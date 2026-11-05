Cheese Berlin 2026: 14. Festival der internationalen Käsewelt in der Markthalle Neun

Vom ungezähmten Rohmilch-Boerenkaas über Spreewald-Gruyère bis zu skandinavischen Goldmedaillengewinnern: Am Sonntag, 8. November 2026, verwandelt sich die Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg bereits zum vierzehnten Mal in einen brodelnden Kessel der internationalen Käsewelt. Von 11 bis 18 Uhr holt die Cheese Berlin den Globus nach Kreuzberg – als reisepassfreien Trip über alpine Hänge, skandinavische Reifekeller und uruguayische Weiden.

Cheese Berlin 2026

Markt, Bühne, Walks und Seminare

Mehr als 50 internationale Produzent*innen präsentieren über 500 handwerkliche Käse-Spezialitäten. Das Publikum darf verkosten und einkaufen – und kommt an den Ständen persönlich mit den Menschen hinter den Laiben ins Gespräch. Auf der Käse-Bühne diskutieren internationale Branchen-Pioniere live darüber, wie echtes Handwerk auch in krisenhaften Zeiten Haltung zeigt. Geführte „Cheese-Walks“ führen entspannt und gesellig quer über den Markt, etwa auf Entdeckungsreise durch den Norden, auf Deutschlandreise oder zu den Highlights der Kuratorin. Das Workshop- und Seminarprogramm reicht von geselligen Slow-Food-Stammtischen über „Meet the Käse“ bis zu den Heinzel-Cheese-Talks mit Weinbegleitung. Viele Formate sind im Eintrittsticket enthalten, einige erfordern eine kurze Anmeldung oder ein Zusatzticket.

Ausstellung und Flash-Sale

Die Ausstellung „Exponat Käse“ rückt das große farbliche Spektrum handwerklicher Käsekultur in den Fokus – von tiefem Blau über leuchtendes Orange bis zu elfenbeinfarbenen Nuancen und samtigem Grau. Zum feurigen Finale wird um 17:30 Uhr live auf der Bühne ein gewaltiger 30-Kilo-Laib der seltenen Schweizer Alpen-Rarität L’Etivaz AOP geknackt – standesgemäß begleitet vom Sound von vier Alphörnern. Frisch vom Laib geschnitten und direkt auf die Hand gibt es ein halbes Pfund Rohmilch-Alpkäse zum Festival-Preis.

Käseseminare & Verkostungen

Lust auf noch mehr Tiefgang? Das Workshop- & Seminarprogramm bietet alles: von geselligen Slow Food Stammtischen über informative Formate wie Meet the Käse bis zu den legendär-spritzigen Heinzel-Cheese-Talks mit Weinbegleitung.

*Viele Formate sind direkt im Eintrittsticket enthalten, manche erfordern eine kurze Anmeldung oder ein Zusatzticket.

Termin, Ort, Eintritt

Sonntag, 8. November 2026, 11–18 Uhr

Markthalle Neun, Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin

Eintritt: 10 €, ab 16 Uhr 5 €; für Nachbarn (10997),

Kinder und mit Berechtigungsnachweis gratis

VVK über cheese-berlin.de

Weitere Informationen zum Markt, zum Rahmenprogramm sowie zu allen teilnehmenden Produzenten und Händlern gibt es auf cheese-berlin.de.

https://www.markthalleneun.de

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