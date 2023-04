Wir hatten eine recht schöne Zeit im Hotel – aber ….!

Conrad Manila Blick vom Zimmer

Conrad gehört ja zur Hilton Gruppe und seitdem wir den teuren Malediven Aufenthalt hatten, sind wir Diamond member. Da wird Dir oft ganz gut was für geboten.

Ich hatte das billigste Zimmer (240 USD) bestellt und wir bekamen – trotz Osterhochsaison – eine der raren 1 bed room Suites zur Bucht hinaus und kostenloses Frühstück und Lounge Zugang.

Das Zimmer war optisch schön. Aber genau darf man nicht hingucken. Vieles ist verschrammt und der Boden einfach dreckig. Hier wird nur mit einer Maschine gewischt, die den Dreck eher verteilt, statt den Boden zu säubern. Wer barfuß im Zimmer ist, gehört am Abend zu den Blackfoot Indianern.

Conrad Manila Haus

Frühstück Zeiten

Am ersten Tag haben wir glatt verschlafen, aber es war Sonntag, an dem es laut TV Hotel Directory Frühstück bis 11 Uhr geben sollte. Überraschung. Als ich um 10. 27 Uhr in die Lounge kam, waren nur noch Reste am Buffett, die ich dann schnell für die später folgende Familie zusammenklaubte. Auf Anfrage brachte man mir noch etwas mehr Obst. Frühstück geht nur bis 10.30 Uhr. Wegen Covid …

Zwischen den Servicezeiten der Lounge gibt es Kaffee, Softdrinks und Nüsse, sowie Kekse. Eigentlich ist es Selbstbedienung, aber die Kellner wollen es Dir immer machen. Alkohol gibt es ausschliesslich von 17 bis 19 Uhr, zusammen mit kleinen Snacks.

Conrad Manila Mall of Asia

Die Amenities im Bad waren gut, aber sie wurden nie ersetzt. Selbst nach Toilettenpapier mussten wir fragen. Der Turndown Service war sehr unregelmäßig.

Wasser gibt es gratis und man sagt am besten: Bitte 10 x Wasser, dann kommt es in 0,33l Tetrapacks.

Conrad Manila

Genau unter uns ist das Hard Rock Cafe Manila. Das war am ersten Abend, Sonnabend, unschön, denn da feierte man bis 1 Uhr früh und die Isolierungen sind nur so lala. Wir haben dann fast das Frühstück verpasst. Wir hätten umziehen können, aber ausser am Sonnabend ist um 24 Uhr Schicht, so dass wir lieber im Zimmer blieben, statt umzuziehen.

Blick auf die MS Europa vom Conran Manila

Das Frühstück in der Brasserie ist interessant, weil es sehr auf lokale und chinesische Gäste abgestimmt ist. Wir hatten Gerichte probiert, die wir vorher noch nie hatten. Eine Recognition für Diamond Member, wie wir es aus Seoul kennen, gibt es nicht. Da gab es frisch gepressten Saft statt Konserve.

Das Brot und derAufschnitt waren nach deutschen Massstäben schlecht. Für das warme Essen gab es keine warmen Teller. Die Gäste verbrennen sich so leicht, meinte der Che

Die Location ist in der Vorstadt Pasey City an der Bucht. Hier ist direkt nebenan die riesige Mall of Asia, eine Mittelklasse Mall mit vielen Foodkonzepten. Recht interessant!

Conrad Manila Schlafzimmer

Die Mitarbeiter des Conrad Manila sind einfach liebenswürdig. Das ist das große Plus des Hauses. Ich hoffe, man schafft es, die Substanz zu pflegen und eine Konstanz in den allgemeinen Service zu kriegen. Derzeit sieht es nicht so aus. Es sieht aus, als ob das Haus etwas Führung gebrauchen könnte!

Conrad Manila Zusammenfassung Die Mitarbeiter des Conrad Manila einfach liebenswürdig. Das ist das große Plus des Hauses. Ich hoffe, man schafft es, die Substanz zu pflegen. Derzeit sieht es nicht so aus,