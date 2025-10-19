Guide MICHELIN Tokyo 2026

Das Restaurant Myojaku erhält drei MICHELIN-Sterne in der Ausgabe des MICHELIN Tokyo. 3 neue Restaurants erhalten zwei MICHELIN-Sterne. 14 Lokale werden erstmals mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet.

Die Auswahl umfasst zudem 16 Bib Gourmand und 38 empfohlene Restaurants

Bekannt dafür, die Stadt mit den meisten MICHELIN-Sternerestaurants weltweit zu sein, hat Tokio seit der ersten Auswahl im Jahr 2007 eine eindrucksvolle Entwicklung erlebt. Auch in diesem Jahr bildet Tokio keine Ausnahme: Insgesamt 18 Häuser erhalten eine erste oder eine neue MICHELIN-Stern-Auszeichnung in dieser neuen Ausgabe 2026. Unter ihnen hat Myojaku die Ehre, nun zu den Restaurants zu zählen, für die sich eine Reise lohnt.

Trotz Modernität bleibt die japanische Hauptstadt tief in der Tradition verwurzelt und erstreckt sich von der Bucht von Tokio bis in die Berge im Westen der Präfektur. Diese besondere Geografie bietet den Küchenchefs eine herausragende Speisekammer, gespeist sowohl von Meer als auch Land. Während lokale Märkte und historische Viertel das kulinarische Erbe wahren, öffnet sich die Tokyoter Gastronomieszene weit für weltweite Einflüsse.

Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide MICHELIN, erklärt dem Gourmet Report: „Tokio steht für die dynamische Verbindung zwischen jahrhundertealter Kochkunst und ständiger Innovation. Von Sushi nach alter Edo-Tradition über Kaiseki-Menüs, die lokale saisonale Produkte zelebrieren, bis hin zu Kreationen aus aller Welt auf Basis japanischer Zutaten zeigt die neue Auswahl die Vielfalt und den Reichtum der gastronomischen Ausdrucksformen. Tokio, die Weltmetropole mit den meisten MICHELIN-Sternen, begeistert mit Präzision, Kreativität und konsequent neuen Ansätzen Genießer auf der ganzen Welt.“

Das Restaurant Myojaku wird mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Nach Stationen in mehreren Restaurants in Kyoto und Tokushima arbeitete Hidetoshi Nakamura elf Jahre als Executive Chef in einem mit einem Stern ausgezeichneten Tokyoter Restaurant. 2022 eröffnete er Myojaku. Bereits 2023 wurde sein Haus mit zwei MICHELIN-Sternen geehrt, nun bekommt es die höchste Auszeichnung der MICHELIN-Inspektoren. Seine gleichermaßen pure wie harmonische Küche hebt das Wesen jedes einzelnen Zutatenbestandteils hervor – dank der Nutzung eines unter dem Meeresboden gewonnenen Quellwassers.

Tokio zählt damit nun 12 Drei-Sterne-MICHELIN-Restaurants.

Drei neue Restaurants erhalten zwei MICHELIN-Sterne

Ein Zeichen für die stetige Weiterentwicklung der lokalen Gourmetszene: Drei Häuser erhalten dieses Jahr ihre zweiten MICHELIN-Sterne.

Nishiazabu Sushi Shin, das seit der ersten Tokyoter MICHELIN-Ausgabe einen Stern hält, ist bei Genießern beliebt für traditionelle Sushi, die Qualität der Meeresprodukte und die Harmonie der Kreationen aus exzellenten Fischen und perfekt gewürztem Reis.

Hakuun, benannt nach dem Zen-Begriff, der frei schwebende Wolken beschreibt, interpretiert die japanische Küche kreativ und flexibel. Das Restaurant überzeugt sowohl durch originelle Kombinationen wie durch innovative Zubereitungen.

Ensui setzt auf Dashi und das Garen über Holzkohle und gestaltet daraus eine einzigartige kulinarische Erfahrung. Das Team zeigt viel Neugier und Originalität, sei es bei der Zutatenwahl oder bei den eingesetzten Techniken.

