Mittagessen in einem guten Lokal ist nicht so einfach in Berlin. Wegen Personalmangel und Kostendruck haben viele Betriebe das Lunchangebot eingestellt. Wir stellen interessante Angebote „Lunch in Berlin“ vor.

Irma la Douce: Jonathan Kartenberg mit Entremetier Zoe Khattab

Lunch in Berlin

Irma la Douce

Jonathan Kartenberg, Inhaber des Sterne-Restaurants an der Potsdamer Straße, legt großen Wert darauf, Teil des Viertels zu sein. Während das Sternerestaurant abends internationale Gourmets anzieht, richtet sich der „Easy Lunch“ vor allem an die Nachbarschaft, den Kartenberg höchstpersönlich serviert. Gourmet Report berichtete. „Mittags muss es bei den meisten Gästen schnell gehen“, meint Kartenberg, „aber ich finde, deshalb sollte man noch lange nicht auf den guten Geschmack verzichten.“ Dafür sorgen Gerichte wie eine Pasta des Tages, Rindercarpaccio oder Quiche Lorraine. Die wöchentlich wechselnde Karte lässt sich von Frankreich und Italien inspirieren, dem Heimatland von Küchenchef Francesco Contiero. Trotz der guten Preise ist es stilvoll in dem Sternerestaurant: Weiße Tischdecken und Stoffservietten sind standard. Der liebenswürdige Service sowieso.

Das Mittagsangebot ist von Dienstag bis Freitag von 12:00 bis 14:00 Uhr verfügbar .

Öffnungszeiten am Abend: Dienstag bis Samstag von 18:00 bis 23:00 Uhr . Weitere Infos unter https://irmaladouce.de. Reservierungen sind empfohlen. Zum Lunch ist es voll!

Irma la Douce Lunch – Brot mit Quark 1,50 € Irma la Douce Fleischgericht (Hirschgulasch mit Spätzle) 16 Eur Irma la Douce Lunch Fisch (Seelachs) 13 Euro Irma la Douce Lunch Schokomousse 7 Euro Irma la Douce Lunch Kugel Eis 5 Euro Irma la Douce Lunch Karte Irma la Douce Lunch Getränkekarte Irma la Douce Rechnung Lunch

Bistro Mitte

Am Potsdamer Platz bekommen Early Business Lunch Birds bereits ab 11 Uhr eine tolle Auswahl zur Mittagspause. Und das noch schneller, als es die Stammgäste der ehemaligen Tizian Lounge gewohnt waren. Mit neuem Namen, Konzept und Restaurantleiterin Jessica Abé konnte die Effizienz in der Küche nochmal gesteigert werden, ohne Kompromisse beim Essen. Dafür ist die Karte schlanker geworden, rund 50 Prozent der angebotenen Speisen werden von lokalen Partnern nach Original-Rezept extern produziert und angeliefert. So kommt die Currywurst mit Pommes (13 Euro) oder Paccheri Pasta (25 Euro) binnen weniger Minuten frisch auf den Tisch. Und auch bei Klassikern wie dem Caesar Salad (ab 14 Euro), New York Clubsandwich (16 Euro) oder dem gerösteten Blumenkohl (14 Euro) steht für Hyatt Executive Chef Philipp Ketzer im neuen Bistro Mitte fest: “Wir machen bei der Qualität keine Kompromisse.”

Der Business Lunch wird von Montag bis Freitag von 11:00 bis 15:00 Uhr angeboten. Die

regulären Öffnungszeiten sind von 11:00 bis 21:00 Uhr . Weitere Infos unter

https://www.hyatt.com/grand-hyatt/de-DE/bergh-grand-hyatt-berlin/dining

Weitere beliebte Adressen am Potsdamer Platz zum Lunch

Deutsche Bahn Betriebsrestaurant – günstige Kantine in der frisch gekocht wird. Im Sony Center, Bellevuestrasse 1, Eingang im Hof, hinter der Parkhauseinfahrt.

Das Ritz-Carlton bietet einen Business Lunch.

Das Facil ist das einzige Zwei-Sterne Restaurant Berlins, das Mo-Fr. ein Lunchangebot hat. Tim Raue bietet Freitag und Samstag ein Lunchangebot.

Wasabi-Kaisergranat-Tim Raue

Le Faubourg

Auch wenn mittags oft wenig Zeit ist, muss niemand auf feine Küche verzichten. Das beweist das Le Faubourg in unmittelbarer Kudammnähe immer wieder aufs Neue. Denn Küchenchef Lukas Hackenberg legt auch beim Business Lunch viel Wert auf saisonale Abwechslung und spannende Kompositionen mit vielfältigen Aromen. Je nach Appetit und Zeitfenster bestellen Gäste einzelne Gerichte à la carte oder entscheiden sich für das 2- bzw. 3-Gänge-Menü (Hauptgang mit Vor- oder Nachspeise bzw. alle drei Gänge), das inklusive Wasser und Kaffee 30 bzw. 35 Euro kostet. Im Herbst kann das zum Beispiel aus dem Ofen-Kürbis mit Gorgonzola, Walnuss und Quinoa bestehen (einzeln 12 Euro), gefolgt vom Fischfilet des Tages an Beurre Blanc, karamellisiertem Blumenkohl und Erbsen-Reis (21 Euro) und als krönender Abschluss die Schoko-Tiramisu-Tarte (12 Euro).

