Veröffentlicht am von Gourmet Report

Michelin Texas 2026: Drei neue Sterne-Restaurants, sechs Bib Gourmand und 16 Neueinsteiger – komplette Liste

Der Guide MICHELIN hat seine Auswahl für Texas 2026 veröffentlicht. Insgesamt 149 Restaurants mit 30 verschiedenen Küchenstilen sind vertreten. Drei Restaurants erhalten neu einen MICHELIN-Stern: Fabrik in Austin und Goldee’s Bar-B•Q in Fort Worth wurden befördert, Kappo Kappo in Austin neu aufgenommen. Sechs Betriebe erhielten einen Bib Gourmand, 16 Adressen wurden neu in die Hauptselektion aufgenommen.

Je Wallerstein, Kuechenchefin Fabrik Austin (vegan)

Michelin Texas 2026

Drei neue Ein-Stern-Restaurants

Fabrik (Austin; vegane Küche) – Chefköchin Je Wallerstein und ihr Mann Silas führen ihr Restaurant in Tarrytown mit vollem Einsatz. Der Raum besticht durch hohe Decken, Holzbalken, intime Tische mit Blick auf die offene Küche und eine beschwingte Playlist. Das Menü ist zu 100 Prozent pflanzlich; das Team bezieht seine Zutaten aus einem breiten Netzwerk texanischer Betriebe. Die Küche ist laut Guide MICHELIN zugleich schmackhaft und originell und veredelt Pilze, Rote Bete und Mais mit Können, Kreativität und Eleganz. Akzentuierte Saucen und durchdachte Beilagen seien ebenso schmackhaft wie appetitlich. Begleiten lässt sich das Degustationsmenü mit biodynamischen Weinen zu ebenso vernünftigen Preisen.

Goldee’s Bar-B•Q (Fort Worth; Barbecue) – Gegründet von einem jungen kreativen Team, ist Goldee’s die neue Lieblingsadresse der Barbecue-Fans rund um Fort Worth. Geöffnet an wenigen Tagen pro Woche zum Mittagessen, lohnt sich laut Guide das mehrstündige Anstehen in der texanischen Sonne. Die bei niedriger Temperatur über Eichenholz gegarte Black-Angus-Brust sei unglaublich zart und intensiv im Geschmack. Die Pute sei besonders saftig, die Jalapeño-Cheddar-Wurst überzeuge durch ausgewogene Würzung und geschmolzene Stücke von Tillamook-Käse. Auch die klassischen Beilagen – Kartoffelsalat nach Hausmacherart und Bohnen mit Brisket-Stücken – würden mit großer Sorgfalt zubereitet. Zum Dessert empfiehlt der Guide das Bananenpudding mit hausgemachten Vanille-Waffelstücken.

Kappo Kappo (Austin; japanische Küche) – Die in Paris als Söhne japanischer Eltern geborenen Zwillinge Haru und Gohei sammelten weltweit Erfahrung, bevor sie Kappo Kappo im Austin Proper Hotel eröffneten. Die L-förmige Theke bietet den besten Blick auf die Köche – doch anders als bei einem Omakase in gedämpfter Atmosphäre geht es hier lebhaft zu: Gäste unterhalten sich, die Brüder teilen bereitwillig Anekdoten über ihr Leben und ihre französisch-japanischen Gerichte. Eine Gougère mit Nori-Emulsion, topped mit A5-Wagyu-Tartar und fettem Thunfisch sowie einem Löffel Ostera-Kaviar, eröffnet das Mahl. Es folgen ein traditionelles Chawanmushi, Sashimi und ein Bento mit mehreren Elementen, darunter eine Terrine aus texanischer Grapefruit.

Bernhard Steinmann im Restaurant Kitchen Library Berlin Charlottenburg

„Dieses Jahr ist ein hervorragender Jahrgang für Texas, das drei neue MICHELIN-Sterne begrüßt“, sagte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, Gourmet Report. „Seit drei Jahren verfolgen unsere anonymen Inspektorinnen und Inspektoren die Entwicklung der texanischen Küchentalente, die die Grenzen der Gastronomie weiter verschieben – wie die in diesem Jahr beförderten Betriebe zeigen. Unser aller Glückwunsch gilt den ausgezeichneten Restaurants. Unsere Teams waren besonders beeindruckt von Ihrem Engagement für Exzellenz und Qualität.“

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Sechs neue Bib Gourmand

Der Bib Gourmand würdigt Restaurants mit sehr guter Küche zu ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Neu in der Kategorie sind Bar Buena (Houston), Khói Barbecue (Houston), Kitchen Rumors (Houston), Murray’s Pizza & Wine (Houston), Resident Taqueria (Dallas) und Xolo (Houston).

