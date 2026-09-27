Michelin Colorado 2026: Milpero in Denver erhält einen Michelin-Stern – Download Komplettliste verfügbar

Der Guide MICHELIN hat die erste landesweite Auswahl für den US-Bundesstaat Colorado veröffentlicht. Die 2026er-Ausgabe umfasst insgesamt 63 Restaurants mit 22 verschiedenen Küchenrichtungen. Neu in der Kategorie der Michelin-Sterne ist das Restaurant Milpero in Denver, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Zudem wurden drei neue Bib-Gourmand-Restaurants aufgenommen: Annette in Aurora sowie Pig and Tiger und Rougarou in Denver. Die vollständige Michelin Colorado-Auswahl umfasst nun 13 Bib-Gourmand-Restaurants.

The Wolf’s Tailor (Denver)

Michelin Colorado 2026

Zwei Michelin-Sterne für The Wolf’s Tailor – Ein Michelin-Stern für Milpero

Die Sterneauszeichnungen in Michelin Colorado verteilen sich auf zwei Kategorien: Ein Restaurant wurde mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, neun Restaurants erhielten einen Michelin-Stern. The Wolf’s Tailor in Denver trägt damit die höchste Auszeichnung des Bundesstaates und steht für „excellent cuisine, worth a special journey“ (herausragende Küche, eine eigene Reise wert). Die neun Ein-Stern-Restaurants stehen für „high-quality cooking, worth a stop“ (hochwertige Küche, einen Halt wert).

Milpero (Denver; mexikanische Küche) – Ein Michelin-Stern

Chef Johnny Curiel hat sich bereits als versierter Vertreter der zeitgenössischen mexikanischen Küche etabliert. In diesem außergewöhnlichen Restaurant verfolgt er jedoch noch ehrgeizigere Ziele. Ein vielschichtiges Degustationsmenü verbindet auf studierte Weise Tradition mit Innovation und feiert die regionalen Küchen Mexikos. Die zahlreichen charakteristischen Moles, die sich durch das Menü ziehen, verdeutlichen dies: von einem rötlich gefärbten Mole Rosa auf einer Blauflossen-Thunfisch-Flauta bis hin zu einem kräftigen Mole Amarillo, kombiniert mit American Wagyu und herzhaften Ayocote-Bohnen. Das Mahl endet mit einem befriedigenden und zugleich verspielten Höhepunkt: warmer, schokoladiger Champurrado, der über eine Atole-Mousse in Form eines Maiskolbens gegossen wird. Der Service ist nahtlos und herzlich gastfreundlich, und sowohl beeindruckende Cocktails als auch eine einzigartige Auswahl erstklassiger mexikanischer Weine werden zu begeistern wissen.

Michelin Colorado: Die Sternerestaurants 2026

Restaurant Auszeichnung Adresse The Wolf’s Tailor Zwei Michelin-Sterne 4058 Tejon St., Denver 80211 Frasca Food and Wine Ein Michelin-Stern 1738 Pearl St., Boulder 80302 Brutø Ein Michelin-Stern 1801 Blake St., Denver 80202 Beckon Ein Michelin-Stern 2843 Larimer St., Denver 80205 Bosq Ein Michelin-Stern 312 S. Mill St., Aspen 81611 Alma Fonda Fina Ein Michelin-Stern 2556 15th St., Denver 80211 Mezcaleria Alma Ein Michelin-Stern 2550 15th St., Denver 80211 Margot Ein Michelin-Stern 1551 S. Pearl St., Denver 80210 Kizaki Ein Michelin-Stern 1551 S. Pearl St., Denver 80210 Milpero (neu) Ein Michelin-Stern 3455 Ringsby Ct., Denver 80216

Bib Gourmand: Drei neue Auszeichnungen in Michelin Colorado

Die Inspektoren des Guide MICHELIN haben drei neue Restaurants mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, der für hervorragendes Essen zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Die vollständige Liste umfasst nun 13 Restaurants.

Michelin Colorado: Bib-Gourmand-Restaurants 2026

Restaurant Adresse Annette (neu) 2501 Dallas St., Aurora, Colorado 80010 Ash’Kara 2005 W. 33rd Ave., Denver, Colorado 80211 Basta 3601 Arapahoe Ave., Boulder, Colorado 80303 Cozobi Fonda Fina 909 Walnut St., Ste. 100, Boulder, Colorado 80302 Glo Noodle House 4450 W. 38th Ave., Ste. 130, Denver, Colorado 80212 Hop Alley 3500 Larimer St., Denver, Colorado 80205 La Diabla Pozole y Mezcal 2233 Larimer St., Denver, Colorado 80205 MAKfam 39 W. 1st Ave., Denver, Colorado 80223 Mister Oso 3163 Larimer St., Denver, Colorado 80205 Pig and Tiger (neu) 2200 California St., Denver, Colorado 80205 Rougarou (neu) 2844 Welton St., Denver, Colorado 80205 Tavernetta 1889 16th St., Denver, Colorado 80202 The Ginger Pig 4262 Lowell Blvd., Denver, Colorado 80211

Michelin Colorado: Sonderpreise 2026

Neben den Bib Gourmands und Sternen wurden in Michelin Colorado vier Sonderpreise vergeben:

Auszeichnung Preisträger beziehungsweise Betrieb Michelin Exceptional Cocktails Award Four by Brother Luck; Bar Manager Kyle McNerney Michelin Sommelier Award Theo Adley und Jenessa Reiman, Heretík Michelin Outstanding Service Award The Penrose Room; General Manager Joseph Freyre Michelin Young Chef / Culinary Professional Award Cameron Baker, Radicato

