Die kulinarische Welt der Pizza hat gesprochen: Mit der nun veröffentlichten 50 Top Pizza-Edition 2026 liegt erneut Napoli on the Road in London an der Spitze des globalen Pizzaranking – zum dritten Mal in Folge. Die renommierte, international anerkannte Liste würdigt damit ein Restaurant, das aus bescheidenen Anfängen als Pizzatruck zum prestigeträchtigen Flaggschiff der neapolitanischen Pizzakultur außerhalb Italiens aufgestiegen ist.

Die beste Pizza der Welt 2026: Napoli on the road, London, Chiswick

50 Top Pizza 2026: Die besten Pizzerien der Welt

Die Top 50 Pizzerien der Welt 2026

Platz Pizzeria Stadt Land 1 Napoli on the Road London England 2 Una Pizza Napoletana New York USA 3 Confine Milan Italien 4 I Masanielli – Francesco Martucci Caserta Italien 4 Seu Pizza Illuminati Rom Italien 5 Pizzeria Sei Los Angeles USA 5 Tony’s Pizza Napoletana San Francisco USA 6 Leggera Pizza Napoletana São Paulo Brasilien 7 RistoPizza by Napoli sta ca Tokyo Japan 8 Baldoria Madrid Spanien 9 The Pizza Bar on 38th Tokyo Japan 10 Razza Jersey City USA 11 Allería Providencia Chile 12 Palazzo Petrucci Pizzeria Neapel Italien 13 I Tigli San Bonifacio Italien 14 50 Kalò Neapel Italien 15 Avenida Calò Rom Italien 16 Fiata Hongkong China 16 gigi’s Sydney Australien 17 Pizzardi Artigianale Bogotá Kolumbien 17 QT Pizza Bar São Paulo Brasilien 18 Dry Milano Mailand Italien 19 Cambia-Menti Caserta Italien 20 Sasà Martucci Caserta Italien 21 BOB Alchimia a Spicchi Montepaone Lido Italien 22 IMperfetto Puteaux Frankreich 23 50 Kalò London England 24 Ti Amo Adrogué Argentinien 25 La Clásica San Salvador El Salvador 26 Truly Pizza Dana Point USA 27 Francesco Martucci Miami USA 28 Spacca Napoli Seoul Südkorea 29 Sartoria Panatieri Barcelona Spanien 30 Don Antonio New York USA 31 Crosta Makati Philippinen 32 Jay’s Kenmore USA 33 Pizza Zulu Fürth Deutschland 34 Massilia Bangkok Thailand 35 Ribalta New York USA 35 Robert’s Chicago USA 36 nNea Amsterdam Niederlande 37 Flama Miraflores Peru 38 Leña Cleveland USA 39 Sapori Italiani U Taliana Bratislava Slowakei 40 La Cascina dei Sapori Rezzato Italien 41 A Pizza da Mooca São Paulo Brasilien 42 SHOP225 Melbourne Australien 43 La Notizia Neapel Italien 44 Ken’s Artisan Pizza Portland USA 45 Pizzeria Braceria CESARI!! Nagoya Japan 46 Unica Pizzeria São Paulo Brasilien 47 La Leggenda Miami USA 47 ‚O Munaciello Miami USA 48 a mano Makati Philippinen 49 Forno d’Oro Lissabon Portugal 50 Bottega Peking China

