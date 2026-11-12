Hellmann’s hoch drei: Neue Variety-Saucen liefern vollen Geschmack

Hellmann’s ist die Nr. 1 der Mayonnaise-Marken weltweit. Im Sommer erweiterte Unilever Food Solutions das Hellmann’s-Sortiment um gleich drei neue Saucen: Die Varianten Aioli-, Tartar- und Cocktail-Sauce verbinden vollmundigen Geschmack mit maximaler Effizienz und unterstützen dabei, Gerichte unkompliziert aufzuwerten und die Vorbereitungszeit zu reduzieren.

Hellmanns

Hellmann’s

Ob Streetfood-Konzepte, modernes Casual-Dining oder klassische Gastronomie, Gäste erwarten heute abwechslungsreiche Geschmackserlebnisse bei konstant hoher Qualität. Gleichzeitig stehen Küchen unter steigendem Zeit- und Kostendruck. Die neuen Variety-Saucen in den Sorten Aioli, Tartar und Cocktail wurden speziell für die Anforderungen moderner Profiküchen entwickelt und sollen Gerichte mit minimalem Aufwand aufwerten. Gleichzeitig reduzieren sich dabei Vorbereitungszeit sowie Food-waste.

Hellmann´s Aioli-Sauce

Ob als cremiger Dip zu knusprigen Patatas Bravas oder als aromatische Ergänzung zu weiteren Tapas und Grillgerichten: Die cremig-dicke Aioli von Hellmann’s bringt mediterranen Geschmack in die Küche. Ganz ohne zeitaufwendiges Schälen und Schneiden sorgt Knoblauchpüree für eine authentische Würze, und dank ihrer Hitzestabilität eignet sich die Aioli sowohl für kalte als auch warme Speisen.

Hellmann´s Tartar-Sauce

Mit Gewürzgurke, Zwiebeln und Petersilie verleiht die Hellmann‘s Tartar-Sauce Gerichten eine würzige, vollmundige Note und überzeugt durch ihre ideale Textur und Konsistenz. Die traditionell französische Sauce eignet sich nicht nur für Rustikales wie Fish & Chips, auch als Dip für Tempura-Gemüse oder feines Roastbeef ist die Tatar-Sauce der ideale Begleiter und zudem glutenfrei.

Hellmann´s Cocktail-Sauce

Die Cocktail-Sauce von Hellmann‘s bietet einen feinen, ausgewogenen Geschmack. Sie passt ideal zu Klassikern wie Meeresfrüchtecocktails, Burger, Salat und kalten Vorspeisen. Durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit funktioniert sie sowohl als klassische Sauce als auch als Zutat für kreative Gerichte wie Bowls, Sandwiches und vieles mehr.

Ob als Dip, Topping oder Kochzutat, die Variety Saucen von Hellmann’s ermöglichen vielseitige Anwendungen bei gleichbleibend hoher Qualität. Damit stellen sie eine ideale Lösung für moderne, stark frequentierte Küchen dar, die Wert auf hochwertigen Geschmack legen. Die Saucen kommen jeweils im 3-Liter-Eimer.

Weitere Informationen unter:

http://www.unileverfoodsolutions.ch/de/themenwelten/moderne-schweizer-kueche/sommer/saucen.html

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s und Chirat unterstützt Unilever Food Solutions Gastronomen weltweit und bietet mit neuen Ideen und Konzepte Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 arbeitet das Unternehmen eng mit Betrieben aller Art und Grössen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern werden regelmässig Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Dort präsentiert sich das Unternehmen als verlässlicher Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken und Trenderkenntnissen weiter.