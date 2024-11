Die 5. Ausgabe des Pfälzer Foodrock Open Air Festivals findet 2025 erstmals im August statt. Bis Ende Januar noch Frühbuchertickets buchbar.

Der Winter naht, doch wer schon frühzeitig an den nächsten Sommer denkt, kann kräftig sparen. Denn das Foodrock Festival im Pfälzer Steinbruch geht 2025 in die fünfte Runde und findet dann erstmalig vom 8. bis 10. August statt. Mit dem neuen Festivaltermin bietet Veranstalter und Spitzenkoch Peter Scharff Frühbuchern noch bis zum 25. Januar einen Rabatt von bis zu 100 Euro pro Ticket. Auch lässt sich das Event, bei dem es eine große Bandbreite an Kochshows, Lebensmittel- und Produktworkshops gibt, ideal als Mitarbeiter-Incentive buchen.

An drei Tagen erleben Kulinarik- und Musikliebhaber von Rockmusik der 70er und 80er Jahre im Pfälzer Wald mehrere Live-Konzerte. Angekündigt haben sich bereits die Toto-Tribute Band „Totomaniax“ oder die Rock’n’Roll Formation „Krüger rockt!“. Auch wird nachts wieder die 9-köpfige K-Town Pipe Band im Schein der Feuerfackeln durch den Steinbruch ziehen. Davor, danach und währenddessen werden die Gäste von Star- und Spitzenköchen verwöhnt. Mit von der Partie sind im nächsten Jahr die bekannten TV-Köche Ralf Zacherl und Kolja Kleeberg sowie Martin Scharff, der 30 Jahre lang mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war, und natürlich Peter Scharff, TV-Koch, Konditor und Gewürzspezialist. Gekocht, gebrutzelt und gegrillt wird an den vielen Ständen natürlich nur über offenem Feuer. Doch neben jeder Menge feinster Grillköstlichkeiten von den BBQ-Experten versorgt außerdem eine hochkarätige Truppe von Winzern, Whisky- und Bierspezialisten sowie Konditorenweltmeister die Gäste mit weiteren Gaumenfreuden. Yoga-, Dart- und Kletterworkshops runden das All-Inclusive-Angebot ab.

„Hier kommt jeder auf seine Kosten. Und mit höchstens 450 Gästen hat dieses Festival genau die richtige Größe, um sich in dieser niveauvollen Community kennenzulernen, gemeinsam zu genießen und zu feiern“, sagt Organisator und Spitzenkoch Peter Scharff. Auch Outdoorfans, Biker, Camper- und Caravanfreunde erwartet ein einzigartiges Campingerlebnis: ein Festivalgelände in einem 35 Millionen Jahre alten Natursteinbruch, eingebettet in den dichten, urwüchsigen Pfälzer Wald. Außer, wenn die Rockmusik zur Bühne lockt, herrscht hier inmitten von meterhohen roten Sandsteintreppen eine herrliche Stille. Wer aber lieber im Hotel nächtigt, der wird per Shuttle in die umliegenden Hotels chauffiert.

Das 5. Pfälzer Foodrock Festival verspricht erneut das ausgefallenste Outdoor-Highlight des Sommers 2025 zu werden. Die drei Tage stehen erneut ganz im Zeichen feinster Kulinarik, Live-Konzerten und einem großen Rahmenprogramm. „Zudem erwarten uns wieder drei Tage Festivalfeeling ohne Stress mit lauter netten Menschen“, sagt Scharff. Doch der Aufwand, der dafür betrieben werden muss, ist jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung: „Im Steinbruch gibt es keine Infrastruktur. Wir müssen alles, was man braucht, dorthin karren für eine Rundumversorgung in einem Ambiente, das dies eigentlich gar nicht zulässt. Wir stemmen das Event mit einer rund 150 Mann beziehungsweise Frau starken Crew.“ Auch aufgrund des durchgängig hohen kulinarischen Niveaus an den Bars und Kochständen mit Kochteams aus ganz Deutschland, muss die Veranstaltung exakt kalkuliert sein. Im Ticketpreis ist das kulinarisch-musikalische Komplettpaket von Freitag bis Sonntag enthalten. Es können aber auch nur einzelne Tage gebucht werden.

Seit 2014 betreibt Peter Scharff in Kaiserslautern sein „Kulinarisches Kompetenzzentrum“, das Kochschule, Eventlocation und gastronomisches Bildungszentrum zugleich ist. Von hier bietet der ehemalige Sternekoch Event- und Messecatering im großen und kleinen Stil. Er berät Familienbetriebe, öffentliche Einrichtungen und Hotelkonzerne zum Thema „Kochkunst des 21. Jahrhunderts“. Mit seiner mobilen Küche ist er zudem regelmäßig Showkoch bei Live Cooking Events. Der gebürtige Dinkelsbühler machte seine Kochausbildung im Hotel Hohenlohe in Schwäbisch Hall sowie eine Konditor-Ausbildung im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn. Seine Wanderjahre führten ihn in die 2- und 3- Sterne-Gastronomien, u. a. von Dieter Müller, David Burke (NY) und in die Schweiz nach Gstaad. Mit nur 31 Jahren, begann er seine Karriere als TV-Koch/Pâtissier in der Sendung „Kaffee oder Tee“ des SWR. Insgesamt nahm er an rund 500 Sendungen teil. Als Küchenchef im Land ART Hotel „Wartenberger Mühle“ an der Seite seines Bruders, erkochte er über sechs Jahre einen Michelin-Stern. Spezialisiert hat sich Peter Scharff die letzten 20 Jahre aber auf die Kräuter- und Gewürzküche. Mit dem Kräutergärtner Bernd Simon entwickelte er über sechzehn Jahre eine eigene Küchenphilosophie unter dem Namen „Cuisine Herba Barona“. Ganz neu hat er seine eigene hochwertige Gewürzlinie unter dem Namen „Pure Flavour Taste“ auf den Markt gebracht. (www.pure-flavour-taste.com / www.peter-scharff.de)

