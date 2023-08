Welterbe Genussexpress, Bündner Wine & Dine, Whisky-Gourmetfahrt und Arosa Genussexpress durch die Schweizer Alpen

Goldener Genussherbst: Gäste der Rhätischen Bahn genießen auf Gourmetfahrten die Kombination aus Gaumenfreuden und der spektakulären alpinen Landschaft Graubündens. Wenn sich die Blätter verfärben, stehen mit Champagner und Whisky zwei ebenso goldene Getränke auf der Speisekarte.

Gourmet-Touren auf der Schiene

Zeitreise mit Schauspiel & Kulinarik im Welterbe Genussexpress

Mit dem Welterbe Genussexpress geht die beliebte «Geführte Zeitreise ins UNESCO Welterbe RhB» von Oktober bis Dezember 2023 in eine weitere Runde. Während der Fahrt von Chur nach St. Moritz tauchen Zeitzeugen auf, die über prägende Ereignisse der Bahnpioniere und über das Leben entlang der Albulalinie erzählen. Ihre Geschichten während der Fahrt durch das beeindruckende Welterbe RhB und köstliche Bündner Gaumenschmause im 3-Gänge-Gourmet-Menü bescheren ein unvergessliches Erlebnis. Jeweils am Sonntag, den 22. Oktober, 19. November und 3. Dezember 2023, werden die Fahrgäste ab 11.30 Uhr mit Champagner-Schaumsuppe mit Alpenkräutern, Kalbsfiletmedaillons an Veltliner Rotweinsauce mit Bündner Bergkäse und zweierlei Schokoladenmousse mit Mandelkrokant und Orangensauce verwöhnt.

Weitere Informationen und Tickets unter https://tickets.rhb.ch/de/pages/welterbe-genussexpress.

Bündner Wine & Dine

Geschmacksintensive Gerichte aus regionalen Produkten, dazu passende Weine von renommierten Bündner Winzern und die vorbeiziehende, eindrückliche Landschaft der Graubündner Berge machen ein Mittagessen zu einer besonderen Erfahrung auf Schienen. Das Gourmetmenü, die Weine und die Fahrt im nostalgischen Gourmino von Chur durch das wildromantische Albulatal entlang der UNESCO Welterbe RhB-Linie nach St. Moritz und zurück nach Chur, sorgen für einen unvergessliches Erlebnis. Jeweils samstags, am 21. und 28. Oktober sowie am 4. November 2023, startet die Gourmetfahrt um 10.35 Uhr von Chur nach St. Moritz.

Weitere Informationen und Tickets unter: https://tickets.rhb.ch/de/products/buendner-wine-und-dine

Whisky Genussexpress

Whisky ist längst nicht mehr ein Genussgetränk für besondere, seltene Anlässe, sondern trifft bei allen Generationen in verschiedenen Variationen auf große Beliebtheit. Die Rhätische Bahn bietet daher eine außergewöhnliche Whisky-Panoramafahrt von Chur nach St. Moritz an. Während die Waggons das Albulatal hochklettern, verkosten Gäste Whiskys aus dem Bündnerland. Im Mittelpunkt steht der Schweizer Whisky ORMA, ein echter Geheimtipp unter Liebhabern. Los geht es mit dem exklusiven ORMA Single Malt zur passenden Bündner Vorspeisenplatte. Wendepunkt der Rundreise ist in St. Moritz im Engadin. Hier reift im Hochtal der eben gekostete Swiss Whisky mit unverwechselbarem Charakter. Auf dem Rückweg warten Hauptgang und Dessert. Insgesamt lassen sich, umgeben vom atemberaubenden Bergpanorama, fünf der limitierten Tropfen genießen. Jeweils samstags, am 7. Oktober und 10. November 2023, startet die Genussfahrt in Chur.

Weitere Informationen und Tickets unter: https://tickets.rhb.ch/de/products/whisky-genussexpress

Arosa Genussexpress

Für die beliebte Gourmetfahrt hält die Rhätische Bahn auch im Herbst und Winter zahlreiche Termine bereit, bei denen Kulinarik- und Bahnliebhaber auf ihre Kosten kommen. Während der Fahrt von Chur nach Arosa durch das Schanfigg und zurück genießen Fahrgäste ein schmackhaftes 3-Gänge-Menü, das sich mit dem Wechsel der Jahreszeiten und der beeindruckenden, sich wandelnden Natur verändert. Jeweils freitags, am 25. August, 29. September, 20. Oktober, 3. und 17. November sowie am 1., 15. und 29. Dezember 2023, startet der Arosa Genussexpress um 18.45 Uhr in Chur.

Weitere Informationen und Tickets unter: https://tickets.rhb.ch/de/products/arosa-genussexpress