Durch diese Neuzugänge verfügt Tokio nun über 26 Zwei-Sterne-MICHELIN-Restaurants.

14 neue Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern

Unter den insgesamt 122 „einen Stop wert“-Adressen werden 14 erstmalig mit dem MICHELIN-Stern dekoriert und spiegeln die Vielfalt der Gastronomieszene wider.

Beispielsweise widmet sich EWIG der österreichischen Küche und serviert mit japanischen Saisonprodukten interpretierte Spezialitäten wie Apfelstrudel oder Sachertorte. Sassa bietet ein akribisches Kaiseki-Menü, das der Chef am Tresen selbst präsentiert. KHAO ist eine Hommage an die thailändische Küche mit Zutaten aus Japan, während La Gloire französische Gastronomie mit modernen Elementen auffrischt. KIBUN – geführt von einem in Kyoto ausgebildeten französischen Chef – verbindet französische und japanische Kochtraditionen. Das Besondere hier: Die Saucen, die jedes Gericht noch einmal besonders hervorheben.

Das Restaurant TROIS VISAGES erhält den Grünen MICHELIN-Stern für sein bewusst nachhaltiges Engagement. Hier werden ausschließlich japanische Zutaten verarbeitet, und das Team betreibt sogar einen eigenen Gemüsegarten, den sie mit nachhaltigen Methoden bewirtschaften – Ausdruck ihrer Vision einer bewussten und umweltfreundlichen Küche.

16 neue Adressen in der Bib Gourmand-Auswahl für besonders erschwingliche Küche

Der 1997 eingeführte Bib Gourmand zeichnet Restaurants aus, die schmackhafte Gerichte zu moderaten Preisen bieten. Die Auswahl deckt eine breite Palette an Küchenstilen ab. Genießer:innen können sorgfältig zubereitete Speisen genießen, ohne das Budget zu strapazieren.

Dieses Jahr gibt es 114 Bib Gourmand, darunter 16 neue. So ist Night Market das erste südostasiatische Spezialitätenrestaurant Japans mit dieser Auszeichnung. Chef Chihiro Naito bringt die Atmosphäre und die Gerichte unter Verwendung japanischer Zutaten von seinen Reisen auf den Teller.

Ebenso neu: Sobakappo Nagano und Teuchisoba Jiyusan, beide bekannt für ihre hausgemachten Soba-Nudeln aus Buchweizenmehl – beliebt wegen ihrer besonderen Textur und ihres feinen Geschmacks.

Dank der neuen Bib Gourmand-Adressen können Genießer viele lokale Spezialitäten zu fairen Preisen entdecken, beispielsweise Tonkatsu, Süßwasseraal, Ramen, Yoshoku und Yakitori.

38 neue Empfehlungen des Guide MICHELIN

Ergänzend zu den Sternen und Bib Gourmand finden sich in der Selektion des Guide MICHELIN auch 252 empfohlene Adressen – darunter 38 neue Restaurants, ausgezeichnet für ihre kulinarische Qualität.

Obwohl diese Kategorie vornehmlich französische und japanische Häuser umfasst, werden hier auch kulinarische Erben aus China, Korea oder Italien präsentiert.

Über alle Stilrichtungen hinweg stellen die MICHELIN-Inspektoren fest, dass Desserts immer ausgefeilter werden. So fokussiert Kukuku auf das Zusammenspiel japanischer Süßwaren (Wagashi) und Tee, während VERT Gebäck mit lokalen Früchten und edlen Teesorten wie Sencha, Hojicha oder Schwarztee kombiniert. Herausragend: das Yokan mit Früchten als Spezialität des Hauses.

Im Bereich Herzhaftes werden klassische Kochtechniken gepflegt, darunter Sushi, Tempura, Yakitori, Unagi (Aal) und Kappo. Das Restaurant Noda begeistert mit moderner japanischer Küche auf Basis saisonaler Zutaten, Ginza Sushi Ichidai Yugo überzeugt mit traditionell handwerklichem Edo-Sushi, und bei Unagi Tokito können Gäste in entspanntem Ambiente gegrillten Süßwasseraal genießen.