50 Top Pizza 2026: Die komplette Top 100 Liste (Plätze 51-100)

Rang Pizzeria Stadt Land Region Besonderheit 51 Portarossa Pampatar Venezuela Südamerika Karibische Pizza-Innovation 52 Via Toledo Wien Österreich Europa – Mitte 🌟 Österreichs Best – Platz 10 Europa 53 Sestogusto Turin Italien Europa – Süd Piemonteser Tradition 54 Clementina Fiumicino Italien Europa – Süd Rom-Vorort-Qualität 55 La Bolla Caserta Italien Europa – Süd Kampanien-Klassiker 56 Giuseppe Bove Montesarchio Italien Europa – Süd Neapolitanisches Hinterland 57 L’Incanto Punta del Este Uruguay Südamerika Südatlantik-Hotspot 58 180 GRAMMI Rom Italien Europa – Süd Hauptstadt-Innovation 59 La Fenice Pistoia Italien Europa – Süd Toskana-Klassiker 60 Modus Mailand Italien Europa – Süd Lombardei-Modern 61 I Vesuviani Casoria Italien Europa – Süd Vesuvius-Region-Authentizität 62 Da Lioniello Succivo Italien Europa – Süd Kampanien-Geheimtipp 63 Apogeo Pietrasanta Italien Europa – Süd Toskana-Gourmet 64 da Susy Gurgaon Indien Asien Delhi-NCR-Vorreiter 65 Bro. Neapel Italien Europa – Süd Neapel-Modern 66 Salvo Neapel Italien Europa – Süd Neapel-Klassik 67 ‚O Fiore Mio Faenza Italien Europa – Süd Emilia-Romagna-Excellence **68** Raf Bonetta Neapel Italien Europa – Süd Neapel-Purismus **69** Fratelli Figurato Madrid Spanien Europa – Süd Madrilener Top 5 **70** Bento Pizzeria Rio de Janeiro Brasilien Südamerika Atlantik-Brasilia **70** Raffaella Las Condes Chile Südamerika Andean-Excellence **72** Margherí Ho-Chi-Minh-Stadt Vietnam Asien Südostasien-Innovation **71** L’industrie Pizzeria New York USA Nordamerika NYC-Moderne 73 Surt Kopenhagen Dänemark Europa – Nord Skandinavien-Top-Tier 74 Stile Napoletano Chester England Europa – Nord Nord-England-Klassiker 75 Veridiana São Paulo Brasilien Südamerika São Paulo-Leadership 76 Oura Santiago de Compostela Spanien Europa – Süd Galicien-Highlight 77 Dante’s by Enis Baçova Auckland Neuseeland Pazifik Südpazifik-Spitze 78 La Piola Pizza Brüssel Belgien Europa – Nord Belgien-Top-Tier 79 48h Pizza e Gnocchi Bar Melbourne Australien Pazifik Down Under-Excellence 80 Pizza Culture Calgary Kanada Nordamerika Kanada-Vorreiter 81 ANTO Singapur Singapur Asien Singapur-Flaggschiff 82 Brunapoli Vitacura Chile Südamerika Santiago-Vorreiter 83 Demaio Bilbao Spanien Europa – Süd Baskenland-Innovation 84 Atte. Pizzeria Napoletana Buenos Aires Argentinien Südamerika La Plata-Excellence 85 Saccharum Altavilla Milicia Italien Europa – Süd Sizilien-Tradition 86 Valentina’s Madison USA Nordamerika USA Midwest 87 Balmesina Barcelona Spanien Europa – Süd Barcelona-Klassiker 88 Giotto Florenz Italien Europa – Süd Toskana-Renaissance 89 Seba’s Uvita Costa Rica Zentralamerika Karibik-Innovation 90 Stretch Pizza New York USA Nordamerika NYC-Moderne 91 Gigi Pipa Este Italien Europa – Süd Venetien-Quality 92 Audace New York USA Nordamerika NYC-Innovation 93 Zielona Górka Pabianice Polen Europa – Ost Polen-Top-Restaurant 94 Giangi Arielli Italien Europa – Süd Abruzzen-Authentizität 95 Pasquale’s South Kingstown USA Nordamerika Rhode Island-Klassiker 95 Pizza Secret New York USA Nordamerika NYC-Hidden-Gem 96 Slice & Pie Washington USA Nordamerika Washington DC-Standard 97 Matto Napoletano Skopje Nord-Mazedonien Europa – Ost Balkan-Innovation 98 Franko’s Pizza & Bar Zagreb Kroatien Europa – Ost Kroatien-Excellence 99 Stagione Casablanca Marokko Afrika Afrika-Debut 100 Miami Slice Miami USA Nordamerika Florida-Standard

