Bistronomie: Lukas Hackenberg bringt mit neuer Karte französische Bistroküche ins Le Faubourg . Küchenchef entwickelt aus seinem alltagstauglichen Fine-Dining besondere Lässigkeit

Le Faubourg © Florian Kroll

Wie einfach kann die gehobene Küche sein? Als Lukas Hackenberg im Frühjahr 2023 verkündete, dass er Fine-Dining alltagstauglich machen will, glaubten viele, dass er sich für den Spagat sehr verbiegen müsste. Doch mit klaren Ideen und besten Zutaten hat der 28-Jährige überzeugt. Nun geht er den nächsten Schritt und setzt im Le Faubourg mit Bistronomie zeitgemäße Akzente. „Simple Rezepte können überraschen“, verspricht der junge Küchenchef, der mit viel Kreativität französische Bistro-Klassiker in entspanntes Fine-Dining mit Berliner Einflüssen übersetzt, dem Gourmet Report „Die neue Karte bietet einen ungewöhnlichen Twist, weil sie klassische Grundelemente der französischen Küche mit modernen Techniken, verschiedenen Konsistenzen und guten Produkten aus Frankreich wie dem Charolais Rind verbindet.“ Dabei stehen für Hackenberg immer Aromatik und der beste Geschmack im Vordergrund.

So wird aus einer Tarte flambée (ab 14 Euro) eine aromatische Spezialität und aus einem Goulache de boeuf (18 Euro) eine fein abgestimmte Komposition mit verschiedenen Texturen. Auch andere bekannte Größen wie eine Bouillabaisse (35 Euro), Longe de Porc (27 Euro) und gratinierte Austern (3 Stück für 21 Euro) bereichern die Karte. Statt Kartoffelpüree findet man ein Kartoffel-Pavé als Beilage. „Uns liegt viel daran, die Traditionen der französischen Küche zu wahren und zugleich zeitgemäß zu kochen“, sagt Lukas Hackenberg, „die Gäste sollen eine angenehme Zeit genießen und sich bei der Auswahl nicht den Kopf zerbrechen, was sich hinter Andeutungen oder komplizierten Namen verbergen könnte.“

Le Faubourg © Florian Kroll

Vom Tatar (29 Euro) als Vorspeise über Miesmuscheln (22 Euro) als Zwischengang bis zur Crème brûlée (10 Euro) zum Abschluss fehlt tatsächlich kein französischer Genuss, der zu einem gelungenen Abend dazugehört. Den feinen Unterschied, für den Lukas Hackenberg im Le Faubourg einsteht, dürfen die Gäste natürlich bei jedem Gericht erwarten. „Unser Anspruch ist es, einen Mix aus Vertrautem und Neuem zu schaffen, den es nur bei uns gibt“, betont Lukas Hackenberg. Die neue Karte ist ab sofort gültig und wechselt saisonal.

Le Faubourg ist Montag bis Freitag von 12:00 bis 15:00 Uhr und Mittwoch bis Samstag von 18:00 bis 23:00 Uhr geöffnet. Reservierung unter +49 30 80 09 99 77 00 oder per E-Mail an lefaubourg@dorint.com. Von Montag bis Freitag bietet das Restaurant einen Business-Lunch an.