Business Lunch immer von Montag bis Freitag von 12:00 bis 15:00 Uhr . Öffnungszeiten generell: täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr . Weitere Infos unter https://lefaubourg.berlin/.

Weitere beliebte Lunch Angebote am Kurfürstendamm

Der Nobel-Italiener Ristorante Cumberland serviert ein Teller Pasta ab 14 €. Zu ähnlichen Preisen bekommt man auch ein Teller Pasta beim Szene Italiener Piazza Bra (durchgehend geöffnet) oder beim kleinen Kiez Italiener am Ludwig-Kirch-Platz „Trattoria Casa Lucariello.“ Und wer es zum Lunch nicht geschafft hat, geht ab 16 Uhr zu Ludwig con Brio. Besonders günstig ist der Lunch in der Bleibtreustrasse in der Repke Spätzlerei. Hier kosten das Lunch Angebot 5,50 (vegetarisch) und 6,50 € (Fleisch).

Brechts Steakhaus

Das Brechts Steakhaus in Berlin präsentiert seine neue Mittagskarte. Darauf deutsche Klassiker wie Backhendl mit Kartoffelsalat (16,50 Euro), Rindergulasch mit Semmelknödel (18 Euro), Bauernfrühstück (10,50 Euro) und Zanderfilet Finkenwerder Art (16,50 Euro). Aber auch fast vergessene Spezialitäten wie gebackene Blutwurst mit Sauerkrautpüree (12,50 Euro) und Zwiebelrostbraten (17,50) erfahren ihr verdientes Comeback. Die Rezepte sind klassisch, die Zutaten regional. Ergänzt wird die Tageskarte durch internationale Favoriten wie Burger, Wraps und Sandwiches (jeweils ab 12,50 Euro). Für unter 10 Euro bekommen Gäste zum Daily Lunch zwei Suppen. Salatliebhaber*innen freuen sich mit Caesar und Buffalo Salad (ab 13,50 Euro bzw. 15 Euro) über zwei frische, gesunde Optionen.

Reservierungen sind telefonisch oder per E-Mail möglich. Der Lunch wird unter der Woche und am Wochenende von 12:00 bis 16:00 Uhr angeboten. Reguläre Öffnungszeiten sind täglich von 12:00 bis 00:00 Uhr . Weitere Infos unter https://brechts.de.

Sticks’n’Sushi

Sticks’n’Sushi bittet Gäste mittags von 12 bis 15 Uhr zu Tisch: mit drei ausgewählten Lunch-Menüs, die für jeden Geschmack passende Kreationen bereithalten. Beim ersten Menü für 17 Euro werden dreierlei Lachsvarianten gereicht: Pink Alaska Maki, Shake Nigiri und die Bites Shake Tataki. Dazu gibt es die Hähnchensticks Tsukune Chili und Spicy Tuna Maki. Die vegane Alternative (Menü 2) für 19 Euro hält Seaweed Salad, Mamma Mia Maki mit Avocado, Gurken und Sesam, Red`n`Green und Aka Piman Nigiri – beide mit gegrillter Spitzpaprika – sowie Abokado Nigiri (Avocado) für den perfekten Lunch bereit. Dazu gibt es Erinigi Yaki mit Kräutersaitling und Imo Yaki mit Süßkartoffel als Sticks. Das dritte Menü überzeugt für 21 Euro mit Tuna Bites, Kani Korokke (Krabbenkroketten mit Wasabi-Caesar), California Maki mit Garnele, scharfen Chirashi Maki mit geflämmtem Fisch und Tebasaki Sticks – Hähnchenflügel mit Meersalz. Wer sein Menü erweitern möchte, bekommt seine Favoriten zum Vorteilspreis dazu: Miso Suppe (2,50 Euro), Cauliflower (5 Euro), Edamame (5 Euro), Ebi Bites mit Tempura-Garnelen (9 Euro) oder Okazu: fermentierten Kohl, japanischen Kartoffelsalat und Gurken mit Chili (5 Euro). Vorsicht für eingefleischte Japan-Fans: Mit japanischen Sushi hat das ganze recht wenig zu tun. Der Reis ist oft zerkocht und die Soja-Sauce wird zum Baden der Fische und des Reis gereicht.

Alle drei Berliner Restaurants sind täglich ab 12:00 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter https://sticksnsushi.com/de.

Sticks n Sushi – in dem Topf soll man seinen Fisch baden! Japan Puristen schüttelt es!

