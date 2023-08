Nicht nur bei der Förderung ihrer Auszubildenden setzen die Jeunes Restaurateurs Deutschland (JRE) Maßstäbe. Auch mit entsprechenden Weiterbildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter positionieren sich die Betriebe der Vereinigung als attraktive Arbeitgeber. Ganz neu dabei: ein eigenes Intranet für die Teammitglieder der Restaurants.

Diese Benefits erhalten Mitarbeiter in JRE Betrieben

Bereits im vergangenen Jahr wurden die JRE-Deutschland vom „Feinschmecker“ als „vorbildlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Um diesem Ruf auch in Zukunft gerecht zu werden, will die Vereinigung ihre Mitarbeiter auch im Alltag stärker einbinden und ihnen viele besondere JRE Momente bereiten. Dazu haben die Jeunes Restaurateurs für alle Angestellten in den JRE Betrieben ein eigenes Intranet samt App eingerichtet. Dort gibt es alle Neuigkeiten rund um die Jeunes Restaurateurs und alle aktuellen Termine, die mit den Jeunes Restaurateurs zu tun haben. „So ermöglichen wir den Mitarbeitern auch betriebsübergreifend in Kontakt miteinander zu bleiben. Besonders interessant ist außerdem unsere interne Stellenbörse. Wer einen Umzug plant, kann dort ganz einfach nachschauen, ob es auch am neuen Wohnort offene Stellen bei einem JRE Betrieb gibt,“ erklärt Oliver Röder, Präsident der JRE-Deutschland gegenüber Gourmet Report. Besonderes Schmankerl: Viele der Unternehmen, mit denen die JRE partnerschaftlich verbunden sind, bieten im Intranet ihre Produkte mit einem speziellen JRE Rabatt an. Zusätzlich gibt es von einigen Jeunes auf der Plattform auch vergünstigte Last-Minute-Tickets für alle JRE Mitarbeitenden bei Küchenpartys und anderen Events.

Viele JRE Momente für Mitarbeiter

Um alle Mitarbeiter auf die Angebote der Vereinigung aufmerksam zu machen, hat jedes Mitglied in ihrem oder seinem Betrieb zudem ein schwarzes Brett für Neuigkeiten aus der Vereinigung eingerichtet. So können sich die Angestellten per QR-Code direkt im Intranet einloggen. Außerdem hängen die wichtigsten Termine für spannende Events wie Masterclasses, Serviceleiter- oder Mitarbeitendentage dort aus. Neue Mitarbeiter werden zudem ab sofort mit einer Infobroschüre über die Jeunes Restaurateurs und ihre umfangreichen Weiterbildungs- und Vernetzungsangebote informiert. „Motivierte Mitarbeiter sind das wahre Erfolgsrezept der Spitzengastronomie. Darum wollen wir unseren Teams möglichst viele JRE Momente bereiten“, so Röder im Gourmet Report Gespräch.

Auch Auszubildende im Fokus

Ihr Engagement im Ausbildungsbereich hat die Vereinigung in den vergangenen Jahren ebenfalls kontinuierlich ausgebaut. Neben der Zusatzqualifikations-Ausbildung im Bereich der Spitzengastronomie an der JRE Genuss-Akademie in Bad Überkingen ist vor allem die Kooperation mit der digitalen Lernplattform azubi:web hervorzuheben. Dafür hat die Vereinigung mehr als 20 Lehrvideos mit präzisen Anleitungen zum Nachkochen erstellt, die allen Nutzer*innen der Plattform zugänglich gemacht wurden. Aber auch Events zur Vernetzung unter den JRE Auszubildenden und dem Kennenlernen der JRE Chefinnen und Chefs wie der jährlich stattfindende Azubitag gehören zu den Vorzeigeprojekten der Jeunes Restaurateurs. Dass viele Auszubildende der JRE den Betrieben der Vereinigung auch nach Beendigung ihrer Lehre erhalten bleiben oder im Laufe ihrer Karriere wieder zu den JRE zurückkehren, zeigt den Erfolg dieser Maßnahmen. Sicherlich auch ein Grund, warum die Jeunes Restaurateurs als vorbildliche Arbeitgeber gelten.

