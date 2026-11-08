Michelin Vancouver 2026: AnnaLena erhält als erstes Restaurant der Stadt zwei Sterne

Der Guide MICHELIN hat seine Auswahl für Vancouver 2026 veröffentlicht. Insgesamt 72 Restaurants mit 23 verschiedenen Küchenstilen sind vertreten. Höhepunkt der Bekanntgabe: AnnaLena wurde mit einem zweiten MICHELIN-Stern ausgezeichnet und ist damit das erste Restaurant in Vancouver, das diese Anerkennung erhält. Zudem wurden zwei neue Bib Gourmand und vier neue empfohlene Restaurants in die Selektion aufgenommen.

Mikey Robbins – Küchenchef im AnnaLena Vancouver

Michelin Vancouver 2026

AnnaLena steigt in die Zwei-Sterne-Kategorie auf

Das Restaurant AnnaLena überzeugt laut Guide MICHELIN durch eine entspannte Atmosphäre bei gleichzeitig höchster kulinarischer Raffinesse. Herzlicher Service, fachkundig zubereitete Cocktails und inspirierte Weinbegleitungen trügen zur Magie des Ortes bei – im Mittelpunkt stehe jedoch das saisonale Degustationsmenü. Die international inspirierte Küche von Chef Michael Robbins verbinde präzise Techniken mit außergewöhnlichen Zutaten. Genannt werden unter anderem Sungold-Tomaten mit hausgemachter XO-Sauce und karamellisierter Buttermilch mit grünem Curry sowie frische Pasta mit gebranntem Spargel und einer Weißweinsauce, die direkt am Tisch serviert wird.

„Wir feiern die beeindruckende Entwicklung der Gastronomieszene Vancouvers, die durch die Beförderung von AnnaLena zum zweiten MICHELIN-Stern perfekt illustriert wird„, sagte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, Gourmet Report. Die Selektion zeichne sich durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Reife aus. Die lokalen Küchenteams bewiesen große Kreativität und Kompetenz.

Zwei neue Bib Gourmand

Der Bib Gourmand würdigt Restaurants mit sehr guter Küche zu ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Neu in der Kategorie sind Chef’s Choice Seafood Restaurant (bisher in der Hauptselektion) und Kavita. Vier Adressen wurden neu als empfohlene Restaurants aufgenommen.

Bib-Gourmand-Restaurants Vancouver 2026 (vollständige Liste)

Restaurant Adresse Anh and Chi 3388 Main St., Vancouver, V5V 3M7 Chef’s Choice Seafood Restaurant (Beförderung) 955 W. Broadway, Vancouver, V5Z 1K3 Farmer’s Apprentice 1535 W. 6th Ave., Vancouver, V6J 1R1 Gary’s 1485 W. 12th Ave, Vancouver, V6H 1M6 Good Thief 3336 Main St., Vancouver, V5V 3M7 Karma Indian Bistro 2741 W. 4th Ave., Vancouver, V6K 1P9 Kavita (Neuheit) 250 W. 3rd Ave., Vancouver, V5Y 1G1 Little Bird Dim Sum + Craft Beer 2958 W. 4th Ave., Vancouver, V6K 1R4 Lunch Lady 1046 Commercial Dr., Vancouver, V5L 3W9 Magari by Oca 1260 Commercial Dr., Vancouver, V5L 2T6 Motonobu Udon 3501 E. Hastings St., Vancouver, V5K 0E5 Phnom Penh 244 E. Georgia St., Vancouver, V6A 1Z7 Seaport City Seafood 2425 Cambie St., Vancouver, V5Z 4M5 Song (by Kin Kao) 317 E. Broadway, Vancouver, V5T 1W5 Sushi Hil 3330 Main St., Vancouver, V5V 3M7 Vij’s 3106 Cambie St., Vancouver, V5Z 2W2

MICHELIN-Sonderpreise 2026

Auszeichnung Preisträger Restaurant MICHELIN-Preis für außergewöhnliche Cocktails Chris Enns Peya MICHELIN-Preis für Sommellerie Mark Taylor Bacchus MICHELIN-Preis für Service Yash Shah Kavita MICHELIN-Preis für junge Köche Vish Mayekar Elem

Die Selektion Vancouver 2026 im Überblick

1 Restaurant mit zwei Sternen (Exzellente Küche, eine Reise wert)

10 Restaurants mit einem Stern (Sehr gute Küche, einen Halt wert)

16 Bib Gourmand (Gute Küche zu moderatem Preis)

2 Mindful Voices/Voix Engagées

45 vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants

Gesamt: 72 Restaurants

5 Küchenstile in der MICHELIN-Sterne-Kategorie

9 Küchenstile in der Bib-Gourmand-Kategorie

23 Küchenstile in der Gesamtselektion

MICHELIN-Sterne-Restaurants Vancouver 2026 (vollständige Liste)

Restaurant Auszeichnung Adresse AnnaLena (Beförderung) Zwei Sterne 1809 W. 1st Ave., Vancouver, V6J 5B8 Burdock & Co Ein Stern 2702 Main St., Vancouver, V5T 3E8 iDen & QuanJuDe Beijing Duck House Ein Stern 2808 Cambie St., Vancouver, V5Z 2V5 Kissa Tanto Ein Stern 263 E. Pender St., Vancouver, V6A 1T8 Masayoshi Ein Stern 4376 Fraser St., Vancouver, V5V 4G3 Okeya Kyujiro Ein Stern 1038 Mainland St., Vancouver, V6B 2T4 Published on Main Ein Stern 3593 Main St., Vancouver, V5V 3N4 St. Lawrence Ein Stern 269 Powell St., Vancouver, V6A 1G3 Sumibiyaki Arashi Ein Stern 363 E. Broadway, Vancouver, V5T 1W5 Sushi Hyun Ein Stern 795 Jervis St., Vancouver, V6E 2B1 Sushi Masuda Ein Stern 1066 W. Hastings St., Vancouver, V6E 3X2

Hotels in der MICHELIN-Selektion

Die Restaurants ergänzen die Hotelauswahl des Guide MICHELIN, die besonders originelle und trendige Häuser in Vancouver und weltweit präsentiert. Jedes Hotel wurde von den MICHELIN-Experten nach Stil, Service und individueller Persönlichkeit ausgewählt. In Vancouver gehören zu den herausragenden Häusern das elegante Rosewood Hotel Georgia (zwei MICHELIN-Schlüssel), das Loden Hotel (ein MICHELIN-Schlüssel) mit Blick auf die Burrard Bay sowie das L’Hermitage Hotel, ein kleines Luxushotel im Stadtzentrum.

Internet: https://guide.michelin.com/ca/en/british-columbia/ca-vancouver/restaurants

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