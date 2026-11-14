Julia Orschiedt: Die Patissière des Jahres in Doppelfunktion im Ritz Carlton Wolfsburg

Die 27jährihe gebürtige Niedersächsin Julia Orschiedt wurde jetzt zur Sous-Chefin und Pastry Head Chef des neuen Restaurants im Ritz Carlton Wolfsburg ernannt – und wird dort gemeinsam mit Küchenchef Luis Hendricks ihre kulinarische Vision verwirklichen.

Julia Orschiedt, Ritz Carlton Wolfsburg, (c) Matthias Leitzke

Julia Orschiedt

Vom Handwerk zur Auszeichnung: Der Aufstieg einer Talentierten

Die Geschichte von Julia Orschiedt ist eine Geschichte von konsequenter Hingabe und leidenschaftlicher Entwicklung. In Großburgwedel geboren, sammelte sie erste Erfahrungen in renommierten Küchen Hannovers, bevor sie sich nach Wernigerode orientierte – eine bewusste Entscheidung für eine kleinere, aber ambitionierte Küche.

Im Restaurant Pietsch in Wernigerode beschleunigte sich ihre Karriere dramatisch. Innerhalb von gut einem Jahr stieg Orschiedt von der Chef de Partie zur Sous-Chefin auf. Doch sie spezialisierte sich parallel auf Pâtisserie – jene hohe Kunst der Dessertkunst, die Präzision, Kreativität und unendliche Geduld verlangt. Internationale Impulse holte sie sich im legendären Drei-Sterne-Restaurant Frantzén in Stockholm, wo sie lernte, wie die besten der Besten arbeiten.

Die Anerkennung folgte prompt: Im November 2025 gewann Orschiedt den renommierten Wettbewerb „Pâtissier des Jahres“, einen der bedeutendsten Designate-Preise für Dessertkunst im deutschsprachigen Raum. Nur wenige Monate später – im Sommer 2026 – zeichnete das Fachmagazin Feinschmecker sie als „Patissière des Jahres 2026″ aus. Der Guide Michelin hob besonders ihre Fähigkeit hervor, außergewöhnliche Geschmackskombinationen zu kreieren – Nuancen und Kontraste, die überzeugen.

Eine Doppelrolle mit Symbolkraft

Was die Ernennung besonders macht: Sie ist keine reine Pastry-Position. Als Sous-Chefin wird Orschiedt die operative und konzeptionelle Entwicklung der gesamten Küche mitgestalten – eine seltene Kombination, die zeigt, dass das Ritz-Carlton Wolfsburg nicht nur eine Dessert-Expertin sucht, sondern eine Führungspersönlichkeit mit breiter kulinarischer Kompetenz.

„Für mich bedeutet Pâtisserie weit mehr als nur Süßes,“ sagte Orschiedt dem Gourmet Report. „Sie verbindet präzises Handwerk mit Kreativität, Ästhetik und der Liebe zum Detail.“ Diese Philosophie wird sie nun in ein Restaurant einbringen, das gerade seine kulinarische Identität entwickelt.

Das Duo: Orschiedt und Hendricks

Julia Orschiedt arbeitet mit Luis Hendricks zusammen, dem jüngsten Zwei-Sterne-Koch Deutschlands. Beide wurden 1999 geboren, beide stammen aus Niedersachsen, beide haben sich früh einen Namen gemacht. Während Hendricks für seine international geprägte Küche bekannt ist, bringt Orschiedt ihre exzellente Pâtisserie-Expertise und Führungserfahrung mit. Es ist eine Konstellation seltener Kontinuität und gemeinsamer Vision – zwei talentierte Menschen derselben Generation, die das Gleiche wollen: eine neue kulinarische Stimme für Deutschland.

Inspiration aus der weiten Welt

Orschiedts kulinarischer Horizont reicht weit. Sie findet Inspiration auf Reisen rund um die Welt, besonders in Asien. Unterschiedliche Produkte, Aromen und Kulturen fließen in ihre Kreationen ein – immer in Verbindung mit ihrem Anspruch an handwerkliche Präzision und ausgewogene Geschmackskompositionen. Von feinen Petit fours und Pralinen bis zu aufwendig gestalteten Desserts – ihre Palette ist breiter als man erwarten würde.

Die Restaurantöffnung ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des Hotels und wird die Positionierung des Ritz-Carlton als führende Adresse für Gastronomie und Genuss weiter stärken.

Internet: https://www.ritzcarlton.com/de/hotels/wfgrz-the-ritz-carlton-wolfsburg/overview/

Das Ritz-Carlton Wolfsburg im Gourmet Report

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