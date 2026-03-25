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Die besten Restaurants in Bochum 2026

Die besten Restaurants in Bochum 2026: Küchenchef Nicolai Menting steht für einen klaren produktorientierten Stil.

Tibor Werzl Five

Five, Bochum-Innenstadt
Küchenchef: Nicolai Menting
www.five-bochum.de
Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Nicolai Menting steht in seinem klitzekleinen Casual-Fine-Dining-Restaurant in bester Citylage für einen klaren, produktorientierten Stil. Das Lokal ist häufig ausgebucht, Reservierungen sind exklusiv über die Website möglich. Menüs 75-89 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*

Nicolai Menting Five

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.
https://www.feinschmecker.de

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Die besten Restaurants in Bochum 2026

Zusammenfassung

Die besten Restaurants in Bochum 2026: Küchenchef Nicolai Menting steht für einen klaren produktorientierten Stil.

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