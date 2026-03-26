Der Große Guide 2026 – Kommentar von Bernhard Steinmann

Der Große Restaurant & Hotel Guide (oft einfach „Der Große Guide“ genannt) gilt in der Branche als zuverlässig und von guter Qualität, dabei breitenorientiert, was wunderbar als Ergänzung zu den „Big Players“ wie Michelin oder Gault-Millau passt. Er wird von der HDT Medien GmbH herausgegeben und erscheint jährlich als umfangreiches Nachschlagewerk für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol).

„Der Große Restaurant & Hotel Guide“ (Foto: Bernhard Steinmann)

Der Guide zeichnet sich u.a. durch eine kombinierte Betrachtung von Gastronomie und Hotellerie aus und ist, wie ich finde, ein wunderbares Gebrauchshandbuch für die breite Reiseplanung.

Gerade halte ich die neueste Ausgabe in den Händen, die mich in den nächsten 12 Monaten auf meinen Reisen begleiten wird. Besonderes Augenmerk gilt, wie eigentlich jedes Jahr, zunächst den vielen neuen Auszeichnungen. Ob Koch 2026 oder Restaurant 2026, der Große Guide schafft es immer zu überraschen.

Martin Stopp aus St. Ingbert hat der Guide zum Koch 2026 gekürt. Die Kritiken der Gäste sind überwiegend exzellent und heben seine innovative Küche hervor. Das Restaurant gehört zweifellos zu den Spitzenadressen in Deutschland.

Von den vielen weiteren Auszeichnungen, die der geneigte Leser selbst dem Guide auf weit über 700 Seiten entnehmen kann, möchte ich eine besonders herausheben.

Einer der Newcomer des Jahres ist nämlich Fabian Obergfell von der „Mühle Schluchsee“ den ich bereits als Sous-Chef im 2-Sterne-Restaurant Ophelia in Konstanz kennenlernen durfte. Beachtlich ist seine moderne, saisonale Küche, die internationale Produkte mit regionalen Zutaten wie Forellen aus Albbruck kombiniert.

Im Zeitalter von Social Media und/oder einer großen Zahl an Foodblogs kommt natürlich immer wieder die Frage auf, ob Restaurantführer überhaupt noch in die Zeit passen. Der Zeitgeist nagt schließlich überall.

Oft schon habe ich gehört, dass Restaurantführer eine immense Macht über den wirtschaftlichen Erfolg von Betrieben hätten, die Bewertungsmethoden jedoch oft als intransparent oder veraltet empfunden werden.

Der „Große Restaurant & Hotel Guide“ ist, meiner Meinung nach, gemeinsam mit den anderen Guides gut geeignet, die „Hidden Gems“ oder junge Talente (wie die oben genannten Stopp oder Obergfell) zu finden, bevor sie im Mainstream landen. Außerdem sollte man sich darauf verlassen können, dass Experten nach objektiven Kriterien wie Handwerk, Produktqualität und Kreativität bewerten.

Die durchaus unterschiedlichen Punktesysteme helfen, das Niveau eines Restaurants weltweit oder landesweit einzuordnen.

Der Große Guide bildet selbstverständlich die kulinarische Spitze in der Gastronomie ab, jedoch berschränkt er sich nicht auf diese. Der „Guide für Gäste“, wie er sich selbst nennt, bietet ein deutlich breiteres Spektrum im deutschsprachigen Raum. Er richtet sich an Menschen denen Stil und Geschmack eigen ist und die eine Inspiration für gehobene aber auch alltagstaugliche Restaurants und Hotels suchen.

https://www.der-grosse-guide.de