Vorhang auf für die 8. Ausgabe FOOD ZURICH! Das drittgrösste Food Festival Europas findet vom 7. bis 17. September 2023 statt und begeistert mit über 160 zukunftsweisenden Events und einem pulsierenden Festivalzentrum mitten in der Stadt.

FOOD ZURICH bringt Menschen zusammen, lässt sie geniessen, Neues entdecken und lustvoll lernen.

Das diesjährige Festivalprogramm steht erneut unter dem Motto «Kulinarische

Zukunft» und präsentiert ein reichhaltiges Menü an richtungsweisenden und

vielfältigen Events. Gemeinsam stellen wir uns den drängenden Fragen unserer Zeit.

Wie sieht eine zukunftsfähige Ernährung aus? Was ist nachhaltig und was gesund?

Die Fragen sind einfach, die Antworten komplex – aber auch voller spannender

Lösungsansätze.

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft nachhaltig und genussvoll. In der Limmatstadt

brodelt es nur so an guten Ideen, dank mutigen Neudenker:innen, überraschenden

Gastro-Projekten und vielversprechenden Start-ups. All diesen bereitet die 8. Ausgabe des Kulinarikfestivals FOOD ZURICH elf Tage lang eine Bühne.

Auf einen Blick

● Festivalzentrum mit Workshops, Gastronomie & Bar in der Europaallee

● Slow Food Market am 9.9.23, Foodsave Day am 15.9.23, beides im

Festivalzentrum

● Über 160 Events in und um Zürich, Ticketverkauf jetzt eröffnet: Programm &

Tickets

● Opening am 7.9.23 im Jelmoli, Tickets ab sofort: Opening Tickets

● Soil to Soul 14.9. – 16.9. mit Soil Food Market und Fermentista Festival im

Kulturareal Mühle Tiefenbrunnen

FOOD ZURICH ist ein nicht gewinnorientierter Verein, der Akteure der Bereiche

Kulinarik, Gastronomie und Hotellerie vernetzt, Wissen vermittelt und Erlebnisse

kreiert. Seit Dezember 2022 wird er von Nicole Giger und Violanta von Salis in einer

Co-Leitung geführt. Unterstützt wird FOOD ZURICH von Fooby, Jelmoli, Zürich

Tourismus, Miele und dem Flughafen Zürich sowie zahlreichen weiteren Partnern aus

Gastronomie, Hotellerie, öffentlicher Hand und Privatwirtschaft.



Das ganze Festivalprogramm und Tickets gibt’s ab sofort online unter www.foodzurich.com