Analyse: Was die Plätze 51-100 über die globale Pizza-Szene aussagen

Die Dominanz Italiens im globalen Ranking

Mit mindestens 20 italienischen Pizzerien in der Top 100 bleibt Italien das Herz der Pizza-Kultur. Besonders bemerkenswert:

Neapel : 4 Einträge (Bro., Salvo, Raf Bonetta, plus weitere)

: 4 Einträge (Bro., Salvo, Raf Bonetta, plus weitere) Kampanien-Region : 6 Einträge (La Bolla, Giuseppe Bove, I Vesuviani, Da Lioniello, etc.)

: 6 Einträge (La Bolla, Giuseppe Bove, I Vesuviani, Da Lioniello, etc.) Toskana : 4 Einträge (La Fenice, Pietrasanta, Giotto, Florenz)

: 4 Einträge (La Fenice, Pietrasanta, Giotto, Florenz) Andere italienische Zentren: Turin, Rom, Mailand, Veneto, Sizilien, Abruzzen

Die italienische Botschaft ist klar: Qualität ist nicht geografisch konzentriert – sie ist in der DNA der italienischen Pizza-Kultur verankert.

Die globale Pizza-Revolution: Asien und Amerika im Aufstieg

Die Plätze 51-100 zeigen eine dramatische Verschiebung der Pizza-Macht weg von Europa:

Region Einträge Top 100 Top-Platzierungen Trend Europa ~50 1, 2, 3, 4, 5, 6… Traditionell dominant, aber Marktanteile schwindend USA 9+ 71, 90, 92, 95, 96, 100 Aufsteigend, NYC-Zentrum Asien 3+ 64 (Indien), 72 (Vietnam), 81 (Singapur) Explosives Wachstum Südamerika 6+ 51 (Venezuela), 70 (Brasilien), 82 (Chile), 84 (Argentinien) Neue Supermacht Andere 5+ Neuseeland, Australien, Kanada, Costa Rica, Marokko Globalisierung der Pizza

USA: Nicht mehr nur Konsument, sondern auch Produzent

Mit mindestens 9 Pizzerien in der Top 100 haben die USA ihren Status als Pizza-Konsumkraft zu einer Pizza-Produktionskraft gewandelt. New York dominiert mit 5 Einträgen (L’industrie Pizzeria, Stretch Pizza, Audace, Pizza Secret, Miami Slice).

Was macht NYC zur Pizza-Hauptstadt Nordamerikas?

Italienische Einwanderungstradition : Generationen von Pizza-Know-how

: Generationen von Pizza-Know-how Kulinarischer Ehrgeiz : Top-Köche experimentieren mit Pizza

: Top-Köche experimentieren mit Pizza Dokumentierte Pizza-Renaissance : Seit 2010er Jahren explodierte NYC’s Pizza-Qualität

: Seit 2010er Jahren explodierte NYC’s Pizza-Qualität Global vernetzte Szene: NYC zieht Pizza-Talente aus aller Welt an

Südamerika: Die neue Pizza-Grenze

Mit 6 bestätigten Einträgen (Venezuela, Brasilien x2, Chile x2, Argentinien) hat Südamerika eine völlig neue Pizza-Geopolitik etabliert.

Besonderheiten der südamerikanischen Pizza-Szene:

Lokale Zutaten-Integration : Verwendung südamerikanischer Produkte

: Verwendung südamerikanischer Produkte Italienische Diaspora : Große italienisch-stämmige Bevölkerungen in Argentinien und Brasilien

: Große italienisch-stämmige Bevölkerungen in Argentinien und Brasilien Wirtschaftlicher Aufschwung : Wachsende Mittelklasse mit Gourmet-Aspirationen

: Wachsende Mittelklasse mit Gourmet-Aspirationen Fusion-Mentalität: Pizza trifft südamerikanische Küche

Rio de Janeiro und São Paulo sind Brasiliens Pizza-Zentren; Buenos Aires und Santiago dominieren den südlichen Kegel.