Michelin Colorado: Hotels

Die Restaurants ergänzen die Hotelauswahl des Guide MICHELIN, die die einzigartigsten und aufregendsten Unterkünfte in Colorado und weltweit umfasst. Jedes Hotel wurde von den Experten des Guide MICHELIN aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, Services und Charakters ausgewählt – mit Optionen für jedes Budget – und jedes kann direkt über die Website und App des Guide MICHELIN gebucht werden. Die Auswahl für Michelin Colorado umfasst die spektakulärsten Hotels des Bundesstaates, darunter Dunton Hot Springs (Zwei MICHELIN Keys), ein einzigartiges Luxushotel in abgelegener Lage am Dolores River; das moderne Öko-Hotel Populus Denver (Ein MICHELIN Key); oder das St. Regis Aspen (ausgewählt), eine Weltklasse-Luxusunterkunft am Fuße des Aspen Mountain.

Der Guide MICHELIN ist ein Maßstab in der Gastronomie. Jetzt setzt er auch neue Maßstäbe für Hotels. Besuchen Sie die Website des Guide MICHELIN oder laden Sie die kostenlose App für iOS und Android herunter, um jedes Restaurant der Auswahl zu entdecken und ein unvergessliches Hotel zu buchen.

Michelin Colorado: Die Auswahl 2026 – Übersicht

Kategorie Anzahl Zwei Michelin-Sterne 1 Ein Michelin-Stern 9 Mindful Voices 3 Bib Gourmand 13 Empfohlene Restaurants 40 Restaurants insgesamt 63

Die Sternerestaurants in Michelin Colorado repräsentieren vier verschiedene Küchenrichtungen. Die Bib-Gourmand-Restaurants decken neun Küchenrichtungen ab, die gesamte Auswahl umfasst 22 verschiedene Küchenrichtungen.

Michelin Colorado: Empfohlene Restaurants 2026

Restaurant Adresse Temaki Den The Source Hotel, 3350 Brighton Blvd., Ste. 100, Denver, Colorado 80216 The National (neu) 100 E. Colorado Ave., Ste. B, Telluride, Colorado 81435 The Penrose Room (neu) The Broadmoor, 1 Lake Ave., Colorado Springs, Colorado 80906 Ukiyo 1317 14th St., Ste. 0, Denver, Colorado 80202 Wildflower 3638 Navajo St., Denver, Colorado 80211 Zoe Ma Ma 919 Pearl St., Boulder, Colorado 80302

Mindful Voices – eine Würdigung inspirierender Konzepte

Neu für 2026: Die Plattform Mindful Voices bringt inspirierende Stimmen aus der gesamten Gastgewerbebranche zusammen – ein redaktioneller Raum, in dem Köche, Hoteliers und Winzer ihre Geschichten und wegweisenden Praktiken sowohl untereinander als auch mit der Welt teilen können.

„Mindful Voices wird all jenen eine Plattform bieten, die in ihren jeweiligen Bereichen die Regeln neu schreiben“, sagte Gwendal Poulennec, International Director des Guide MICHELIN. „Dieser neue Rahmen schöpft direkt aus dem, was unsere Inspektionsteams aus erster Hand erleben: Begegnungen und Erfahrungen, die die Art und Weise, wie Dinge getan werden, verändern und die es verdienen, geteilt zu werden. Getreu seiner Identität und seinen Werten wird der Guide MICHELIN diese Stimmen aus den Welten der Gastronomie, des Gastgewerbes und des Weins verstärken und ihnen volle Resonanz verleihen, damit sie gehört werden, wo immer sie auch sein mögen.“

In Denver wird Chef Eric Skokan von Bramble & Hare als Mindful Voice anerkannt, da er die Verwendung lokaler Zutaten in seiner gesamten Speisekarte betont. Das Restaurant betreibt eine 500 Acre (rund 200 Hektar) große biologische Farm mit über 250 Sorten Gemüse, Hülsenfrüchten, Kräutern und Getreide, die in der gesamten Speisekarte und sogar im Barprogramm verwendet werden.

Chef Kelly Whitaker von Brutø und The Wolf’s Tailor, ebenfalls in Denver ansässig, wurde ebenfalls als einer der diesjährigen Mindful Voices anerkannt. Beide Restaurants arbeiten nach einem kreislauforientierten Ansatz, der auf Konservierung, Abfallreduzierung und lokaler Beschaffung von Zutaten basiert und die vollständige Verwertung aller Bestandteile priorisiert.

Internet: https://guide.michelin.com/de/de/colorado/restaurants

Der Guide MICHELIN in Nordamerika

Michelin kündigte seinen ersten nordamerikanischen Guide 2005 für New York an. Weitere Guides wurden hinzugefügt in: Chicago (2011); Washington, D.C. (2017); Kalifornien (San Francisco 2007, landesweit 2019); Florida (Greater Miami, Orlando und Tampa 2022, Erweiterung um Greater Fort Lauderdale, The Palm Beaches und St. Pete-Clearwater 2025, landesweit 2026); Toronto (2022); Vancouver (2022); Colorado (2023); Atlanta (2023); Mexiko (2024); Texas (2024); Québec (2024); der American South (2025); Boston (2025); Philadelphia (2025); der Southwest (2026) und die American Great Lakes (2027).

Download der kompletten Liste Michelin Colorado 2026

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