und mehr.

Der Tambourine Roomim Carillon Miami Wellness Resort wurde kürzlich in Zusammenarbeit mit dem deutschen Küchenchef Tristan Brandt eröffnet. Das Fine-Dining-Restaurant mit 18 Plätzen ist das offizielle US-Debüt des Kochs. Der Name des Restaurants ist eine Hommage an die Tambourine Room Lounge des Resorts, die 1958 eröffnet wurde.

Rosie’s begann als beliebtes Pop-up-Lokal in Overtown, hat sich aber inzwischen zu einem Ladenlokal entwickelt, das kürzlich vom MICHELIN Guide mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurde. Auf der Speisekarte stehen Gerichte aus den Südstaaten, wobei die Klassiker einfach und perfekt zubereitet werden.

Eine moderne amerikanische Küche, die von Miami und der Vielfalt der regionalen Aromen inspiriert ist, erwartet Gäste im MaryGold’s: Frische, vor Ort gefangene Meeresfrüchte, hausgemachte Pasta und eine mit Bedacht zusammengestellte Speisekarte.

Außerdem haben die folgenden Restaurants eröffnet:

Bouchon Bistro – Küchenchef Thomas Keller ist vor allem für seine mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants in New York bekannt.

ADRFIT Mare – wurde kürzlich als erstes Ostküsten-Konzept von Küchenchef David Myers eröffnet und kooperiert mit den international bekannten Cocktail-Meistern Moe Aljaff und Juliette Larrouy.

Maty’s – Köchin und Gastronomin Val Chang widmet das Restaurant unter anderem ihrer Großmutter, die ihre Liebe zur peruanischen Küche geprägt hat.

QP Tapas – Köstliches Fusionsabenteuer mit einem Menü aus japanischen und spanischen Einflüssen.

Tablé by Antonio Bachour – Moderne französische Brasserie, die Frühstück, Mittagessen, Abendessen sowie Brunch am Wochenende serviert und von Paris inspirierte Gerichte anbietet.

Gordon Ramsay HELL’S KITCHEN Miami – Das Innendesign ist der Kulisse der erfolgreichen Fernsehserie „In Teufels Küche“ nachempfunden, mit einer offenen Küche und modernen Bar.

Zeru Miami – Meeresfrüchte der Saison und traditionelle baskische Grilltechniken sind die Säulen der Gastronomie, der in Mexiko-Stadt ansässigen Zeru Group.

TEMPT Lounge – Auf der Speisekarte stehen über dreißig handgemachte Cocktails, darunter neue Interpretationen von Klassikern und von Mixologen inspirierte Kreationen.

Weitere Links:

Michelin Florida 2023

Reisebericht Conrad Fort Lauderdale Beach

Lohnt sich ein Urlaub in den USA? Gedanken zum USA Urlaub im Blog

