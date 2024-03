Es gibt unglaublich viele Bücher mit Koch- oder Backrezepten und das in einer Zeit die bei vielen den Eindruck hinterlässt, die Jugend und die Heranwachsenden würden sich im Wesentlichen über Lieferdienste ernähren. Doch das Interesse an Rezepten scheint ungebrochen. Längst reicht Omas Kuchenrezept nicht mehr aus. Vielmehr interessiert man sich dafür wie die Profis das machen.

Zauner – Buch Cover

Auch gibt es in den sozialen Medien reichlich Bloggerinnen und Influenzerinnen die sich mit Backwaren beschäftigen. Ganz so uninteressiert scheinen die jungen Leute also doch nicht zu sein.

Es gibt aber auch Rezeptbücher, die sich nicht allein auf die Beschreibung der Vermengung von Zutaten beschränken, sondern darüber hinaus den Blick auf Geschichte, Kultur, Region oder Sonstiges lenken. Ein solches Buch habe ich nun gerade in der Hand.

Das Buch:

Der süße Zauner

Geschichten und Rezepte aus der Ischler Sommerfrische.

Mit einer Hommage von Alfred Komarek

Josef Zauner, Alfred Komarek

Buch (Gebundene Ausgabe) 144 Seiten

Herausgeber: Servus; 1. Edition

28 €

Es handelt von der Konditorei Zauner in Bad Ischl, ein Familienbetrieb in bereits siebter Generation.

Bad Ischl, da war doch was. Am 19.08.1853 feierte Kaiser Franz Joseph I. im Hause von Bürgermeister Seeauer seine Verlobung mit Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Herzogin in Bayern, den meisten bekannt als Sisi.

Bad Ischl dürfte vor allem als Kur- und Badeort bekannt sein. Den Grundstein für den florierenden Kurbetrieb legte das Salz.

Alfred Komarek lässt diese kulturelle und gesellschaftliche Blütezeit wieder aufleben, eng verwoben mit der Entstehungsgeschichte der Konditorei Zauner. Alfred Komarek (1945 – 2024) schrieb zahlreiche Romane und TV-Drehbücher und war ein Kenner des Salzkammerguts.

Das Buch enthält weitere Texte und Anekdoten über Ischl von Nikolaus Lenau, Karl Kraus, Adalbert Stifter und anderen mehr – und 21 sommerliche Rezepte von Josef Zauner für Kaffee und Dessert, inklusive des legendären Schratt-Gugelhupfs.

Dieser Gugelhupf ist natürlich etwas ganz Besonderes. Grundlage ist das Originalrezept von Katharina Schratt, die diesen Gugelhupf einst jeden Morgen dem Kaiser serviert hat.

Mir persönlich liegt nicht nur die klassisch französische Küche am Herzen sondern ich habe auch eine Vorliebe für französische Süßspeisen. Daher sagen mir die Zitronentartelettes besonders zu. Allerdings habe ich mich bisher nicht an das Rezept gewagt.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass das Buch reich bebildert und durch die vielen Texte und Anekdoten recht unterhaltsam gestaltet ist.

Seniorchef Josef Zauner – Bayrische Creme (© Thomas Apolt)

Übrigens:

Falls Sie noch kein Reiseziel für dieses Jahr haben.

Im Jahr 2024 ist das Salzkammergut mit Bad Ischl als Bannerstadt Kulturhauptstadt Europas. Erstmals in der Geschichte findet sie im inneralpinen Raum statt. Insgesamt sind 23 Gemeinden Teil der Kulturhauptstadt-Region.