Bib-Gourmand-Restaurants Texas 2026 (vollständige Liste)

RestaurantAdresse
Annam811 Buffalo Park Dr., Ste. 120, Houston, Texas 77019
Bar Buena (Neuheit)2002 W. Gray St., Houston, Texas 77019
Barbs B Q102 E. Market St., Lockhart, Texas 78644
Belly of the Beast5200 FM 2920 Rd., Ste. 180, Spring, Texas 77388
Blood Bros BBQ5425 Bellaire Blvd., Bellaire, Texas 77401
Briscuits4204 Menchaca Rd., Austin, Texas 78704
Burnt Bean Co.108 S. Austin St., Seguin, Texas 78155
Casaema5307 N. Main St., Houston, Texas 77009
Cattleack Barbeque13628 Gamma Rd., Dallas, Texas 75244
ChòpnBlọk507 Westheimer Rd., Houston, Texas 77006
Cuantos Tacos1108 E. 12th St., Austin, Texas 78702
Cullum’s Attaboy111 Kings Ct., San Antonio, Texas 78212
da Gama Canteen600 N. Shepherd Dr., Ste. 520, Houston, Texas 77007
Dai Due2406 Manor Rd., Ste. A, Austin, Texas 78722
Distant Relatives3901 Promontory Point Dr., Austin, Texas 78744
Emmer & Rye51 Rainey St., Austin, Texas 78701
Franklin Barbecue900 E. 11th St., Austin, Texas 78702
Gemma2323 N. Henderson Ave., Ste. 109, Dallas, Texas 75206
Kemuri Tatsu-ya2713 E. 2nd St., Austin, Texas 78702
KG BBQ3108 Manor Rd., Austin, Texas 78723
Khói Barbecue (Neuheit)515 Patton St, Houston, TX 77009
Killen’s BBQ3613 Broadway St., Pearland, Texas 77581
Kitchen Rumors (Neuheit)2310 Decatur St., Houston, Texas 77007
La Santa Barbacha2806 Manor Rd., Austin, Texas 78722
Ladino200 E. Grayson St. #100, San Antonio, Texas 78215
Mala Sichuan Bistro9348 Bellaire Blvd., Houston, Texas 77036
Maximo6119 Edloe St., Houston, Texas 77005
Mercado Sin Nombre408 N. Pleasant Valley Rd., Austin, Texas 78702
Mezquite221 Newell Ave., San Antonio, Texas 78215
Micklethwait Craft Meats4602 Tanney St., Austin, Texas 78721
Một Hai Ba6047 Lewis St., Dallas, Texas 75206
Murray’s Pizza & Wine (Neuheit)9655 Katy Fwy., Ste. 3115, Houston, Texas 77024
Nam Giao6938 Wilcrest Dr., Houston, Texas 77072
Nancy’s Hustle2704 Polk St., Houston, Texas 77003
Ngon Vietnamese Kitchen1907 Greenville Ave., Dallas, Texas 75206
Nixta Taqueria2512 E. 12th St., Austin, Texas 78702
nobie’s2048 Colquitt St., Houston, Texas 77098
nonna4115 Lomo Alto Dr., Dallas, Texas 75219
Odd Duck1201 S. Lamar Blvd., Austin, Texas 78704
Papalo Taqueria712 Main St., Houston, Texas 77002
Parish Barbecue10300 Springdale Rd., Austin, Texas 78754
Pinkerton’s Barbecue1504 Airline Dr., Houston, Texas 77009
Resident Taqueria (Neuheit)9661 Audelia Rd., #112, Dallas, Texas 75238
Rosemeyer Bar-B-Q2111 Riley Fuzzel Rd., Spring, Texas 77386
Rosie Cannonball1620 Westheimer Rd., Houston, Texas 77006
Southerleigh Fine Food & Brewery136 E. Grayson St., Ste. 120, San Antonio, Texas 78215
Street to Kitchen3401 Harrisburg Blvd., Ste. G., Houston, Texas 77003
Tejas Chocolate + Barbecue200 N. Elm St., Tomball, Texas 77375
The Jerk Shack10234 Texas 151, Ste. 103, San Antonio, Texas 78251
The Pit Room1201 Richmond Ave., Houston, Texas 77006
Theodore Rex1302 Nance St., Houston, Texas 77002
Truth BBQ110 S. Heights Blvd., Houston, Texas 77007
Veracruz Fonda & Bar1905 Aldrich St., Austin, Texas 78723
Xolo (Neuheit)223 Westheimer Rd., Houston, Texas 77006
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MICHELIN-Sonderpreise 2026