In dieser Kategorie finden sich neben Restaurants, die den Facettenreichtum der japanischen Küche zelebrieren, auch Adressen mit internationalem oder experimentellem Ansatz – ein Spiegelbild des weltoffenen Charakters Tokyos.

Drei besondere MICHELIN-Auszeichnungen

Die Auswahl des Guide MICHELIN Tokyo würdigt nicht nur die kulinarische Vielfalt der Stadt, sondern verleiht auch Spezialpreise für herausragendes Engagement, Leidenschaft und Exzellenz.

Der MICHELIN Mentor-Preis geht an Kanejiro Kanemoto, Leiter des Nodaiwa Azabu Iikura Honten. Er ist mit 97 Jahren der älteste MICHELIN-Sternekoch und engagiert sich heute für die Ausbildung von Sohn und Enkel, was ihn zum Vorbild vieler Generationen macht.

Der MICHELIN-Servicepreis geht an Yasuyo Kumagae aus dem chinesischen Restaurant Piao-Xiang. Gemeinsam mit Küchenchef Igeta sorgt sie dort für herausragendes Gastlichkeitserlebnis und vermittelt mit Leidenschaft Geschichten und Hintergründe zu den Gerichten.

Schließlich erhält Tsuyoshi Nakamura vom französischen Restaurant MANOIR den MICHELIN-Preis für die beste Sommellerie. Inspiriert von Kindheitserinnerungen an die Küche, wandte er sich später dem Wein zu und begeistert heute als Sommelier und Gastgeber mit seinem Wissen und maßgeschneiderten Empfehlungen. Sein Einsatz für Perfektion bringt ihm den Sommelier-Preis ein.

Der Guide MICHELIN Tokyo 2026 auf einen Blick

Insgesamt: 526 Restaurants

Drei MICHELIN-Sterne: 12 Restaurants (davon 1 neu)

Zwei MICHELIN-Sterne: 26 Restaurants (davon 3 neu)

Ein MICHELIN-Stern: 122 Restaurants (davon 14 neu)

Bib Gourmand: 114 Restaurants (davon 16 neu)

Empfohlen vom Guide MICHELIN: 252 Restaurants (davon 38 neu)

Grüner MICHELIN-Stern: 13 Restaurants (1 neu)

Hier ist die Liste aller vom Guide MICHELIN 2026 in Tokio ausgezeichneten Sterne-Restaurants (ohne vollständige Adressen, da sehr umfangreich, aber mit den offiziellen Namen der Restaurants):

Drei MICHELIN-Sterne (12 Restaurants)

• Myojaku (Aufgestiegen von zwei auf drei Sterne)

• Sézanne

• Weitere 10 bestehende Drei-Sterne-Restaurants in Tokio

Zwei MICHELIN-Sterne (26 Restaurants)

• Nishiazabu Sushi Shin (Aufgestiegen von einem auf zwei Sterne)

• Hakuun (Aufgestiegen von einem auf zwei Sterne)

• Ensui (Aufgestiegen von einem auf zwei Sterne)

• Tempura Motoyoshi

• Weitere 22 etablierte Zwei-Sterne-Restaurants

Ein MICHELIN-Stern (122 Restaurants)

• 14 neue Ein-Sterne-Restaurants, darunter:

• EWIG (österreichische Küche mit japanischem Twist)

• Sassa (präzises Kaiseki-Menü)

• KHAO (thailändisch-japanische Küche)

• La Gloire (gehobene französische Küche mit modernem Ansatz)

• KIBUN (französisch-japanische Fusion)

• Weitere bekannte Lokale wie Yama (Dessert), Primo Passo, Yakitori Takahashi, Héritage by Kei Kobayashi, Sanosushi, Kappo Muroi, Yotsuya Minemura, Higashiyama Muku, Cycle by Mauro Colagreco, apothéose, hortensia, Saucer, Hakunei, u.v.m.

Die offizielle Website des Guide MICHELIN Tokio bietet zu jedem Restaurant vollständige Adresse, Telefonnummer und Website:

