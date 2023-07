So eben meldet der Gault Millau, dass Dr. Christoph Wirtz, bisher Chefredakteur des Restaurant-Guides, sich verstärkt wieder anderen Feldern außerhalb der Restaurantkritik widmen wird.

Gault&Millau Restaurantguide 2021: Christoph Wirtz, Chefredakteur

Der Gault Millau dankt Christoph Wirtz für die erfolgreiche Zusammenarbeit, die in beratender Funktion erhalten bleiben soll.

Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar.

O-Töne:

Dr. Hannah Fink-Eder und Hans Fink, Herausgeber: „Wir haben mit Christoph Wirtz drei erfolgreiche Guides in den letzten Jahren präsentieren können, er hat in ausgesprochen schwierigen Zeiten den Gault&Millau zu dem gemacht, was er heute ist – ein verlässlicher Lotse und wichtiger Impulsgeber für die Gastronomie in Deutschland.“

Dr. Christoph Wirtz: „Es war von Anfang an klar, dass ich mich als Journalist – so gerne ich die Aufgabe als Chefredakteur des Gault&Millau auch ausgefüllt habe – nicht auf Dauer der Restaurantkritik allein verschreiben würde. Das Feld der kulinarischen Kultur ist weit und vielfältig und nach dreieinhalb Jahren ist es an der Zeit, sich anderen Themen zu widmen.“

Dr. Hannah Fink-Eder und Hans Fink: „Wir danken Christoph Wirtz für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, freuen uns darauf, dass er uns auch künftig beratend zur Seite steht und werden in den nächsten Wochen eine Nachfolgeregelung präsentieren.“

