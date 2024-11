Der MesseHerbst freut sich über Zuwachs um die FOOD UND FEINES in Stuttgart

Alle Gäste, die den Stuttgarter MesseHerbst an einem der vier Eventtage besuchen, sind auf der FOOD UND FEINES in Halle 8 zu einer kulinarischen Reise eingeladen. „Auf der neuen Messe präsentieren sich rund 100 Aussteller sowie kleine Manufakturen. Wir sind überzeugt, dass sich die FOOD UND FEINES ideal in den Stuttgarter MesseHerbst eingliedert und stolz darauf, das Publikum auf so vielfältige und hochwertige Weise verköstigen zu können,“ erklärt Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, dem Gourmet Report.

Regionale und internationale Spezialitäten verkosten

Eine kulinarische Reise durch die Region und darüber hinaus – die FOOD UND FEINES bietet besonderen Genuss für den Gaumen. Ob Maultaschen, Spätzle und Schupfnudeln oder exotische Gewürze, natives Olivenöl und italienische Käsespezialitäten: Gourmets dürfen sich auf eine geschmackliche Vielfalt vom Schwabenland bis nach Bella Italia freuen.

Erlesene Getränke probieren

Exquisite Weine, prickelnde Schaumweine, regionale Destillate und Biere von regionalen Brauereien bis hin zu internationalen India Pale Ales vervollständigen das Genussangebot auf der FOOD UND FEINES. Sie sorgen dafür, dass Durstmomente gestillt und neue Lieblingsgetränke entdeckt werden können.

Spirituosen und Tabak konsumieren

Liebhaberinnen und Liebhaber hochprozentigen Genusses haben auf der FOOD UND FEINES Gelegenheit, edle Destillate zu verkosten: Spirituosen, von hochwertigen Whiskys über feine Gins bis hin zu aromatischen Likören, stehen bereit. Dazu passend: Tabakmischungen, Raucherzubehör und Tabakerhitzer. Die Expertinnen und Experten für exquisite Tabakprodukte und Zigaretten-Alternativen zeigen eine genussvolle Vielfalt verschiedener Sorten.

Kaffee und Süßes genießen

Kuchen, Torten und Weihnachtsgebäck oder handwerklich hergestelltes Speiseeis: Naschkatzen kommen auf der FOOD UND FEINES voll auf ihre Kosten. Dazu ein Kaffee? Ein breites Spektrum an Kaffeebohnen und innovativen Kaffeemaschinen sowie Zubehör ergänzt das Angebot.

Tischkultur und Literatur entdecken

Ob salzig, süß, sauer, bitter oder umami – bei jeder Geschmacksrichtung gilt: Das Auge isst mit. So wird das Repertoire der FOOD UND FEINES durch den Bereich Tischkultur ideal ergänzt. Hochwertige Geschirrsets und ein umfangreiches Besteckangebot werden hier präsentiert. In der kulinarischen Bibliothek finden Interessierte Inspiration in Kochbüchern und Bildbänden.

Rast, Genuss und Unterhaltung

Neben dem breiten Food-, Beverage- und Genussangebot wurde im Zuge des neuen Messekonzepts auch großes Augenmerk auf die Aufenthaltsqualität in der Halle gelegt. So lädt ein zentral gestalteter Marktplatz mit Brunnen und vielen Sitzgelegenheiten zum Flanieren und Verweilen ein. Für die passende Unterhaltung sorgt das Rahmenprogramm auf der Showbühne. Ralf „Bob“ Mechlinski, Foodexperte und Herausgeber des BBQ-Magazins MEAT IN, und Grillweltmeister Oliver Sievers moderieren Live-Cookings & Co. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind dazu eingeladen, sich Tipps und Tricks rund um den besonderen Genuss sowie schmackhafte Kostproben abzuholen.

