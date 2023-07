Der Sunshine State strahlt – seine Spitzengastronomen spielen die Hauptrolle bei der Verleihung des Restaurant- und Hotel-Guides – Mit Liste sämtlicher Bib Gourmand Restaurants in Florida

Michael’s Genuine Food & Drink, Miami Design District – Bib Gourmand

Vier Restaurants wurden in die exklusive Riege der MICHELIN-Sterne-Restaurants in Florida aufgenommen, als am Donnerstagabend im Loan Depot Park die diesjährige Edition 2023 des MICHELIN-Guides für Miami, Orlando und Tampa vorgestellt wurde.

Vier Restaurants – drei davon in Tampa – erhalten zum ersten Mal einen MICHELIN-Stern

Insgesamt 19 Restaurants in Miami, Orlando und Tampa mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Zu den Auszeichnungen gehören auch 33 Bib Gourmand und vier Sonderpreise

144 Restaurants und 38 verschiedene Küchen gehören zu Floridas Auswahl für 2023

Tampa und Miami Beach vereinen Talent und Aromen im großen Stil

MICHELIN-Guide Florida 2023

Insgesamt haben die anonymen Kritiker des MICHELIN-Guides 19 Restaurants mit Sternen ausgezeichnet, wobei das L’Atelier de Joël Robuchon Miami mit zwei MICHELIN-Sternen an der Spitze der Liste steht. Die Auswahl für das Jahr 2023 umfasst 144 Restaurants und 38 verschiedene Küchen, die es zu entdecken gilt.

„Florida hat drei verschiedene kulinarische Hotspots, die den Staat zu einem erstklassigen Ziel für Gourmet-Reisende machen, die hier eine Fülle von Aromen und kreativen Kochstilen erleben können“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides. im Gourmet Report Gespräch „Wir freuen uns besonders, drei mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurants in Tampa – Koya, Lilac und Rocca – und ein neues Ein-Stern-Restaurant in Miami Beach bekannt zu geben: Tambourine Room von Tristan Brandt. “

„Wir sind begeistert, dass der MICHELIN-Führer die Talente und Aromen würdigt, die Florida so einzigartig machen, damit Reisende aus aller Welt erfahren, welche kulinarischen Erlebnisse sie im Sunshine State genießen können“, sagte Dana Young, Präsidentin und CEO von VISIT FLORIDA.

Hier finden Sie die neuen MICHELIN-Sternerestaurants mit den Anmerkungen der Kritiker

Koya (Tampa, japanische Küche)

Adriana und Eric Fralick haben ein wachsames Auge auf das Erlebnis in diesem intimen Lokal mit acht Plätzen, wo ein mehrgängiges, modernes Degustationsmenü eine einzigartige Interpretation der japanischen Küche bietet. Die Gerichte sind oft unerwartet, aber immer durchdacht. Spektakuläre Meeresfrüchte sind eine Selbstverständlichkeit: Luxusprodukte wie Blauflossenthunfisch und Seeohren werden wöchentlich vom Markt in Kagoshima eingeflogen, wo das Team einen persönlichen Einkäufer hat. Statt der typischen Nigiri-Parade bieten die Gerichte einzigartige Kombinationen östlicher und westlicher kulinarischer Sensibilitäten, wie z. B. die mit Rüben und Wodka geräucherte Lachsmakrone oder eine Chutoro-Handrolle mit Wasabi-Guacamole. Das Essen endet mit Desserts wie Yuzu-Eis mit Hokkaido-Uni und Kaviar mit Limettenschalen.

Lilac (Tampa, Zeitgenössische Küche)

Dieses Konzept von John Fraser, das sich im eleganten und ach so stilvollen Edition Hotel befindet, ist ein beliebter Ort mit begehrten Reservierungen. Der kleine Raum hat eine sexy Ausstrahlung, wenn auch kein Flieder in Sicht ist. Genießen Sie das moderne Vier-Gänge-Menü mit mediterranen Einflüssen, Zutaten aus Florida und französischen Techniken. Eine Mahlzeit kann luxuriöse Häppchen wie eine mit Rosmarin-Rauch überzogene Jakobsmuschel umfassen, die unter einer Haube serviert wird, sowie gut zubereitete und geschmackvolle Hummer-Feuillantine. Zu den Hauptgerichten gehören Ora King Lachs mit einem Salat aus Florida-Steinkrabben oder Colorado-Lammkotelett mit zartem Lauch und hausgemachter Lammwurst. Cocktails und Wein sind im Angebot, aber das Lilac hat mit einem Champagner-Cocktail-Wagen den Service an den Tischen aufgestockt. (Ja, bitte!)

Rocca (Tampa, italienische Küche)

Küchenchef Bryce Bonsack verbindet in diesem modernen Restaurant sein New Yorker Know-how mit seiner italienischen Ausbildung und erzielt damit große Wirkung. Natürlich gibt es eine Auswahl an Nudeln, die mit viel Geschick im Haus hergestellt werden und klassische Geschmacksrichtungen sowie eine sorgfältige Technik aufweisen, wie z. B. Spaghetti al Limone, die mit blauen Krabben und Zitrone, gehobeltem Knoblauch und Zucchini zubereitet werden. Die Gäste schwärmen von dem Mozzarella, der auf Bestellung in einem Wagen am Tisch handgezogen wird – sein Geschmack überstrahlt die Show. Am aufregendsten sind wahrscheinlich die originellen Darbietungen, wie zum Beispiel ein lebhaftes Carpaccio vom Hiramasa mit grünem Apfel, Kapern und Meerrettich. Der Basilikumpudding mit einer eleganten Brunoise aus frischen Äpfeln und einer Schicht Streusel ist in jeder Hinsicht ein Volltreffer.

