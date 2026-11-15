Michelin Texas 2026: Drei neue Sterne-Restaurants, sechs Bib Gourmand und 16 Neueinsteiger – komplette Liste

Der Guide MICHELIN hat seine Auswahl für Texas 2026 veröffentlicht. Insgesamt 149 Restaurants mit 30 verschiedenen Küchenstilen sind vertreten. Drei Restaurants erhalten neu einen MICHELIN-Stern: Fabrik in Austin und Goldee’s Bar-B•Q in Fort Worth wurden befördert, Kappo Kappo in Austin neu aufgenommen. Sechs Betriebe erhielten einen Bib Gourmand, 16 Adressen wurden neu in die Hauptselektion aufgenommen.

Je Wallerstein, Kuechenchefin Fabrik Austin (vegan)

Michelin Texas 2026

Drei neue Ein-Stern-Restaurants

Fabrik (Austin; vegane Küche) – Chefköchin Je Wallerstein und ihr Mann Silas führen ihr Restaurant in Tarrytown mit vollem Einsatz. Der Raum besticht durch hohe Decken, Holzbalken, intime Tische mit Blick auf die offene Küche und eine beschwingte Playlist. Das Menü ist zu 100 Prozent pflanzlich; das Team bezieht seine Zutaten aus einem breiten Netzwerk texanischer Betriebe. Die Küche ist laut Guide MICHELIN zugleich schmackhaft und originell und veredelt Pilze, Rote Bete und Mais mit Können, Kreativität und Eleganz. Akzentuierte Saucen und durchdachte Beilagen seien ebenso schmackhaft wie appetitlich. Begleiten lässt sich das Degustationsmenü mit biodynamischen Weinen zu ebenso vernünftigen Preisen.

Goldee’s Bar-B•Q (Fort Worth; Barbecue) – Gegründet von einem jungen kreativen Team, ist Goldee’s die neue Lieblingsadresse der Barbecue-Fans rund um Fort Worth. Geöffnet an wenigen Tagen pro Woche zum Mittagessen, lohnt sich laut Guide das mehrstündige Anstehen in der texanischen Sonne. Die bei niedriger Temperatur über Eichenholz gegarte Black-Angus-Brust sei unglaublich zart und intensiv im Geschmack. Die Pute sei besonders saftig, die Jalapeño-Cheddar-Wurst überzeuge durch ausgewogene Würzung und geschmolzene Stücke von Tillamook-Käse. Auch die klassischen Beilagen – Kartoffelsalat nach Hausmacherart und Bohnen mit Brisket-Stücken – würden mit großer Sorgfalt zubereitet. Zum Dessert empfiehlt der Guide das Bananenpudding mit hausgemachten Vanille-Waffelstücken.

Kappo Kappo (Austin; japanische Küche) – Die in Paris als Söhne japanischer Eltern geborenen Zwillinge Haru und Gohei sammelten weltweit Erfahrung, bevor sie Kappo Kappo im Austin Proper Hotel eröffneten. Die L-förmige Theke bietet den besten Blick auf die Köche – doch anders als bei einem Omakase in gedämpfter Atmosphäre geht es hier lebhaft zu: Gäste unterhalten sich, die Brüder teilen bereitwillig Anekdoten über ihr Leben und ihre französisch-japanischen Gerichte. Eine Gougère mit Nori-Emulsion, topped mit A5-Wagyu-Tartar und fettem Thunfisch sowie einem Löffel Ostera-Kaviar, eröffnet das Mahl. Es folgen ein traditionelles Chawanmushi, Sashimi und ein Bento mit mehreren Elementen, darunter eine Terrine aus texanischer Grapefruit.

„Dieses Jahr ist ein hervorragender Jahrgang für Texas, das drei neue MICHELIN-Sterne begrüßt“, sagte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, Gourmet Report. „Seit drei Jahren verfolgen unsere anonymen Inspektorinnen und Inspektoren die Entwicklung der texanischen Küchentalente, die die Grenzen der Gastronomie weiter verschieben – wie die in diesem Jahr beförderten Betriebe zeigen. Unser aller Glückwunsch gilt den ausgezeichneten Restaurants. Unsere Teams waren besonders beeindruckt von Ihrem Engagement für Exzellenz und Qualität.“ Michelin Colorado 2026: Milpero in Denver erhält einen Michelin-Stern – Download Komplettliste verfügbar

Sechs neue Bib Gourmand

Der Bib Gourmand würdigt Restaurants mit sehr guter Küche zu ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Neu in der Kategorie sind Bar Buena (Houston), Khói Barbecue (Houston), Kitchen Rumors (Houston), Murray’s Pizza & Wine (Houston), Resident Taqueria (Dallas) und Xolo (Houston).

