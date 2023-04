Yang Bing-Yi, der Gründer der taiwanesischen Restaurantkette Din Tai Fung, starb Ende März 96jährig. Yang Bing-Yi war nicht der Erfinder des Xiao Long Baos, sondern der Verbesserer. Sein Hongkonger Restaurant hielt über fünf Jahre einen Michelin Stern.

Das besondere an einem Xiao Long Baos oder XLB, wie es seit der US Expansion auch gerne heisst, ist die Suppe im Dumpling. Sie entfaltet zusammen mit dem Schweinefleisch, dem Reisessig und Ingwer einen enormen Geschmack im Mund. Und in dieser Perfektion eigentlich nur im DTF – Din Tai Fung.

Yang Bing-Yi war ein Flüchtling aus China, der mit 20 Dollar 21jährig 1948 in China eintraf und hier nun ein neues Leben beginnen musste. Er arbeitete zuerst als Lieferfahrer für die Speiseölfirma Heng Tai Fung. Als diese schloß, gründete er zusammen mit seiner Frau Yang Lai eine eigene Firma für Erdnussöl in Flaschen. Das lief ein paar Jahre gut, bis Öl in Kanistern importiert wurde.

Yang, der aus Shanxi kam und zeitlebens seinen schweren, zentralchinesischen Dialekt beibehielt, erinnerte sich an die Spezialität seiner Heimat: Nudeln. Er hatte keine Ahnung von der Materie, aber lernte schnell und eröffnete ein Xiao Long Bao Restaurant unter dem Namen Din Tai Fung. XLBs sind eine Spezialität in Shanghai. Yang perfektionierte sie.

Yangs Besonderheit war, dass er die aufwendige Herstellung standardisierte. Der Aufwand blieb enorm, aber es war jetzt eine Kontinuität geboren, die sich in den bald 170 Restaurants der Gruppe widerspiegeln sollte.

Yang eröffnete weitere Filialen in Taipei, auch ein großes Restaurant im berühmten 101 Hochhaus. Vor seinem Stammhaus warten die Gäste oft bis zu zwei Stunden. Der Autor kann ein Lied davon singen!

Bereits 1995 übertragen die Yangs die Geschicke von DTF an ihren ältesten Sohn Ji-Hua (Warren). Im Folgejahr verstarb Mutter Lai 63jährig.

Yang Junior startete die internationale Expansion in Asien, USA und Australien. Er hat weiter die Produktion standardisiert, ohne dass die Handarbeit und die qualitativ hochwertigen Materialien aufgegeben wurden. Mit DTF entstand ein Premium Produkt.

Die konstant gute Qualität unterstützte die Expansion. Die Qualitätskontrolle ist ungewöhnlich in einer eher schlampigen Branche. Der Teig und die Füllung werden ständig kontrolliert, genau wie die korrekte Zusammensetzung. Jedes Din Tai Fung Schweinefleisch XLB wiegt genau 21 Gramm!

Yang liess überall wo es möglich war, Scheiben in die Küche bauen, so dass es eine gläserne Werkstatt gab und man gut, die enorm aufwendige Herstellung der XLBs beobachten konnte. Es ist auch ungewöhnlich viel Personal in den Küchen von DTF.

Von 2009 bis 2014 erhielt eine Filiale von Din Tai Fung in Hongkong einen Michelin Stern. Durchaus gerechtfertigt, wie wir meinen.

Der berühmte amerikanische Koch Ken Hom in einem Interview über das Din Tai Fung: „God is in the details and that’s where [Yang] excels. He took one thing and he perfected it,“ sagte Hom. „And it is that obsessiveness that is at the core of Din Tai Fung’s success.“

Gründer Yang war in den letzten Jahren kaum zu sehen, aber in einer TV-Show erklärt er den Zuschauern wie man Xiao Long Baos isst: „Zuerst beisst man in den Ravioli und schlürft die Suppe aus. Danach isst man den Rest!“

Seit 2019 gibt es ein Din Tai Fung in Londons Covent Garden, so dass wir es nicht mehr ganz so weit haben.

Es gilt zu hoffen, dass die Erben Yangs genau die gleiche Qualität weiterführen! Und dass Din Tai Fung bald die ersten Filialen in Deutschland aufmacht!

