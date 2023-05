Ratgeber. Wie kommt man am bequemsten und günstigsten vom Flughafen Manila (MNL) zum Hotel nach Pasay City oder Manila?

Riesenrad in Pasay City Philippinen – Großraum Manila

Google konnte mir bei dieser Frage gar nicht weiterhelfen: „Wie komme ich gut und günstig vom Flughafen Manila zum Hotel?“

Wir haben uns am Flughafen Manila umgeguckt und Erfahrungen gesammelt, die ich hier als Ratgeber gekürzt weitergebe.

Wenn Sie aus dem gesicherten Bereich rauskommen, sind rechts in der Ecke drei Geldautomaten. Für Ausländer haben sie alle die gleichen Konditionen. Sie geben maximal 10.000 PHP (200 €) und kassieren 250 PHP (5 €) Kosten. Sie brauchen Cash, da KEIN Taxifahrer Kreditkarten nimmt. Wenn Sie gar nicht wechseln wollen, können Sie sich einen Grab bestellen, der sammelt Sie irgendwo im Untergeschoss auf. Das ist auch preislich sehr günstig!

Nehmen Sie eine Kreditkarte, die Ihnen auch im Ausland kostenlos Geld gibt und keine Auslandsgebühren berechnet. Besonders ungeeignet ist die American Express Karte. Gut geeignet ist die bisher kostenlose WISE Karte. Lesen Sie zu dem Thema im Blog den Ratgeber: Welche Kreditkarte auf Reisen? (Nein, wir bekommen KEINE Provisionen!)

Unsere Aufgabenstellung war, mit 3 Personen und 3 großen und 3 kleinen Koffern, sowie einem Yoyo Kinderwagen ins Hotel Conrad in Pasey City zu kommen. Normalerweise eine 15minütige Fahrt.

Insgesamt ist es sehr viel angenehmer als z.B. in Istanbul (oder selbst Berlin): Kein illegaler Taxifahrer belästigt Sie und will Sie in ihren Wagen bekommen.

Wenn Sie nun jemanden fragen, werden Sie draussen (nach Verlassen des Gebäudes) über zwei Strasse geschickt und man will Sie für 1700 Peso ins Conrad Hotel fahren. Das ist die teuerste Variante. Derjenige, den Sie fragen, verdient daran auch 170 Peso für die Empfehlung!

Wie mit dem Taxi vom Flughafen Manila zum Hotel?

Fragen Sie also nicht! Wenn Sie nur zwei Personen mit normalem Gepäck sind, gehen Sie gleich nach links zu den gelben („metered“) Airport-Taxis. Diese nehmen laut eigener Aussage 300 – 400 Pesos für die Fahrt.

Wenn Sie geradeaus über die Strasse gehen, sehen Sie einen unscheinbaren Stand (im Freien – zwischen den beiden Strassen). Hier bekommen Sie „Coupon Taxis„. Die empfinde ich als ausgesprochen angenehm. Es sind große Autos, in denen wir bequem unser Gepäck unterbekommen. Die Autos stehen auf der 2. Strasse links direkt hinter dem Stand. Sie bekommen einen Coupon, auf dem steht, wo Sie hinwollen und was es kostet. In unserem Fall kostet es 440 Pesos. Und Überraschung: Es ist das gleiche Auto wie für 1700 Peso!

Rechts stehen weitere Taxen. Was das für welche sind, haben wir nicht in Erfahrung bringen können. Vermutlich Vorbestellungen normaler Taxis.

Wenn Sie nun besonders günstig fahren wollen, nehmen Sie die Grab App. Installieren Sie alles vorher! Mit Grab hätte die normale Fahrt 240 Pesos und ein 6-Sitzer für uns nur 272 Pesos gekostet. Allerdings wäre der Abholplatz von Grab irgendwo im Keller und nach 48 Stunden Anreise – mit Kleinkind – hatte ich keine Lust auf Experimente und habe das Coupon Taxi genommen. Das kostete auch unter 10 Euro. Das war es mir wert!

Wie ich später gemerkt habe, kann es auch dauern, bis ein Grab Taxi kommt! In der Stadt fuhren wir oft mit Grab, weil der Endpreis immer feststand und kein Taxifahrer Dich betrügen konnte.

Alle Preise Stand 1.4.2023