Asien erwacht: Pizza erobert den Osten

Mit mindestens 3 dokumentierten Einträgen (Indien, Vietnam, Singapur) signalisiert Asien einen seisomischen Shift:

da Susy (Gurgaon, Indien): Pizza trifft Indische Gewürze – ein Experiment, das funktioniert

(Gurgaon, Indien): Pizza trifft Indische Gewürze – ein Experiment, das funktioniert Margherí (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam): Südostasien-Pizza-Innovation

(Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam): Südostasien-Pizza-Innovation ANTO (Singapur): Singapurs kulinarische Ehrgeiz auch auf Pizza anwenden

Die asiatische Pizza-Revolution wird durch folgende Faktoren angetrieben:

Urbanes Wohlstandswachstum : Wachsende urbane Mittelklasse

: Wachsende urbane Mittelklasse Food-Tourism : Internationale Gäste bringen Pizza-Erwartungen mit

: Internationale Gäste bringen Pizza-Erwartungen mit Junge Generationen : Tech-Millionäre und Foodies experimentieren mit europäischen Küchen

: Tech-Millionäre und Foodies experimentieren mit europäischen Küchen Globale Supply Chains: San-Marzano-Tomaten und Mozzarella sind jetzt in Asien erhältlich

Afrika und Pazifik: Die letzte Grenze

Mit nur 2 dokumentierten Einträgen (Marokko, Neuseeland, Australien) sind diese Regionen noch Pizza-Pionierterritorium:

Stagione (Casablanca): Afrikas einziger Eintrag – eine Pizza-Oase am Mittelmeer

(Casablanca): Afrikas einziger Eintrag – eine Pizza-Oase am Mittelmeer Dante’s by Enis Baçova (Auckland, Neuseeland): Pazifik-Excellence

(Auckland, Neuseeland): Pazifik-Excellence 48h Pizza e Gnocchi Bar (Melbourne, Australien): Down Under’s Pizza-Reputation

Deutschsprachige Regionen: Österreich, Deutschland und Schweiz

Obwohl die deutschsprachigen Länder nicht dominant in der weltweiten Top-50-Liste vertreten sind, gibt es dennoch einige bemerkenswerte Vertreter, die die steigenden Standards der Pizzakultur in dieser Region unterstreichen.

Deutschland

Pizza Zulu – Fürth: Das deutsche Flaggschiff

Mit Platz 33 in der weltweiten Rangliste hat sich Pizza Zulu in Fürth als einzige deutsche Pizzeria in der Top 50 etabliert und damit ein Statement für die Pizza-Excellence in Deutschland gesetzt. Das Restaurant repräsentiert die wachsende Qualitätsorientierung und die Hingabe zur authentischen, neapolitanischen Pizzakunst nördlich der Alpen. Pizza Zulu beweist, dass Germany nicht nur Bier und Brezn, sondern auch Weltklasse-Pizza bietet.

Österreich

Via Toledo – Wien: Österreichs Hoffnungsträger

Mit Platz 52 im globalen Ranking dokumentiert sich Via Toledo in Wien als führende österreichische Pizzeria in dieser angesehenen Liste. Das Wiener Restaurant trägt die Fahne der Pizzaexzellenz im Herzen Europas und zeigt, dass auch in der Donaumetropole Pizzakunst auf höchstem Niveau gelebt wird.

Schweiz

Interessanterweise schafft es derzeit keine Schweizer Pizzeria in die Top 100 des weltweiten Rankings, was auf einen noch zu entwickelnden Pizza-Excellence-Markt in der Schweiz hindeutet – eine Chance für ambitionierte Pizzaien zwischen Basel und Genf.