Bib-Gourmand-Restaurants Texas 2026 (vollständige Liste)

Restaurant Adresse Annam 811 Buffalo Park Dr., Ste. 120, Houston, Texas 77019 Bar Buena (Neuheit) 2002 W. Gray St., Houston, Texas 77019 Barbs B Q 102 E. Market St., Lockhart, Texas 78644 Belly of the Beast 5200 FM 2920 Rd., Ste. 180, Spring, Texas 77388 Blood Bros BBQ 5425 Bellaire Blvd., Bellaire, Texas 77401 Briscuits 4204 Menchaca Rd., Austin, Texas 78704 Burnt Bean Co. 108 S. Austin St., Seguin, Texas 78155 Casaema 5307 N. Main St., Houston, Texas 77009 Cattleack Barbeque 13628 Gamma Rd., Dallas, Texas 75244 ChòpnBlọk 507 Westheimer Rd., Houston, Texas 77006 Cuantos Tacos 1108 E. 12th St., Austin, Texas 78702 Cullum’s Attaboy 111 Kings Ct., San Antonio, Texas 78212 da Gama Canteen 600 N. Shepherd Dr., Ste. 520, Houston, Texas 77007 Dai Due 2406 Manor Rd., Ste. A, Austin, Texas 78722 Distant Relatives 3901 Promontory Point Dr., Austin, Texas 78744 Emmer & Rye 51 Rainey St., Austin, Texas 78701 Franklin Barbecue 900 E. 11th St., Austin, Texas 78702 Gemma 2323 N. Henderson Ave., Ste. 109, Dallas, Texas 75206 Kemuri Tatsu-ya 2713 E. 2nd St., Austin, Texas 78702 KG BBQ 3108 Manor Rd., Austin, Texas 78723 Khói Barbecue (Neuheit) 515 Patton St, Houston, TX 77009 Killen’s BBQ 3613 Broadway St., Pearland, Texas 77581 Kitchen Rumors (Neuheit) 2310 Decatur St., Houston, Texas 77007 La Santa Barbacha 2806 Manor Rd., Austin, Texas 78722 Ladino 200 E. Grayson St. #100, San Antonio, Texas 78215 Mala Sichuan Bistro 9348 Bellaire Blvd., Houston, Texas 77036 Maximo 6119 Edloe St., Houston, Texas 77005 Mercado Sin Nombre 408 N. Pleasant Valley Rd., Austin, Texas 78702 Mezquite 221 Newell Ave., San Antonio, Texas 78215 Micklethwait Craft Meats 4602 Tanney St., Austin, Texas 78721 Một Hai Ba 6047 Lewis St., Dallas, Texas 75206 Murray’s Pizza & Wine (Neuheit) 9655 Katy Fwy., Ste. 3115, Houston, Texas 77024 Nam Giao 6938 Wilcrest Dr., Houston, Texas 77072 Nancy’s Hustle 2704 Polk St., Houston, Texas 77003 Ngon Vietnamese Kitchen 1907 Greenville Ave., Dallas, Texas 75206 Nixta Taqueria 2512 E. 12th St., Austin, Texas 78702 nobie’s 2048 Colquitt St., Houston, Texas 77098 nonna 4115 Lomo Alto Dr., Dallas, Texas 75219 Odd Duck 1201 S. Lamar Blvd., Austin, Texas 78704 Papalo Taqueria 712 Main St., Houston, Texas 77002 Parish Barbecue 10300 Springdale Rd., Austin, Texas 78754 Pinkerton’s Barbecue 1504 Airline Dr., Houston, Texas 77009 Resident Taqueria (Neuheit) 9661 Audelia Rd., #112, Dallas, Texas 75238 Rosemeyer Bar-B-Q 2111 Riley Fuzzel Rd., Spring, Texas 77386 Rosie Cannonball 1620 Westheimer Rd., Houston, Texas 77006 Southerleigh Fine Food & Brewery 136 E. Grayson St., Ste. 120, San Antonio, Texas 78215 Street to Kitchen 3401 Harrisburg Blvd., Ste. G., Houston, Texas 77003 Tejas Chocolate + Barbecue 200 N. Elm St., Tomball, Texas 77375 The Jerk Shack 10234 Texas 151, Ste. 103, San Antonio, Texas 78251 The Pit Room 1201 Richmond Ave., Houston, Texas 77006 Theodore Rex 1302 Nance St., Houston, Texas 77002 Truth BBQ 110 S. Heights Blvd., Houston, Texas 77007 Veracruz Fonda & Bar 1905 Aldrich St., Austin, Texas 78723 Xolo (Neuheit) 223 Westheimer Rd., Houston, Texas 77006

