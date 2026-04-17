Die deutsche Milchindustrie steht vor einem strukturellen Umbruch. Schwankende Rohstoffpreise, rasant fortschreitende Marktkonsolidierung und der technologische Wandel durch Künstliche Intelligenz zwingen Molkereien zu einer grundlegenden Neuausrichtung. Die zentrale Botschaft der aktuellen Roland-Berger-Analyse ist klar: Volatilität ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die neue Normalität der Branche.

Glas Milch

Deutsche Milchindustrie: Volatilität als neue Normalität

Was lange als verlässlicher und planbarer Sektor galt, wird heute von Unsicherheit und schnellen Veränderungen geprägt. Rohmilchpreise schwanken stark, Märkte konsolidieren sich und Margen im klassischen Commodity-Geschäft geraten unter Druck.

Die Roland-Berger-Analyse formuliert sechs Hypothesen, die zeigen, wie sich die deutsche Milchwirtschaft in den kommenden Jahren entwickeln dürfte. Für Molkereien, Erzeuger und Verarbeiter bedeutet das einen strategischen Neustart.

Preisschwankungen als Dauerzustand

Die Volatilität am Milchmarkt hat sich dramatisch verschärft. Rohmilchpreise können innerhalb weniger Monate um mehr als 30 Prozent fallen oder steigen. Ursachen sind vielfältig: Futterkosten, Energiepreise, Überangebot und geopolitische Risiken.

Besonders brisant: Rund die Hälfte der deutschen Milchproduktion geht in den Export. Internationale Entwicklungen wirken sich daher unmittelbar auf den heimischen Markt aus. Unternehmen brauchen deshalb präzises Forecasting und schnelle Reaktionsfähigkeit.

Konsolidierung beschleunigt sich

Der Strukturwandel in der Branche ist unaufhaltsam. Die Zahl der Milchviehbetriebe ist seit 2010 mehr als halbiert, während die Milchmenge stabil blieb. Auf Verarbeitungsseite sinkt die Zahl der Molkereien ebenfalls.

Fusionen wie der geplante Zusammenschluss von Arla Foods und DMK zeigen die Dynamik. Für den Lebensmitteleinzelhandel reicht Größe jedoch nicht aus. Entscheidend sind Verhandlungsmacht, regionale Verankerung und klare Produktvorteile.

Wachstum außerhalb des Massenmarkts

Das Commodity-Geschäft ist margenschwach und preissensitiv. Spezialisierte Produkte bieten deutlich bessere Perspektiven. Funktionale Milchprodukte und Protein-Drinks wachsen global mit 6 bis 8 Prozent jährlich.

„Um ihre Zukunftsfähigkeit sicherzustellen, ist es fundamental, künftiges Wachstum durch strategische Partnerschaften, milchnahe Diversifikation, anorganisches Wachstum und gezielte Internationalisierung zu sichern“, betont Tobias Kramolowsky, Director bei Roland Berger.

Geschwindigkeit entscheidet

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die Entscheidungsgeschwindigkeit. Privat geführte Molkereien mit hoher Eigenkapitalquote können schneller reagieren als genossenschaftlich organisierte Strukturen.

Genossenschaften verarbeiten zwar 60 bis 65 Prozent der Rohmilch, sind aber durch Abnahmeverpflichtungen und lange Entscheidungswege oft weniger flexibel. Erfolgreiche Unternehmen optimieren in guten Zeiten, nicht erst in der Krise.

Milch bleibt relevant

Trotz pflanzlicher Alternativen bleibt tierische Milch dominant. Mit einem Umsatz von 30 Milliarden Euro gehört Deutschland zu den größten Milchmärkten Europas. Pflanzliche Produkte machen nur rund 4 Prozent aus.

Kuhmilch punktet ernährungsphysiologisch mit hohem Proteingehalt und natürlichen Zutaten. Fast drei Viertel der Verbraucher bevorzugen unverarbeitete Produkte. Molkereien sollten diese Vorteile offensiv kommunizieren.

KI als Transformationsmotor

Künstliche Intelligenz ist in der Branche noch unterentwickelt. Nur 15 bis 20 Prozent der Lebensmittelunternehmen setzen sie aktiv ein. Potenziale liegen in Kostensenkungen von 10 bis 15 Prozent entlang der Wertschöpfungskette.

Ein schrittweiser Ansatz ist sinnvoll: in reifen Bereichen wie Planung und Logistik starten, Erfolge messbar machen und dann ausweiten. Wer jetzt investiert, gewinnt langfristig Wettbewerbsvorteile.

Ausblick

Die deutsche Milchindustrie steht vor einem strategischen Neustart. Volatilität, Konsolidierung und technologische Disruption sind keine vorübergehenden Phänomene, sondern prägen die Branche dauerhaft.

Erfolgreich werden jene sein, die schnell handeln, sich differenzieren und ihre Wertschöpfung konsequent weiterentwickeln. Milch bleibt ein Kernprodukt – mit neuen Chancen für innovative und flexible Akteure.

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