Globale Dominanz: Amerika und die Welt

Die 2026er Edition dokumentiert eine beeindruckende Präsenz amerikanischer Pizzerien. Mit 22 US-Restaurants in der Top 100 und vier Platzierungen in der Top 10 dominieren die USA das Mittelfeld der Rangliste. Highlights sind die New York-Szene (Una Pizza Napoletana auf Platz 2, Don Antonio auf 30) sowie innovative West-Coast-Vertreter wie Pizzeria Sei in Los Angeles und Tony’s Pizza Napoletana in San Francisco.

Michele Pascarella und das Napoli on the Road-Phänomen

Der dreifache Triumph von Napoli on the Road ist das Ergebnis der unermüdlichen Arbeit des Gründers und Chefs Michele Pascarella, ein gebürtiger Maddaloner (ein Dorf in der Nähe Neapels). Was als mobiles Pop-up-Restaurant begann, hat sich zu einem internationalen Pizzeria-Imperium entwickelt – mit drei separaten Lokalen in London. Pascarellas Philosophie: Authentische neapolitanische Pizzakunst mit zeitgenössischer britischer Raffinesse, ohne dabei die Wurzeln zu vergessen.

Die Trends der 50 Top Pizza 2026

1. Rückkehr zur Authentizität

Pizzerien, die klassische neapolitanische Rezepte und Techniken respektieren, während sie regionale Zutaten integrieren, führen das Ranking an. Sourdough-Gärungen, handwerkliche Fermentation und hochwertige San-Marzano-Tomaten sind nicht verhandelbar.

2. Global Pizza, Local Twist

Von São Paulo über Bangkok bis London: Die erfolgreichsten Pizzerien adaptieren die neapolitanische Basis mit lokalen Geschmacksrichtungen – Fusion-Pizza ohne Kitsch.

3. Handwerk über Industrialität

Woodfired Ovens, lange Gärungen und minimalistische Zutatenlisten dominieren. Fast-Food-Pizzerien sind in dieser Elite-Liste praktisch nicht vertreten.

4. Der Osten erhebt sich

Asiatische Zentren wie Tokyo, Bangkok und Seoul prägen zunehmend die Pizzakultur und schaffen hybride Stile, die Tradition respektieren und Innovation wagen.

Fazit: Die Pizza-Weltkarte 2026

Mit der 50 Top Pizza 2026 Edition offenbaren sich die neuen Machtverhältnisse der Gourmet-Pizza-Szene: London bleibt unangefochten, New York bleibt konstant exzellent, Neapel behält sein kulturelles Erbe, und aufstrebende Pizzerien in Madrid, São Paulo und Tokyo schreiben ihre eigenen Erfolgsgeschichten.

Für deutschsprachige Foodie-Pilger ist eine Visite bei Pizza Zulu in Fürth und Via Toledo in Wien ein Muss – zwei Restaurants, die zeigen, dass die Pizza-Excellence nicht nur südlich der Alpen beheimatet ist, sondern ein globales, demokratisches Phänomen darstellt.

Die nächste Edition wird zeigen, ob die deutschsprachigen Länder ihre Präsenz weiter ausbauen können – oder ob andere Regionen die Pizza-Krone für sich beanspruchen.

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50 Top Pizza Europa 2026: Die besten Pizzerien – Mit Fokus auf Deutschland, Österreich und Schweiz

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Mit der Veröffentlichung der 50 Top Pizza Europa 2026 offenbaren sich klare geografische Verschiebungen in der europäischen Pizzakultur. Während England und Spanien mit jeweils über 20 Einträgen dominieren, zeigen sich Deutschland, Österreich und die Schweiz als aufstrebende, wenn auch noch ausbaufähige Hochburgen der Pizzakunst im deutschsprachigen Raum.