Tambourine Room von Tristan Brandt (Miami Beach, Zeitgenössische Küche)

Im Carillon Miami Wellness Resort, an einem eher ruhigen Abschnitt der Collins Avenue, befindet sich dieses ambitionierte Restaurant, das von Küchenchef Tristan Brandt und seinem bewährten Stellvertreter Timo Steubing geleitet wird. Das Duo serviert ein farbenfrohes, mehrgängiges Degustationsmenü, das auf der französischen Küche basiert und von asiatischen Einflüssen geprägt ist. Die Ergebnisse sind alles andere als zurückhaltend: Es erwarten Sie reichhaltige, kräftige Saucen und Schäume mit Parmesan, Hummer und Safran sowie Ingwer, der alles von Tomaten über Jakobsmuscheln bis hin zu Wagyu aufpeppt. Im Gegensatz dazu ist der Raum selbst ziemlich spartanisch eingerichtet. Er befindet sich an der Seite der großen Hotelbar und wird hauptsächlich von übergroßen Eichentischen, blauen Lederstühlen und modernen Leuchten bestimmt.

v.l.n.r.: Jessica Zimmermann, Timo Steubing, Tristan Brandt, Logan Seibert: US-Debüt geglückt: Patron Tristan Brandt und sein Küchenchef Timo Steubing wurden vom Guide MICHELIN Florida mit einen Stern ausgezeichnet

MICHELIN-Guide Florida 2023

Bib Gourmand – Sternegenuss zum kleinen Preis

Die Kritiker des MICHELIN-Führers haben 33 Restaurants ausgewählt, die das Prädikat Bib Gourmand verdienen, das für gutes Essen zu einem günstigen Preis steht. Dies sind Restaurants, in denen man zwei Gänge und ein Glas Wein oder ein Dessert für etwa 50 Dollar bekommt. In der Region Miami waren es 18, in der Region Orlando 11 und in der Region Tampa vier.

Miami Name Address Bachour 2020 Salzedo St., Coral Gables, 33134 Chug’s Diner 3444 Main Hwy., Miami, 33133 DOYA 347 NW 24th St., Miami, 33127 El Turco 184 NE 50th Terr., Miami, 33137 Ghee Indian Kitchen 8965 SW 72nd Pl., Kendall, 33156 Hometown Barbecue Miami 1200 NW 22nd St. #100, Miami, 33142 Jaguar Sun (neu) 230 NE 4th St., Miami, 33132 La Natural 7289 NW 2nd Ave., Miami, 33150 Lucali 1930 Bay Rd., Miami Beach, 33139 Lung Yai Thai Tapas 1731 SW 8th St., Miami, 33135 Mandolin Aegean Bistro 4312 NE. 2nd Ave., Miami, 33137 Michael’s Genuine 130 NE. 40th St., Miami, 33137 Phuc Yea 7100 Biscayne Blvd., Miami, 33138 Rosie’s (neu) 7127 NW 2nd Ave., Miami, 33150 Sanguich De Miami 2057 SW. 8th St., Miami, 33135 Tinta y Cafe 315 Ponce De Leon Blvd., Coral Gables, 33134 Zak The Baker 295 NW. 26th St., Miami, 33127 Zitz Sum 396 Alhambra Cir., Coral Gables, 33134 Orlando Bombay Street Kitchen 6215 S. Orange Blossom Trl., Orlando, 32809 Domu 3201 Corrine Dr., Orlando, 32803 Isan Zaap (neu) 4693 Gardens Park Blvd., Orlando, 32839 Norigami (neu) 426 W. Plant St., Winter Garden, 34787 Otto’s High Dive (neu) 2304 E. Robinson St., Orlando, 32803 Papa Llama 2840 Curry Ford Rd., Orlando, 32806 The Ravenous Pig 565 W. Fairbanks Ave., Winter Park, 32789 Strand 807 N. Mills Ave., Orlando, 32803 Swine & Sons 669 N. Orange Ave., Winter Park, 32789 Taste of Chengdu (neu) 4856 New Broad St., Orlando, 32814 Z Asian 1830 E. Colonial Dr., Orlando, 32803 Tampa Gorkhali Kitchen (neu) 10044 Cross Creek Blvd., Tampa, 33647 Ichicoro Ramen 5229 N. Florida Ave., Tampa, 33603 Psomi (neu) 701 N. Howard Ave., Tampa, 33606 Rooster and the Till 6500 N. Florida Ave., Tampa, 33604

Michael Schwartz, Miami

Besondere Auszeichnungen

Zusätzlich zu den Bib Gourmand- und Sterne-Auszeichnungen vergab der Guide vier Sonderpreise:

Award Empfänger Restaurant Michelin Award für außergewöhnliche Cocktails Bar Team Jaguar Sun Presented by Basil Hayden Michelin Sommelier Award Benjamin Coutts Soseki Presented by Wine Access Michelin Award für herausragenden Service Matthew Braden Lilac Michelin Young Chef Award Christina Theofilos Psomi Presented by Remy Martin

Die MICHELIN Guide Ceremony wird mit Unterstützung von Capital One präsentiert. Der Transport wird von Lucid Motors bereitgestellt.

