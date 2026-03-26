Madrid wird vom 13. bis 16. April 2026 wieder zur Hauptstadt der Kulinarik. Der Salón Gourmets feiert in diesem Jahr nicht nur Premieren, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für Inklusion. Im Fokus: Der 18. Campeonato de España de Abridores de Ostras, bei dem blinde und sehbehinderte Menschen zeigen, dass Präzision keine Frage des Augenlichts ist.

Austern in Sake eingelegt

Salón Gourmets 2026 Madrid

Abrir ostras a ciegas: Ein Championat wird erwachsen

Es ist der Moment, der unter die Haut geht: Acht Kandidaten treten in zwei Semifinals an, die Hände ruhig, das Messer präzise angesetzt. Ihr Ziel? Das Finale des 18. Campeonato de España de Abridores de Ostras, um sich den Titel des besten Austernöffners Spaniens 2026 zu sichern. Doch in diesem Jahr geht es um mehr als Geschwindigkeit und Technik. Der Wettbewerb zeigt, wie Menschen ohne Augenlicht diesen anspruchsvollen Beruf sicher und akkurat ausüben können.

Die Zahlen des amtierenden Meisters sprechen für sich: Jesús Antonio Ruiz Díaz von der Ostrería La Medusa (Málaga) benötigte in der vergangenen Ausgabe nur 6 Minuten und 43 Sekunden, um 40 Austern zu öffnen . In diesem Jahr erhalten alle Teilnehmer eine identische Herausforderung: 48 Austern der Marke Ostras Sorlut, die unter den strengen Augen einer Fachjury geöffnet werden müssen.

Die Regeln sind klar und unnachgiebig. Wer die Perlmutt-Schicht (Nacar) verletzt, die Schale anbricht oder die Vulva nicht sauber vom Gehäuse löst, kassiert Punkteabzüge. Eine blutende Verletzung an der Hand führt sogar zur sofortigen Disqualifikation. Die Jury wird in diesem Jahr von Daniel Sorlut persönlich präsidiert, unterstützt von Juan Pozuelo, dem technischen Direktor des Bocuse d’Or in Spanien . https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2026/catalogo-expositores/grupo-gourmets/18-campeonato-de-espana-de-abridores-de-ostras-ecailleurs-sorlut-grupo-gourmets

Cocinar a Ciegas: Ein Modellprojekt für die Branche

Doch der Wettbewerb ist nur die Bühne für eine viel tiefgreifendere Botschaft. Die aus La Rioja stammende Vereinigung Cocinar a Ciegas („Kochen im Dunkeln“) wird dem Fachpublikum vorführen, wie Blinde und Sehbehinderte in diesem extrem spezialisierten Berufsfeld ausgebildet werden können. Das Projekt basiert auf taktiler Schulung, adaptierten Techniken und gezieltem Mentoring durch erfahrene Profis.

Es ist ein Paradigmenwechsel: Statt Defizite zu betonen, wird gezeigt, wie der Tastsinn so geschärft werden kann, dass er das Auge ersetzt. Für die Gastronomiebranche, die händeringend Fachkräfte sucht, eröffnet dies völlig neue Personalquellen. Cocinar a Ciegas beweist, dass Inklusion in der Spitzengastronomie nicht nur ein soziales Anliegen, sondern auch eine handfeste Chance ist.

Carbonara Challenge by Rummo: Die Krönung der Pasta

Während die einen mit Messer und Schale arbeiten, widmen sich andere einer anderen Form der „italienischen“ Küche. Der Salón Gourmets feiert die Premiere der Carbonara Challenge by Rummo. Sechs Köche treten an, um innerhalb von nur 30 Minuten sechs Portionen der Carbonara zuzubereiten. Als Pasta kommt die Rummo-Sorte Mezzi Rigatoni (ähnlich den Mezze Maniche) zum Einsatz, kombiniert mit den Zutaten Guanciale, Ei, Pecorino Romano, schwarzem Pfeffer und Salz . Die Jury bewertet nicht nur den Geschmack, sondern auch die Textur, die Technik und vor allem die Treue zum Originalrezept.

Hinter dem Wettbewerb steht das Haus Rummo, das seit 1846 in Benevento Pasta produziert. Die Familie in sechster Generation hat mit der Lenta Lavorazione ein Verfahren perfektioniert, das die Pasta besonders widerstandsfähig macht und ihren Kochgrad offiziell zertifizieren lässt . Für Feinschmecker und Pasta-Liebhaber ist dies der Höhepunkt der Messe. https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2026/catalogo-expositores/grupo-gourmets/carbonara-challenge-by-rummo

Produkt-Highlights: Von Almería bis Asien

Doch der Salón Gourmets lebt nicht nur von Wettbewerben. Er ist vor allem eine einzige Hommage an das Produkt. In diesem Jahr stechen einige Aussteller besonders hervor:

Tomates de autor (Stand 3E04): Die Marke präsentiert ihre Volley-Tomaten , die mit ihrer leuchtend orangenen Farbe und ihrem süßen Aroma direkt aus Almería kommen . Sie sind das perfekte Beispiel für den Gemüseanbau der Extraklasse.

Die Marke präsentiert ihre , die mit ihrer leuchtend orangenen Farbe und ihrem süßen Aroma direkt aus Almería kommen . Sie sind das perfekte Beispiel für den Gemüseanbau der Extraklasse. Biotuna (Stand 5G02): Hier dreht sich alles um die Qualität von Rotem Thunfisch . Nachhaltigkeit und erstklassige Verarbeitung stehen im Vordergrund.

Hier dreht sich alles um die Qualität von . Nachhaltigkeit und erstklassige Verarbeitung stehen im Vordergrund. Genuine Coconut (Stand 3D06): Die Marke bringt den asiatischen Snack-Trend nach Madrid. Gesunde Knabbereien aus exotischen Früchten und Gemüsen zeigen, wie moderner Genuss geht.

Die Marke bringt den asiatischen Snack-Trend nach Madrid. Gesunde Knabbereien aus exotischen Früchten und Gemüsen zeigen, wie moderner Genuss geht. Berlin Packaging (Stand 3F10): Design trifft Funktion. Das Unternehmen stellt einzigartige Verpackungslösungen speziell für die Olivensegment vor.

Design trifft Funktion. Das Unternehmen stellt einzigartige Verpackungslösungen speziell für die Olivensegment vor. Segafredo (Stand 5H02): Vom Hauptsitz in Lissabon reisen die Kaffeemeister an, um den Besuchern die edelsten Mischungen zu präsentieren .

Anreise und Organisation

Aufgrund von Bauarbeiten auf dem Messegelände Ifema empfehlen die Organisatoren dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Besonders die Metro-Linie 8 (Station Feria de Madrid) bietet eine direkte Verbindung vom Flughafen und dem Stadtzentrum Madrids zum Messegelände .

Fazit: Ein Messebesuch, der sich lohnen kann

Der Salón Gourmets 2026 ist mehr als eine Fachmesse. Er ist ein Schaufenster für die Zukunft der Gastronomie. Ob die inklusive Pionierarbeit von Cocinar a Ciegas, die Spannung der Carbonara Challenge oder die schiere Produktvielfalt – für jeden Gourmet und jeden Profi aus der Hotellerie und Gastronomie ist dieses Event interessant.

https://www.gourmets.net/index.php?route=common/home_salon&lng=en-gb