Die Top 50 Pizzerien Europas 2026 – Komplettes Ranking

Rank Pizzeria Stadt Land Region 1 Napoli on the Road London England 🏆 Global Champion 2 Baldoria Madrid Spanien Süd 3 IMperfetto Puteaux Frankreich West 4 50 Kalò London England Nord 5 Sartoria Panatieri Barcelona Spanien Süd 6 Pizza Zulu Fürth Deutschland Mitte 🥇 7 nNea Amsterdam Niederlande Nord 8 Sapori Italiani U Taliana Bratislava Slowakei Ost 9 Forno d’Oro Lissabon Portugal West 10 Via Toledo Wien Österreich Mitte 🥇 11 Anima Paris Frankreich West 12 Bobby Paris Frankreich West 13 Civetta Paris Frankreich West 14 Da Valentina Paris Frankreich West 15 Dalmata Paris Frankreich West 16 Daroco Paris Frankreich West 17 DoppioZero London England Nord 18 Educazione napoletana Brüssel Belgien Nord 19 Faggio Paris Frankreich West 20 Fimmina Paris Frankreich West 21 Forza Helsinki Finnland Nord 22 Fratelli Castellano Paris Frankreich West 23 Fratelli Pastore Boulogne-Billancourt Frankreich West 24 Gemello Berlin Deutschland Mitte 25 Girotondo Oslo Norwegen Nord 26 Guillaume Grasso Paris Frankreich West 27 Henrietta Bamberg Deutschland Mitte 28 Iovine’s Paris Frankreich West 29 La Bottega della Pizza Brüssel Belgien Nord 30 La Casa di Mario Marseille Frankreich West 31 La Chamade Lab Beausoleil Frankreich West 32 La Locanda 34 Montpellier Frankreich West 33 La Manifattura Paris Frankreich West 34 La Pecoranegra Menton Frankreich West 35 La Piola Pizza Brüssel Belgien Nord 36 La Pizza è Bella Brüssel Belgien Nord 37 La Vittoria Paris Frankreich West 38 L’Antica Pizzeria London England Nord 39 Luciano’s Pizzeria Düsseldorf Deutschland Mitte 40 Malafemmena Berlin Deutschland Mitte 41 Mamida Berlin Deutschland Mitte 42 Mamma Pizza Oslo Norwegen Nord 43 Marcella Brüssel Belgien Nord 44 ’naPizzà Brüssel Belgien Nord 45 NAPIZZA Nürnberg Deutschland Mitte 46 Napul’è Athen Griechenland Süd 47 Oobatz Paris Frankreich West 48 Papi Mannheim Deutschland Mitte 49 Partenope 081 Berlin Deutschland Mitte 50 Piazza Colombo Wien Österreich Mitte 🥇

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DEUTSCHLAND: Die aufstrebende Pizza-Supermacht des Nordens

Mit 14 Einträgen in der 50 Top Pizza Europa 2026 hat sich Deutschland als ernstzunehmender Akteur der europäischen Pizzakultur etabliert. Das ist eine beeindruckende Entwicklung, die zeigt, dass die deutschen Foodie-Szenen – insbesondere in Berlin, München und der Rhein-Ruhr-Region – verstanden haben, dass authentische Pizzakunst kein italienisches Monopol sein muss.

Die 14 besten Pizzerien Deutschlands 2026

Rang Pizzeria Stadt Bundesland Besonderheit 🥇 1 Pizza Zulu Fürth Bayern Europäisches Ranking Platz 6 – Das Flaggschiff 🥈 2 Gemello Berlin Berlin Moderne Interpretation, Sourdough-Fokus 🥉 3 Henrietta Bamberg Bayern Handwerkliche Tradition, Holzofen 4 Luciano’s Pizzeria Düsseldorf NRW Rhein-Ruhr-Vorreiter 5 Malafemmena Berlin Berlin Berlin’s Pizza-Renaissance 6 Mamida Berlin Berlin Kreuzberg-Institution 7 NAPIZZA Nürnberg Bayern Franken’s Pizza-Hoffnung 8 Papi Mannheim Baden-Württemberg Neckar-Region Excellence 9 Partenope 081 Berlin Berlin Neapolitanische Puristen 10 Bottega Ceccarelli Braunschweig Niedersachsen Norden’s Vorreiter 11 Calvello’s München Bayern Bayern’s Gourmet-Pizza 12 Piazza Sorrento Krefeld NRW Rheinland-Klassiker 13 Mr. Pizza Dortmund NRW Ruhrgebiet-Qualität 14 Sfizio Dresden Sachsen Osten’s Rising Star

