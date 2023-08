Giovanni Anzoise ist der neue Küchenchef im LOUIS Hotel, München

Giovanni Anzoise, 1987 in Oberwesel geboren, verfügt über umfangreiche berufliche

Erfahrungen als Sous Chef in verschiedenen namhaften Hotels und Restaurants, darunter das Hotel Das Seekarhaus in Obertauern, das Restaurant Leo’s in Koblenz und nicht zuletzt da berühmte Ikarus in Salzburg.

Giovanni Anzoise

Nun freut sich Anzoise darauf, seine Leidenschaft und seine Kochkunst im LOUIS Hotel einzubringen.

Die aktuelle Speisekarte des THE LOUIS Grillroom, welcher in den Sommermonaten bei

entsprechendem Wetter auf die Dachterrasse des Hotels „umzieht“ und so über den Dächern der Münchner Altstadt ein besonderes Erlebnis bietet, zeigt bereits Anzoise’s Handschrift.

Mit der idealen Mischung bester Zutaten der Saison sowie regionalen Produkten – dazu

gehören Steaks genauso wie vegetarische Gerichte, wird der Sommer im LOUIS Hotel ein kulinarischer Hochgenuss. Die umfassende Speisekarte bietet eine überraschende Vielfalt, die gerade auf der etwas verborgenen Terrasse des Hotels ein besonderes Summerfeeling entstehen lässt.

Das LOUIS Hotel wurde nach zweijährigem Umbau des Bestandsgebäudes nach den Plänen von Hild und K Architekten im September 2009 eröffnet. Andreas Hild und Dionys Ottl entschlossen sich bei dem Umbau zu einer Neuinterpretation unterschiedlicher Münchner Bautraditionen: des Barocks und der Wiederaufbauarchitektur der fünfziger Jahre. Die Innenausstattung wurde mit einem besonderen Augenmerk auf

Individualität gestaltet: Keines der 72 unterschiedlich großen Zimmer gleicht einem anderen. Handgefertigte Möbel aus Nuss- und Eichenholz, Naturstein und edle Fliesen, die an die Pariser Metro erinnern, und Kleiderschränke, die in Form von großen Reisekoffern im Raum stehen, einheimische Hölzer, Stoffe in Naturfarben und Naturstein aus der Region sorgen für eine anheimelnde Atmosphäre.

Namensgeber des Hotels ist Louis, ein imaginärer Weltreisender, der Wert auf Service, liebevolle Details sowie hochwertige Materialien legt. Im Restaurant mit direktem Blick auf den berühmten Viktualienmarkt bietet das Hotel täglich ein „Viktualienmarkt Frühstück“ an, abends findet sich dort THE LOUIS GRILLROOM, der aus regionalen Produkten neue Geschmackserlebnisse auf den Teller zaubert – ob Fleisch, Fisch, Vegetarisch oder Vegan. THE LOUIS SPARKLING BAR erwartet Gäste täglich ab 18:00 Uhr, THE LOUIS ROOF TERRACE ist im Sommer und Winter zu bestimmten Zeiten geöffnet.

https://www.louis-hotel.com/restaurant-bar/louis-roof-terrace/

