Veröffentlicht am von Gourmet Report

Michelin Vancouver 2026: AnnaLena erhält als erstes Restaurant der Stadt zwei Sterne

Der Guide MICHELIN hat seine Auswahl für Vancouver 2026 veröffentlicht. Insgesamt 72 Restaurants mit 23 verschiedenen Küchenstilen sind vertreten. Höhepunkt der Bekanntgabe: AnnaLena wurde mit einem zweiten MICHELIN-Stern ausgezeichnet und ist damit das erste Restaurant in Vancouver, das diese Anerkennung erhält. Zudem wurden zwei neue Bib Gourmand und vier neue empfohlene Restaurants in die Selektion aufgenommen.

Mikey Robbins – Küchenchef im AnnaLena Vancouver

Michelin Vancouver 2026

AnnaLena steigt in die Zwei-Sterne-Kategorie auf

Das Restaurant AnnaLena überzeugt laut Guide MICHELIN durch eine entspannte Atmosphäre bei gleichzeitig höchster kulinarischer Raffinesse. Herzlicher Service, fachkundig zubereitete Cocktails und inspirierte Weinbegleitungen trügen zur Magie des Ortes bei – im Mittelpunkt stehe jedoch das saisonale Degustationsmenü. Die international inspirierte Küche von Chef Michael Robbins verbinde präzise Techniken mit außergewöhnlichen Zutaten. Genannt werden unter anderem Sungold-Tomaten mit hausgemachter XO-Sauce und karamellisierter Buttermilch mit grünem Curry sowie frische Pasta mit gebranntem Spargel und einer Weißweinsauce, die direkt am Tisch serviert wird.

Wir feiern die beeindruckende Entwicklung der Gastronomieszene Vancouvers, die durch die Beförderung von AnnaLena zum zweiten MICHELIN-Stern perfekt illustriert wird„, sagte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, Gourmet Report. Die Selektion zeichne sich durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Reife aus. Die lokalen Küchenteams bewiesen große Kreativität und Kompetenz.

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Zwei neue Bib Gourmand

Der Bib Gourmand würdigt Restaurants mit sehr guter Küche zu ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Neu in der Kategorie sind Chef’s Choice Seafood Restaurant (bisher in der Hauptselektion) und Kavita. Vier Adressen wurden neu als empfohlene Restaurants aufgenommen.

Bib-Gourmand-Restaurants Vancouver 2026 (vollständige Liste)

RestaurantAdresse
Anh and Chi3388 Main St., Vancouver, V5V 3M7
Chef’s Choice Seafood Restaurant (Beförderung)955 W. Broadway, Vancouver, V5Z 1K3
Farmer’s Apprentice1535 W. 6th Ave., Vancouver, V6J 1R1
Gary’s1485 W. 12th Ave, Vancouver, V6H 1M6
Good Thief3336 Main St., Vancouver, V5V 3M7
Karma Indian Bistro2741 W. 4th Ave., Vancouver, V6K 1P9
Kavita (Neuheit)250 W. 3rd Ave., Vancouver, V5Y 1G1
Little Bird Dim Sum + Craft Beer2958 W. 4th Ave., Vancouver, V6K 1R4
Lunch Lady1046 Commercial Dr., Vancouver, V5L 3W9
Magari by Oca1260 Commercial Dr., Vancouver, V5L 2T6
Motonobu Udon3501 E. Hastings St., Vancouver, V5K 0E5
Phnom Penh244 E. Georgia St., Vancouver, V6A 1Z7
Seaport City Seafood2425 Cambie St., Vancouver, V5Z 4M5
Song (by Kin Kao)317 E. Broadway, Vancouver, V5T 1W5
Sushi Hil3330 Main St., Vancouver, V5V 3M7
Vij’s3106 Cambie St., Vancouver, V5Z 2W2
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MICHELIN-Sonderpreise 2026

AuszeichnungPreisträgerRestaurant
MICHELIN-Preis für außergewöhnliche CocktailsChris EnnsPeya
MICHELIN-Preis für SommellerieMark TaylorBacchus
MICHELIN-Preis für ServiceYash ShahKavita
MICHELIN-Preis für junge KöcheVish MayekarElem
Michelin Toronto 2026: Pdf-Liste zum Download

Die Selektion Vancouver 2026 im Überblick

  • 1 Restaurant mit zwei Sternen (Exzellente Küche, eine Reise wert)
  • 10 Restaurants mit einem Stern (Sehr gute Küche, einen Halt wert)
  • 16 Bib Gourmand (Gute Küche zu moderatem Preis)
  • 2 Mindful Voices/Voix Engagées
  • 45 vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants
  • Gesamt: 72 Restaurants
  • 5 Küchenstile in der MICHELIN-Sterne-Kategorie
  • 9 Küchenstile in der Bib-Gourmand-Kategorie
  • 23 Küchenstile in der Gesamtselektion

MICHELIN-Sterne-Restaurants Vancouver 2026 (vollständige Liste)

RestaurantAuszeichnungAdresse
AnnaLena (Beförderung)Zwei Sterne1809 W. 1st Ave., Vancouver, V6J 5B8
Burdock & CoEin Stern2702 Main St., Vancouver, V5T 3E8
iDen & QuanJuDe Beijing Duck HouseEin Stern2808 Cambie St., Vancouver, V5Z 2V5
Kissa TantoEin Stern263 E. Pender St., Vancouver, V6A 1T8
MasayoshiEin Stern4376 Fraser St., Vancouver, V5V 4G3
Okeya KyujiroEin Stern1038 Mainland St., Vancouver, V6B 2T4
Published on MainEin Stern3593 Main St., Vancouver, V5V 3N4
St. LawrenceEin Stern269 Powell St., Vancouver, V6A 1G3
Sumibiyaki ArashiEin Stern363 E. Broadway, Vancouver, V5T 1W5
Sushi HyunEin Stern795 Jervis St., Vancouver, V6E 2B1
Sushi MasudaEin Stern1066 W. Hastings St., Vancouver, V6E 3X2
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Hotels in der MICHELIN-Selektion

Die Restaurants ergänzen die Hotelauswahl des Guide MICHELIN, die besonders originelle und trendige Häuser in Vancouver und weltweit präsentiert. Jedes Hotel wurde von den MICHELIN-Experten nach Stil, Service und individueller Persönlichkeit ausgewählt. In Vancouver gehören zu den herausragenden Häusern das elegante Rosewood Hotel Georgia (zwei MICHELIN-Schlüssel), das Loden Hotel (ein MICHELIN-Schlüssel) mit Blick auf die Burrard Bay sowie das L’Hermitage Hotel, ein kleines Luxushotel im Stadtzentrum.

Internet: https://guide.michelin.com/ca/en/british-columbia/ca-vancouver/restaurants

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Bernhard Steinmann im Restaurant Kitchen Library Berlin Charlottenburg
Michelin Vancouver 2026

Zusammenfassung

Insgesamt 72 Restaurants mit 23 verschiedenen Küchenstilen sind vertreten. AnnaLena wurde mit einem zweiten MICHELIN-Stern ausgezeichnet und ist damit das erste Restaurant in Vancouver, das diese Anerkennung erhält. Zudem wurden zwei neue Bib Gourmand und vier neue empfohlene Restaurants in die Selektion aufgenommen.

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