Pizza Zulu – Fürth: Deutschlands Pizza-König

Pizza Zulu in Fürth ist nicht nur die beste Pizzeria Deutschlands, sondern auch Platz 6 im europäischen Ranking – eine Auszeichnung, die das gesamte Land ehrt. Das Restaurant unter der Leitung ambitionierter Pizzaiolos hat es geschafft, die neapolitanische Tradition zu bewahren, während es gleichzeitig die Qualitätsansprüche der deutschen Gourmet-Kultur erfüllt.

Was macht Pizza Zulu besonders?

Holzofen-Tradition : Authentische neapolitanische 90-Sekunden-Gare

: Authentische neapolitanische 90-Sekunden-Gare Zutaten-Purismus : San-Marzano-Tomaten, gepflegte Mozzarella-Kulturen

: San-Marzano-Tomaten, gepflegte Mozzarella-Kulturen Regionale Integration : Bayrische Spezialitäten (Prosciutto di Parma-Alternativen)

: Bayrische Spezialitäten (Prosciutto di Parma-Alternativen) Gärungskunst: 48-72 Stunden Teig-Fermentation

Berlin: Deutschlands Pizza-Hauptstadt

Mit fünf Einträgen (Gemello, Malafemmena, Mamida, Partenope 081, Plus weitere) ist Berlin zur Pizza-Metropole Deutschlands aufgestiegen. Die Stadt vereint kulinarische Vielfalt, experimentierfreudige Chefs und eine Foodie-Community, die bereit ist, für Qualität zu zahlen.

Berlin’s Pizza-Szene ist charakterisiert durch:

Kreuzberg-Kreativität : Fusion ohne Kitsch

: Fusion ohne Kitsch Mitte-Minimalismus : Weniger ist mehr-Philosophie

: Weniger ist mehr-Philosophie Prenzlauer Berg-Raffinesse: Gehobene Lokalkultur

Bayern: Die südliche Pizza-Bastion

Mit Fürth, Bamberg, München und Nürnberg hat Bayern sein eigenes Pizza-Ökosystem aufgebaut. Die Kombination aus bayerischer Handwerkstradition und italienischem Know-how funktioniert überraschend gut.

ÖSTERREICH: Wien as Pizza’s New Frontier

Mit drei Einträgen in der 50 Top Pizza Europa 2026 hat sich Österreich als respektabler, wenn auch bescheidener Player in der europäischen Pizzaszene positioniert. Alle drei sind in Wien angesiedelt – der österreichischen Hauptstadt und kulinarischen Drehscheibe.

Die 3 besten Pizzerien Österreichs 2026

Rang Pizzeria Wien-Bezirk Besonderheit Europäisches Ranking 🥇 1 Via Toledo Zentral-Wien Neapolitanische Tradition mit Wien-Touch Platz 10 Europa 🌟 🥈 2 Piazza Colombo Wien Elegante Interpretation Europäischer Platz 50 🥉 3 Sette Wien Moderne Variante Top-100 Europa

Via Toledo – Wien: Österreichs Pizza-Botschaft

Via Toledo ist nicht nur Österreichs beste Pizzeria, sondern auch Platz 10 im europäischen Ranking – eine bemerkenswerte Leistung, die Österreich aus der Pizza-Bedeutungslosigkeit in die europäische Top 10 katapultiert hat.

Via Toledo’s Erfolgsgeheimnis:

Authentische neapolitanische Basis : Respekt vor der Tradition

: Respekt vor der Tradition Wiener Raffinesse : Verwendung lokaler, hochwertiger Zutaten

: Verwendung lokaler, hochwertiger Zutaten Atmosphäre : Dolce Vita trifft Donau-Eleganz

: Dolce Vita trifft Donau-Eleganz Personal: Service auf Gourmet-Niveau

Was unterscheidet Via Toledo von Pizza-Restaurants anderswo?

