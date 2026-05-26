Die besten Restaurants in Dortmund 2026: Küchenchef Pierre Beckerling (4/5) interpretiert Ruhrpott-Gerichte schwungvoll neu, Michael Dyllong (3,5/5) bietet Casual Fine Dining, Fabian Heiermann (2,5/5) kocht weltläufig mit Faible für Asien und Sandra Haumann (2,5/5) setzt Fisch und Meeresfrüchte ausdrucksstark in Szene.

Michael Dyllong und Ciro De Luca in Dortmund

Die besten Restaurants in Dortmund 2026

SchwarzGold, Dortmund-Huckarde

Küchenchef: Pierre Beckerling

www.schwarzgold-dortmund.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Pierre Beckerling kocht furios kreativ und innovativ in spektakulärer Kulisse des Industriedenkmals Kokerei Hansa. Er interpretiert Ruhrpott-Gerichte schwungvoll neu. Rund 200 Weine aus Europa begleiten seine Kreationen. Schwarze Sessel, goldfarben bezogene Tische. Menüs 159-180 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Pierre Beckerling

The Stage, Dortmund-Hombruch

Küchenchef: Michael Dyllong

www.thestage-dortmund.com

Di-Sa abends, Mi-Do mittags, So, Mo geschlossen

Küchenchef Michael Dyllong und Ciro De Luca bieten in ihrem Casual Fine Dining-Restaurant in der siebten Etage des Dula-Centers eine Bühne für ihre Kunst. Der Vorhang fällt jedoch Ende März 2026, da der Pachtvertrag nicht verlängert wurde. Menüs 69-179 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Vida, Dortmund-Kirchhörde

Küchenchef: Fabian Heiermann

www.vida-dortmund.com

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Fabian Heiermann serviert eine weltläufige Küche mit besonderem Faible für Asien, z.B. Steak Tatar „From Paris to Seoul“ mit Kimchi. Internationale Weinkarte und fantasievolle Cocktails. Lebhafte Stimmung in schickem Design-Ambiente. Hauptgerichte 26-57 €.

*2,5/5 Feinschmecker Punkte*

Wibbelings Hof, Dortmund-Holthausen

Küchenchefin: Sandra Haumann

www.wibbelings-hof.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Die leidenschaftliche Autodidaktin Sandra Haumann arbeitet im ehemaligen Bauernhof auf hohem handwerklichen Niveau. Ihre besondere Liebe gilt Fisch und Meeresfrüchten, die sie ausdrucksstark in Szene setzt. Ihr Mann Jörn Haumann ist Gastgeber. Menü 159 €.

*2,5/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

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Dortmund im Gourmet Report