MICHELIN-Sonderpreise 2026

Auszeichnung Preisträger Restaurant MICHELIN-Preis für außergewöhnliche Cocktails Angel Bautista Xolo MICHELIN-Preis für Sommellerie Jessica Cano Sushi Horiuchi MICHELIN-Preis für Service (gesponsert von Capital One) Stefan Davis Barley Swine MICHELIN-Preis für junge Köche Jacques Varon und Max Lappe Baso

Die Selektion Texas 2026 im Überblick

19 Restaurants mit einem Stern (Sehr gute Küche, einen Halt wert)

54 Bib Gourmand (Gute Küche zu moderatem Preis)

5 Mindful Voices/Voix Engagées

76 vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants

Gesamt: 149 Restaurants

10 Küchenstile in der MICHELIN-Sterne-Kategorie

16 Küchenstile in der Bib-Gourmand-Kategorie

30 Küchenstile in der Gesamtselektion

MICHELIN-Sterne-Restaurants Texas 2026 (vollständige Liste)

Restaurant Auszeichnung Adresse Barley Swine Ein Stern 6555 Burnet Rd., Ste. 400, Austin, Texas 78757 BCN Taste & Tradition Ein Stern 4210 Roseland St., Houston, Texas 77006 CorkScrew BBQ Ein Stern 26608 Keith St., Spring, Texas 77373 Craft Omakase Ein Stern 4400 N. Lamar Blvd., Ste. 102, Austin, Texas 78756 Fabrik (Beförderung) Ein Stern 3108 Windsor Rd., Austin, Texas 78703 Goldee’s Bar-B•Q (Beförderung) Ein Stern 4645 Dick Price Rd., Fort Worth, Texas 76140 Hestia Ein Stern 607 W. 3rd St., Austin, Texas 78701 InterStellar BBQ Ein Stern 12233 Ranch Rd. 620 N., Ste. 105, Austin, Texas 78750 Isidore Ein Stern 221 Newell Ave., San Antonio, Texas 78215 Kappo Kappo (Neuheit) Ein Stern Austin Proper Hotel, 600 W. 2nd St., Austin, Texas 78701 Le Jardinier Houston Ein Stern 5500 Main St., Houston, Texas 77004 LeRoy and Lewis Barbecue Ein Stern 5621 Emerald Forest Dr., Austin, Texas 78745 Mamani Ein Stern 2681 Howell St., #BU4, Dallas, Texas 75204 March Ein Stern 1624 Westheimer Rd., Houston, Texas 77006 Mixtli Ein Stern 812 S. Alamo St., Ste. 103, San Antonio, Texas 78205 Musaafer Ein Stern 5115 Westheimer Rd., Ste. 3500, Houston, Texas 77056 Nicōsi Ein Stern 221 Newell Ave., San Antonio, Texas 78215 Tatemó Ein Stern 4740 Dacoma St., Unit F., Houston, Texas 77092 Tatsu Dallas Ein Stern 3309 Elm St., Ste. 120, Dallas, Texas 75226

Hotels in der MICHELIN-Selektion

Die ausgezeichneten Restaurants ergänzen die Hotelauswahl des Guide MICHELIN, die besonders originelle und trendige Häuser in Texas und weltweit präsentiert. Jedes Hotel wurde von den MICHELIN-Experten nach Stil, Service und individueller Persönlichkeit ausgewählt (mit Angeboten für alle Budgets). In Texas gehören zu den herausragenden Häusern das luxuriöse und originelle Bowie House, Auberge Collection (zwei MICHELIN-Schlüssel), das gigantische Hotel ZaZa Dallas (ein MICHELIN-Schlüssel) sowie das Thompson San Antonio, bekannt für seine Einflüsse aus der Mitte des letzten Jahrhunderts.

Web: https://guide.michelin.com/ca/en/texas/restaurants

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