Nicht als „Pizzeria“ positioniert, sondern als Fine-Dining-Pizza-Konzept

Weinbegleitung zum Pizza-Menü

Minimalistisches Design mit österreichischen Akzenten

Wien’s Pizza-Trilogie: Eine wachsende Szene

Die drei Wiener Pizzerien repräsentieren drei unterschiedliche Pizza-Philosophien:

Via Toledo : Tradition + Eleganz

: Tradition + Eleganz Piazza Colombo : Klassik + Moderne

: Klassik + Moderne Sette: Experimentalismus + Handwerk

Das deutet darauf hin, dass Wien im Begriff ist, sich als Pizza-Destination zu etablieren – ähnlich wie Paris oder Barcelona mit ihren diversifizierten Pizza-Kulturen.

Warum nur Wien?

Interessanterweise konzentrieren sich Österreichs Pizza-Ambitionen komplett auf Wien. Salzburg, Innsbruck und Linz sind nicht vertreten. Das deutet auf eine Zentralisierung der Gourmet-Kultur in Österreichs Hauptstadt hin – eine typische Struktur für kleinere europäische Länder.

SCHWEIZ: Der schlafende Riese mit 20 Pizzerien

Mit 20 Einträgen in der 50 Top Pizza Europa 2026 ist die Schweiz statistisch Deutschlands Ebenbürtig – aber im europäischen Vergleich nicht prominent positioniert. Das bedeutet: Breite statt Spitze.

Die 20 besten Pizzerien der Schweiz 2026

Rang Pizzeria Stadt Kanton Besonderheit 1 ALBA Zürich ZH Nördlicher Vorreiter 2 ARCADE Zürich ZH Moderne Interpretation 3 Acqua e Farina Lugano TI Tessin’s Flaggschiff 4 Autentiko Lugano TI Tradition im Süden 5 Cinecittà Genf GE Westschweiz-Leader 6 Con Gusto Zürich ZH Züricher Qualität 7 Core mio Aarau AG Regionales Aushängeschild 8 DA NOI Zürich ZH Züricher Authentizität 9 Fusio Zürich ZH Innovation am Zürichsee 10 Kytaly Genf GE Genfér Eleganz 11 Maccarò Lausanne VD Waadt’s Klassiker 12 Mamà Samedan GR Engadin-Geheimtipp 13 Margherì Zürich ZH Zürich’s Puristen 14 Ninni Aarau AG Mittelland-Standard 15 Osteria Ticino da Ketty & Tommy Ascona TI Tessiner Tradition 16 San Gennaro Zürich ZH Klassische Züricher 17 San Marzano Horgen ZH Zürichsee-Qualität 18 Verace Lugano TI Tessin’s Authentizität 19 Vesuvius Neuchâtel NE Jurassic-Pizza 20 Visitaly Genf GE Genfér Internationale

Schweizer Pizza-Geographie: Zürich dominiert

Mit 9 von 20 Einträgen ist Zürich das unumstrittene Pizza-Zentrum der Schweiz. Die Stadt am Zürichsee hat eine robuste Pizza-Infrastruktur aufgebaut, die sowohl lokalen als auch internationalen Standards genügt.

Regionale Verteilung:

Zürich (ZH) : 9 Pizzerien – 45% des Schweizer Pizza-Markts

: 9 Pizzerien – des Schweizer Pizza-Markts Tessin (TI) : 4 Pizzerien – Südliche Tradition

: 4 Pizzerien – Südliche Tradition Genf (GE) : 3 Pizzerien – Westschweiz-Zentrum

: 3 Pizzerien – Westschweiz-Zentrum Waadt (VD) : 1 Pizzeria – Lausanne als Außenseiter

: 1 Pizzeria – Lausanne als Außenseiter Aargau (AG): 2 Pizzerien

web: www.50toppizza.it

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