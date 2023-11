Das aktuelle Guiness Book of World Records zeigt kuriose Weltrekorde

Teuerster Hamburger der Welt: 5000 Euro

Größte Zuckerwatte-Skulptur

Ein Riesenhase von 16,78 kg wurde am 8. April 2022 von Ali Spagnola, Brian und Penny Brushwood, Matt Donnelly, Jacob Smith, Jason Murphy, Eli Carll, John Rael und Heather Tayte in Austin, Texas (USA), aus Zuckerwatte geformt in den Geschmacksrichtungen Vanille und Himbeere.

Größte Sammlung von Soft-Drink-Dosen (gleiche Marke)

Am 19. März 2022 wurde Pepsi-Sammler Christian Cavaletti (ITA) zum Dosenkönig gekrönt. Mit einem Schatz von 12.402 einzigartigen Pepsi-Dosen überholte er die bis dato größte Sammlung an Coca-Cola-Dosen mit 11.308 Exemplaren des Rekordhalters Gary Feng (CAN) vom 15. Februar 2020. Christian erwarb viele Stücke von internationalen Sammlern.

Teuerster Hamburger (Einzelportion)

Der von Robbert Jan de Veen (NLD) kreierte „Golden Boy“- Burger wurde am 28. Juni 2021 für 5.000 Euro verkauft. Er bestand aus einem Wagyu- Rind-Patty, in Champagner gebackenen Zwiebelringen, Königskrabben, Kaviar und einem Blattgold-Brötchen, zubereitet mit Dom Pérignon. De Veen spendete das mit dem „Golden Boy“-Verkauf eingenommene Geld an eine örtliche Tafel.

Seltsamste Nahrung

1959 entdeckte Monsieur Mangetout, alias Michel Lotito (FRA), sein Talent Glas und Metall zu essen. Gastroenterologen, die den Magen röntgten, beschrieben seine Fähigkeit als einzigartig. Rund 900 g Metall verspeiste der Allesesser über mehrere Jahre im Schnitt pro Tag, darunter 18 Fahrräder, 15 Einkaufswagen, sieben Fernseher, sechs Kerzenleuchter,

zwei Betten, ein Paar Ski, ein Computer, ein Sarg und sogar ein Cessna–Leichtflugzeug.

Teuerste Pommes Frites

Die exklusivsten Pommes Frites wurden am 12. Juli 2021 im Restaurant

„Serendipity 3“ in New York City (USA), für 200 US-Dollar (ca. 176 Euro) verkauft. Das kostspielige Gericht wurde mit einer Mornay-Sauce aus Sahne von ausschließlich grasgefütterten Jersey-Kühen und einem drei Monate gereiften Schweizer Raclette-Gruyère mit Trüffeln zubereitet. Abgerundet wurden die Pommes mit 23-karätigem, essbarem Gold.

GUINNESS WORLD RECORDS 2024

Größte aufgeblasene Bubblegum-Blase

Am 24. April 2004 blies Chad Fell (USA) an der Double Springs High School (jetzt Winston County High School) in Alabama (USA) eine Kaugummiblase von 50,8 cm Durchmesser auf – ohne die Hände zum Stabilisieren oder Strecken der Blase zu nutzen. Das Geheimnis seines Erfolgs lag in der kombinierten Kraft von drei Dubble-Bubble-Kaugummis.

Gigantische Popcornmaschine

Der kürzlich eröffnete Carnival-Magic-Themenpark in Phuket (THA) brüstet sich mit einer Popcornmaschine, die 7,89 Meter hoch ist. Die Messung wurde am 26. September 2020 bestätigt.

Größte Sammlung an Pringles-Dosen

Bei der letzten Zählung besaß Meistersammler Sonny Molina (USA, geb. PHL) 256 Pringles-Dosen, die er in seinem Keller, der Männerhöhle, aufbewahrt. Er hat eine besondere Vorliebe für die stapelbaren, sattelförmigen Kartoffelchips, die ihn an seine Mutter erinnern. „Als ich klein war, hat sie mir jedes Mal Pringles gekauft, wenn es mir nicht gut ging oder ich krank war“, sagt er. „Danach ging es mir immer besser!“

