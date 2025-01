MICHELIN Serbien 2025 zum ersten Mal Sterne-Restaurants

Die 6. Ausgabe des MICHELIN Serbien 2025 stellt 23 Restaurants vor

Michelin hat die Auswahl für 2025 des MICHELIN-Führers Serbien vorgestellt. Mit dieser Auswahl werden die Bemühungen eines ganzen Berufsstandes gewürdigt, der die Qualität des gastronomischen Angebots in diesem Balkanland immer weiter steigert.

Unter den 23 Restaurants, die in dieser sechsten Ausgabe des MICHELIN-Führers vorgestellt werden, haben die Inspektoren zwei Lokale mit dem ersten MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

„Serbien zeichnet sich Jahr für Jahr durch sein Engagement und sein Streben nach Exzellenz aus und hat sich damit einen Platz unter den renommiertesten gastronomischen Nationen Europas verdient“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, gegenüber dem Gourmet Report. „Die bemerkenswerte Arbeit, die die lokale kulinarische Szene in den letzten Jahren geleistet hat, spiegelt ein starkes Engagement wider, das Erbe, die Produkte und die Traditionen des Landes zu präsentieren und gleichzeitig einen zunehmend professionellen und gewissenhaftes Vorgehen“, fügte Gwendal Poullennec hinzu.

Zwei Restaurants erhalten ihren ersten MICHELIN-Stern

Das Restaurant Langouste in Belgrad ist mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet worden. Es befindet sich in idealer Lage im Herzen der Stadt und bietet seinen Gästen einen atemberaubenden Blick auf den Fluss Sava. Küchenchef Marko Đerić und sein Team bieten eine außergewöhnliche Küche, in der die lokale Produktion im Vordergrund steht. Ihre Gerichte stammen aus dem eigenen biodynamischen Garten am Rande der serbischen Hauptstadt und verkörpern ein tiefes Bekenntnis zur Saisonalität. Mit seiner internationalen Erfahrung und seiner kulinarischen Ausbildung in Italien bietet der Chefkoch ein gastronomisches Angebot, das die Bedeutung Belgrads

selbst widerspiegelt. Und das Ergebnis? Gerichte, die die lokalen Aromen mit Großzügigkeit und Raffinesse hervorheben.

Das Restaurant Fleur de Sel liegt im Herzen der Vojvodina, in Novi Slankamen, etwa 60 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt, und hat ebenfalls seinen ersten MICHELIN-Stern erhalten. Der in Serbien geborene und in Frankreich ausgebildete Küchenchef Nikola Stojaković und sein Team kreieren ein Menü mit transalpinen Aromen, das mit großer Raffinesse serviert wird. Die großen Fenster des Restaurants bieten den Gästen einen atemberaubenden Blick auf die Donau.

MICHELIN Serbien – Die Auswahl 2025

Die Auswahl des MICHELIN-Führers 2025 enthält auch andere interessante neue

Ergänzungen.

In Novi Beograd, dem modernen Teil der Hauptstadt, bietet das GiG, das von der Weinkellerei Imperator gegründet wurde, einen einzigartigen Raum, der ganz der Weinverkostung gewidmet ist. In der Küche kreiert der Küchenchef moderne, personalisierte Gerichte, die eng mit der Region verbunden sind und Zutaten aus einem biodynamischen Garten verwenden. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren auch von der Authentizität und dem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis der beiden Restaurants beeindruckt, die bereits mit einem Bib Gourmand in Belgrad ausgezeichnet wurden.

Istok: Ein Restaurant, das exotische Gerichte mit südostasiatisch inspirierten Aromen anbietet.

Iva Neue Balkan-Küche: Ein Lokal, das zahlreiche lokal inspirierte Gerichte mit einer leichten, modernen Note anbietet, perfekt für den modernen Gaumen.

Die komplette Liste des Michelin Serbien 2025

Restaurants

Fleur de Sel Nouveau Novi Slankamen Cuisine moderne Langouste Nouveau Belgrade Cuisine moderne

Restaurants

Istok Belgrade Vietnamienne Iva New Balkan Cuisine Belgrade Cuisine moderne

Sélection de restaurants à Belgrade

Bela Reka Cuisine traditionnelle Comunale Caffè e Cucina Italienne Ebisu Japonaise Enso Créative GiG Nouveau Cuisine moderne Gušti mora Fruits de mer Homa Créative Klub Književnika by Branko Kisic Balkanique L’Adresse Européenne Legat 1903 Cuisine moderne Magellan Cuisine moderne Metropolitan Internationale Mezestoran Dvorište Cuisine méditerranéenne Na Ćošku Balkanique Pinòt Cuisine moderne Salon 1905 Cuisine moderne SkyLounge Internationale The Square Cuisine moderne The Twenty Two Internationale

Michelin Hotels in Serbien: https://guide.michelin.com/en/hotels-stays/serbia

