Vom 8. bis 24. September 2023 wird Frankfurt seinem Ruf als Apfelweinmetropole besonders eindrucksvoll gerecht. In diesen Wochen trifft das Trendgetränk Cider auf zwei Güter des Weltkulturerbes: die „Hessische Apfelweinkultur“ und die „Streuobstwiese“. An vielen Orten in der Stadt und in der Umgebung stehen Cider, Cidre, Apfelwein & Co. im Fokus. Ein abwechslungsreiches Programm mit über 20 Partnern aus Gastronomie, Kultur, Keltereien, Obstbau und Handel feiert den Apfelwein und seine Verwandten aus aller Welt.

: Die Cider Week 2023 feiert den Apfelwein und seine Verwandten aus aller Welt

Die Bildrechte liegen bei Cider World.

Die Cider Week fand seit vielen Jahren im Vorfeld der Cider World statt und geht in diesem Jahr erstmals losgelöst von der Fachmesse über die Bühne.

„Die Cider World präsentiert den Besuchern das fertige Produkt. Bei der Cider Week hingegen wird der Start in die Apfelsaison, der Rohstoff und die Entstehung des Kulturguts Apfelwein mit dezentralen Events und Aktionen erlebbar gemacht“, erklärt Michael Stöckl, Managing Director der Cider World. „Die Idee ist, zu zeigen, was Apfelwein & Co. alles können. Vom traditionellen Schobbe über feine Food-Pairing-Menüs bis hin zu trendigen Cocktails“, ergänzt Christine Isensee-Kiesau, Mitveranstalterin der Cider World.

Filmvorführungen und Tastings

Die gut zweiwöchige Cider Week 2023 wird am 8. September in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Frankfurt Rhein Main im MainÄppelHaus Lohrberg eröffnet. Ein Streuobstfest anlässlich des regionalen Streuobsttages bildet den Startschuss. Teilnehmende Gastronomiebetriebe mit kulinarischen Veranstaltungen sind: das Restaurant Daheim im Lorsbacher Thal, die Gaststätte Zur Buchscheer und die Apfelweinhandlung JB. Auch im Wir Komplizen und im Bornheimer Ratskeller werden Cider-Food-Pairing-Menüs angeboten. Ergänzend bietet das Journal Frankfurt interessante Stadt- und Themenführungen an.

Weitere Partner ergänzen das Programm mit außergewöhnlichen Events, darunter die Astor Film Lounge mit Filmvorführungen und Verkostungen der besten Apfelweine. 360° BBQ bietet einen hessischen Grillkurs an, bei Bembeltown wird es mit Paint your Bembel kreativ, und auch Veranstaltungen wie Verkostungen auf dem Wochenmarkt in Offenbach begeistern Apfelwein-Fans.

Unterstützung von Stadt und Regionalverband

Die Cider Week ist ein Projekt des Veranstalters der Cider World Frankfurt. Diese schließt die Cider World Expo im Gesellschaftshaus Palmengarten und den weltweit anerkannten Cider World Award ein. Die Cider Week wird von der Stadt Frankfurt gefördert und vom Regionalverband Frankfurt Rhein Main unterstützt.

Das komplette Programm unter www.cider-week.de