AuszeichnungPreisträgerRestaurant
MICHELIN-Preis für außergewöhnliche CocktailsAngel BautistaXolo
MICHELIN-Preis für SommellerieJessica CanoSushi Horiuchi
MICHELIN-Preis für Service (gesponsert von Capital One)Stefan DavisBarley Swine
MICHELIN-Preis für junge KöcheJacques Varon und Max LappeBaso
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Die Selektion Texas 2026 im Überblick

  • 19 Restaurants mit einem Stern (Sehr gute Küche, einen Halt wert)
  • 54 Bib Gourmand (Gute Küche zu moderatem Preis)
  • 5 Mindful Voices/Voix Engagées
  • 76 vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants
  • Gesamt: 149 Restaurants
  • 10 Küchenstile in der MICHELIN-Sterne-Kategorie
  • 16 Küchenstile in der Bib-Gourmand-Kategorie
  • 30 Küchenstile in der Gesamtselektion

MICHELIN-Sterne-Restaurants Texas 2026 (vollständige Liste)

RestaurantAuszeichnungAdresse
Barley SwineEin Stern6555 Burnet Rd., Ste. 400, Austin, Texas 78757
BCN Taste & TraditionEin Stern4210 Roseland St., Houston, Texas 77006
CorkScrew BBQEin Stern26608 Keith St., Spring, Texas 77373
Craft OmakaseEin Stern4400 N. Lamar Blvd., Ste. 102, Austin, Texas 78756
Fabrik (Beförderung)Ein Stern3108 Windsor Rd., Austin, Texas 78703
Goldee’s Bar-B•Q (Beförderung)Ein Stern4645 Dick Price Rd., Fort Worth, Texas 76140
HestiaEin Stern607 W. 3rd St., Austin, Texas 78701
InterStellar BBQEin Stern12233 Ranch Rd. 620 N., Ste. 105, Austin, Texas 78750
IsidoreEin Stern221 Newell Ave., San Antonio, Texas 78215
Kappo Kappo (Neuheit)Ein SternAustin Proper Hotel, 600 W. 2nd St., Austin, Texas 78701
Le Jardinier HoustonEin Stern5500 Main St., Houston, Texas 77004
LeRoy and Lewis BarbecueEin Stern5621 Emerald Forest Dr., Austin, Texas 78745
MamaniEin Stern2681 Howell St., #BU4, Dallas, Texas 75204
MarchEin Stern1624 Westheimer Rd., Houston, Texas 77006
MixtliEin Stern812 S. Alamo St., Ste. 103, San Antonio, Texas 78205
MusaaferEin Stern5115 Westheimer Rd., Ste. 3500, Houston, Texas 77056
NicōsiEin Stern221 Newell Ave., San Antonio, Texas 78215
TatemóEin Stern4740 Dacoma St., Unit F., Houston, Texas 77092
Tatsu DallasEin Stern3309 Elm St., Ste. 120, Dallas, Texas 75226
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Hotels in der MICHELIN-Selektion

Die ausgezeichneten Restaurants ergänzen die Hotelauswahl des Guide MICHELIN, die besonders originelle und trendige Häuser in Texas und weltweit präsentiert. Jedes Hotel wurde von den MICHELIN-Experten nach Stil, Service und individueller Persönlichkeit ausgewählt (mit Angeboten für alle Budgets). In Texas gehören zu den herausragenden Häusern das luxuriöse und originelle Bowie House, Auberge Collection (zwei MICHELIN-Schlüssel), das gigantische Hotel ZaZa Dallas (ein MICHELIN-Schlüssel) sowie das Thompson San Antonio, bekannt für seine Einflüsse aus der Mitte des letzten Jahrhunderts.

Web: https://guide.michelin.com/ca/en/texas/restaurants

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Zusammenfassung

Der Guide MICHELIN hat seine Auswahl für Texas 2026 veröffentlicht. Insgesamt 149 Restaurants mit 30 verschiedenen Küchenstilen sind vertreten. Drei Restaurants erhalten neu einen MICHELIN-Stern: Fabrik in Austin und Goldee’s Bar-B•Q in Fort Worth wurden befördert, Kappo Kappo in Austin neu aufgenommen. Sechs Betriebe erhielten einen Bib Gourmand, 16 Adressen wurden neu in die Hauptselektion aufgenommen.

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