ZEIK für die 90er: Maurizio Oster und Josef Viehhauser kochen erstmals gemeinsam

An den vier Adventssonntagen treffen im ZEIK in Hamburg-Winterhude zwei Kochgenerationen aufeinander. Sternekoch Maurizio Oster und die Hamburger Kochlegende Josef Viehhauser stehen erstmals gemeinsam am Herd.

Maurizio Oster und Josef Viehhauser

Maurizio Oster und Josef Viehhauser

Unter dem Titel „ZEIK für die 90er“ servieren sie ein 4-Gänge-Menü als Hommage an die Nouvelle Cuisine der 90er-Jahre, geprägt von ihren jeweils eigenen kulinarischen Handschriften. Der Preis beträgt 189,00 Euro pro Person. Plätze können ab sofort über die Website des Restaurants reserviert werden.

Termine und Ablauf

Die vier Adventssonntage, an denen das Special stattfindet, sind der 29. November, 6. Dezember, 13. Dezember und 20. Dezember 2026. Maurizio Oster und Josef Viehhauser kochen zum ersten Mal gemeinsam und servieren jeweils um 12:00 und 16:00 Uhr ein Menü in vier Gängen. Dabei verbindet sich die klassische Kochkunst Viehhausers mit Osters moderner, produktfokussierter Küche. Abgerundet wird das Menü durch eine sorgfältig ausgewählte Weinbegleitung mit passenden Positionen aus der umfangreichen Weinkarte des ZEIK. Gang für Gang, ganz ohne Eile, bleibt viel Zeit zum Genießen und zum persönlichen Austausch mit beiden Köchen.

Zwei Kochgenerationen, zwei Handschriften

Was das Advents-Special besonders macht, ist die Begegnung zweier Köche, die unterschiedliche Generationen und kulinarische Perspektiven miteinander verbinden.

Josef Viehhauser ist Österreicher, geboren 1950 in Sankt Johann im Pongau, aufgewachsen am elterlichen Berggasthof Herkuleshof in Kolbnitz . Nach seiner Kochlehre in Bad Hofgastein führte ihn sein Weg über Düsseldorf und München 1976 als Küchenchef ins Landhaus Dill nach Hamburg . Dort stellte er fest: „Damals war Hamburg kulinarisches Brachland“ . Zusammen mit einer neuen Generation von Köchen wollte er Neues machen, angelehnt an die Nouvelle Cuisine: Saucen ohne Mehlschwitze, frische Fische nach Marktlage, außergewöhnliche Anrichtungen .

Im Februar 1978 machte sich Viehhauser mit dem Restaurant Le Canard in der Martinistraße in Hamburg-Eppendorf selbstständig . Bereits neun Monate später erhielt das Restaurant seinen ersten Michelin-Stern . 1989 folgte der Umzug an die Elbchaussee in einen Bau des Architekten Meinhard von Gerkan . Viehhauser wurde zu einem der Pioniere der puristischen Nouvelle Cuisine in Deutschland . Der Gault Millau bewertete seine Küche zeitweise mit 19 Punkten, 1992 wurde er zum „Koch des Jahres“ gekürt . Seine Philosophie: Nicht mehr als drei Komponenten sollen auf einem Menüteller zusammenkommen. Hummer, Kartoffel, Pesto – die Stärke eines Tellers zeigt sich für ihn gerade dann, wenn wenige Komponenten präzise zusammenspielen.

Viehhauser war in den 1980er und 1990er Jahren Lehrmeister einer ganzen Generation hoch angesehener Köche, darunter Johann Lafer, Kolja Kleeberg, Heiko Nieder und Jörg Wörther. 2004 musste er nach finanziellen Schwierigkeiten und Streitigkeiten mit dem Vermieter Insolvenz anmelden und das Le Canard schließen . Danach arbeitete er als Berater, Gastkoch und Private Chef . Seine berühmte Ente aus dem „Le Canard“ ist bis heute sein Markenzeichen.

Maurizio Oster ist seit 2018 Inhaber und Küchenchef des Restaurants Zeik in Hamburg-Winterhude. Der 38-jährige Sternekoch steht für eine moderne, produktfokussierte Küche mit vegetarischem Schwerpunkt auf höchstem Niveau. Nach seiner Kochausbildung sammelte Oster Erfahrungen in renommierten Häusern wie dem Hotel Vier Jahreszeiten und als Küchenchef im VLET an der Alster, bevor er 2018 das Zeik übernahm. Er kocht reduziert und konsequent produktbezogen, mit einem starken Fokus auf saisonale und regionale Zutaten. Gemüse spielt in seiner Küche ebenso eine Hauptrolle wie Fisch oder Fleisch.

Das Menü: Hummer, Trüffel und ein Klassiker

Im gemeinsamen Menü treffen diese beiden Ansätze nun aufeinander. Einen ersten Vorgeschmack geben ausgewählte Highlights wie Hummer und Trüffel. Mit Viehhausers bekannter Ente aus dem „Le Canard“ findet zudem ein echter Klassiker seinen Weg ins Menü.

Für Oster bedeutet die Zusammenarbeit zugleich einen Ausflug in eine andere kulinarische Zeit.

„Normalerweise arbeite ich sehr regional und reduziert. Für dieses Menü macht es gerade den Reiz aus, diese gewohnte Linie einmal bewusst zu verlassen und gemeinsam mit Josef in die Küche der 90er-Jahre einzutauchen. Zwei unterschiedliche Handschriften zusammenzubringen und zu schauen, was daraus entsteht, ist für mich eine unglaublich spannende Aufgabe“, erklärt Maurizio Oster Gourmet Report.

Viehhauser ergänzt: „Maurizio und ich teilen die Liebe zum Kochen und zum Produkt. Gleichzeitig kommen wir aus unterschiedlichen Generationen und werden sicher auch unterschiedliche Gäste mitbringen. Genau das macht die Zusammenarbeit für mich spannend.“

Auch vegetarische Gäste sind beim Advents-Special willkommen. Bei entsprechender Voranmeldung wird eine vegetarische Variante des Menüs angeboten.

Genuss mit Engagement

Auch über den Restaurantbesuch hinaus soll das gemeinsame Projekt etwas bewirken. Von jedem servierten Menü werden 10 Euro für einen guten Zweck gespendet. Welche Organisation oder Initiative unterstützt wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das ZEIK

Das ZEIK in Hamburg-Winterhude steht für eine moderne, produktfokussierte Küche mit norddeutscher Handschrift. Küchenchef Maurizio Oster setzt auf saisonale Zutaten, klare Aromen und einen reduzierten Stil, der das Produkt in den Mittelpunkt stellt. 2022 wurde das Restaurant mit einem Michelin-Stern sowie dem Grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet und verbindet seither kulinarische Präzision mit einer entspannten, persönlichen Atmosphäre.

Reservierung und Kontakt

Reservierungen für die jeweiligen Adventssonntage sind über die Website des Restaurants möglich: www.zeik.de