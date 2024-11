Daniel Canzian ist neuer JRE Präsident

Die JRE-Jeunes Restaurateurs stellen ihren neuen internationalen Vorstand vor: Daniel Canzian aus Italien („Daniel Canzian Ristorante“, Mailand) als Präsident und Katrin Steindl aus Österreich („Der Unterwirt“, Ebbs) sowie Nicolai P. Wiedmer aus Deutschland („Eckert“, Grenzach-Wyhlen) als Vizepräsidentin und -präsident.

Die JRE-Jeunes Restaurateurs stellen ihren neuen internationalen Vorstand für die Amtszeit 2025-2029 vor: An der Spitze steht Daniel Canzian aus Italien („Daniel Canzian Ristorante“, Mailand) als Präsident, unterstützt von der Vizepräsidentin Katrin Steindl aus Österreich („Der Unterwirt“, Ebbs) und dem Vizepräsidenten Nicolai P. Wiedmer aus Deutschland („Eckert“, Grenzach-Wyhlen). Die Wahl fand bei der jüngsten internationalen Vorstandssitzung in der Toskana statt und markiert den Start eines neuen Kapitels für die Vereinigung.

Daniel Canzian, renommierter Küchenchef und Gastronom („Daniel Canzian Ristorante“, Mailand), bringt langjährige Erfahrung und einen visionären Ansatz mit in seine Rolle als Präsident. Bekannt für seine raffinierte Interpretation italienischer Klassiker und seine Leidenschaft für Nachhaltigkeit, legt Canzian besonderen Wert auf die Verwendung lokaler, saisonaler Zutaten. „Es ist mir eine große Ehre, die JRE-Jeunes Restaurateurs zu vertreten“, betont Canzian. „Die Vereinigung steht für Exzellenz und Innovation in der Gastronomie, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen unsere Mission weiter voranzubringen.“ Der Spitzenkoch aus Italien folgt auf Daniel Lehmann, der seit über einem Jahrzehnt Teil des Führungsteams der JRE-Jeunes Restaurateurs ist und die letzten sechs Jahre als Präsident tätig war.

Besonders erfreulich: Nicolai P. Wiedmer, als deutscher Vizepräsident neu im internationalem Vorstandsteam, steht mit seiner Expertise im Bereich der gehobenen Küche für zeitgemäße, regional verwurzelte Gastronomie. Als angesehener Küchenchef und Inhaber des Restaurants „Eckert“ in Grenzach-Wyhlen gelingt es ihm, traditionelle und moderne Einflüsse zu verbinden und Gäste auf geschmackliche Entdeckungsreisen zu schicken. „Diese Rolle ist eine wunderbare Gelegenheit, die Werte und den Qualitätsanspruch der JRE weiterzutragen“, so Wiedmer. „Ich freue mich darauf, unsere Vereinigung als deutscher Vizepräsident zu stärken und junge Talente zu fördern.“

Katrin Steindl aus Österreich, ebenfalls neu als Vizepräsidentin gewählt, führt gemeinsam mit ihrer Schwester das traditionsreiche Hotel und Restaurant „Der Unterwirt“ in Ebbs. Ihre Arbeit vereint Innovation mit Tradition und ist geprägt von einer Gastfreundschaft, die in die Tiefe geht. „Der Unterwirt“, der auch auf einem familiengeführten Bauernhof basiert, gilt als wichtige kulinarische und kulturelle Institution in der Region. Steindl sieht in ihrer neuen Rolle eine Gelegenheit, diese Werte in der internationalen JRE-Gemeinschaft zu vertreten.

„Diese Führung vereint tiefes Fachwissen, Engagement und eine klare Vision“, sagt CEO Hans van Manen. „Das neue Vorstandsteam wird unsere Vereinigung mit viel Weitblick und Leidenschaft leiten und weiterhin wichtige Impulse in der internationalen Gastronomie setzen.“

Mit über 400 Mitgliedsrestaurants in 16 Ländern bleiben die JRE-Jeunes Restaurateurs an der Spitze der gehobenen Gastronomie und setzen sich dafür ein, die nächste Generation von Spitzenköchen zu fördern und exzellente kulinarische Erlebnisse zu schaffen.

