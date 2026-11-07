Im Wiener Palais Coburg wurden die Awards des Gault&Millau Hotelguide 2027 vergeben. Insgesamt 688 Häuser haben es in die siebte Ausgabe des Guide geschafft, der rund 700 Hotel-Empfehlungen auf 530 Seiten versammelt. Die höchste Auszeichnung – Hotel des Jahres – geht an das eriro in Ehrwald, Tirol.

eriro, Ehrwald (c) Alex Moling

Die besten Hotels Österreichs

Hotel des Jahres: eriro, Ehrwald

Das auf 1.550 Metern Seehöhe an der Zugspitze gelegene Alpine Hide wurde mit der höchsten Sonderauszeichnung des Guide bedacht. Das Haus verfügt über lediglich neun Suiten und verbindet puristische Architektur mit traditionellen Handwerkstechniken. Die Küche setzt auf offenes Feuer und greift die wechselnden Bedingungen am Berg auf. Der Name eriro leitet sich vom althochdeutschen Ausdruck für „am Anfang des Waldes“ ab und steht zugleich für elementar, ruhig, individuell, reduziert und originär. Das konsequent reduzierte, naturverbundene Gesamtkonzept gab den Ausschlag für die Ehrung.

Alle Awards im Überblick

Neueröffnung des Jahres: The Companion, Wien

Das Haus setzte sich in der Kategorie der Neuöffnungen durch und erweitert die Wiener Hotellerie um ein zeitgemäßes Konzept.

Gourmethotel des Jahres: Genießerhotel Bergergut, Afiesl, Oberösterreich

Das Bergergut im Mühlviertel ist seit Jahren eine feste Größe in der österreichischen Gourmetszene und verbindet gehobene Küche mit ländlicher Ruhe.

Ambiente des Jahres: Townhouse Weisses Kreuz, Salzburg

Das Townhouse in der Salzburger Altstadt überzeugt durch seine architektonische und atmosphärische Qualität.

Familienhotel des Jahres: Reiters Finest Family Hotel, Bad Tatzmannsdorf, Burgenland

Das Haus im Südburgenland richtet sich an Familien mit hohem Anspruch und verbindet Kinderbetreuung mit Erwachsenenerholung.

Longevity-Hotel des Jahres: Vivamayr Medical Health Resort, Maria Wörth, Kärnten

Die neue Kategorie würdigt den wachsenden Stellenwert von Medical Wellness und Gesundheitsprogrammen. Vivamayr gilt als Pionier der modernen Gesundheitshotellerie im deutschsprachigen Raum.

Wellness-Hotel des Jahres: Stanglwirt Bio- und Wellnessresort, Going am Wilden Kaiser, Tirol

Der Stanglwirt zählt zu den bekanntesten Wellnesshäusern Österreichs und ist seit Jahrzehnten eine Institution in der Tiroler Hotellerie.

Grünes Hotel des Jahres: Naturhotel Forsthofgut, Leogang, Salzburg

Das Forsthofgut wurde für sein Nachhaltigkeitskonzept ausgezeichnet und steht exemplarisch für den wachsenden Stellenwert ökologischer Verantwortung in der Hotellerie.

Vier Trends, die die Redaktion ausgemacht hat

Die Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe identifizierten für den Guide 2027 vier Entwicklungen, die die österreichische Hotellerie prägen.

Longevity und Medical Wellness sind längst mehr als Schlagworte. Biohacking, Schlafoptimierung, individuelle Gesundheitsprogramme und neue Regenerationskonzepte halten Einzug in die Hotellerie und haben im Guide 2027 erstmals eine eigene Kategorie erhalten.

Künstliche Intelligenz wird auch im Hotel sichtbar: Sie merkt sich Zimmerpräferenzen, unterstützt Concierge-Services und ermöglicht Personalisierung. Die Herausgeber werfen die Frage auf, wie viel Technik der Gast möchte und wo sich die besondere Qualität eines Hotels weiterhin im persönlichen Kontakt zeigt.

Die Sehnsucht nach stillen Orten wächst: nicht mehr sehen und erleben, sondern ankommen, abschalten und regenerieren. Natur und Ruhe werden selbst zur Destination.

Destination Dining entscheidet immer häufiger darüber, welches Hotel gebucht wird. „Destination Dining nennt man das international. Wir nennen es: einen sehr guten Grund, irgendwo hinzufahren“, so Martina und Karl Hohenlohe.

Persönlichkeiten und Erlebnisse

Herausgeber Karl Hohenlohe eröffnete die Präsentation mit einer Anekdote über den Marbella Club, den sein Onkel Alfonso gegründet hatte. Als eines Tages die öffentlichen Verkehrsmittel streikten und das Personal nicht ins Hotel kam, halfen die Gäste spontan aus. „So gutes Gästefeedback wie nach dieser Episode hatte mein Onkel noch nie“, so Hohenlohe.

Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner ergänzte: „Leute buchen nicht bloß ein Hotel, sie buchen Erlebnisse.“ Um den Gastgeber:innen den Rücken für ihre eigentliche Aufgabe freizuhalten, kündigte sie eine KI-Strategie an, die vorhandenes Wissen und Erfahrungen teilen soll.

Die besten Hotels Österreichs

Der Gault&Millau Hotelguide 2027 erscheint in siebter Ausgabe, umfasst rund 700 Hotel-Empfehlungen auf 530 Seiten und kostet 9,90 Euro. Herausgegeben wird er von Martina und Karl Hohenlohe.