Michelin Dubai 2026: Orfali Bros erhält zweite Stern – alle Sterne und Bibs bei uns

Der Michelin Dubai präsentiert seine 5. Auflage mit moderaten Veränderungen: Orfali Bros wird zur Zwei-Stern-Kategorie befördert, zwei neue Ein-Stern-Restaurants kommen hinzu. Die Gesamtauswahl umfasst nunmehr 122 Restaurants. Eine kritische Betrachtung zeigt sowohl Stärken als auch unbeantwortete Fragen zur Entwicklung der Emirat-Gastronomie.

Die fleissigen Köche des Address Hotels – unter der Leitung des Berliner Exec. Corp. Küchenchef Alexander Moser

Michelin Dubai 2026

Zahlenentwicklung: Verdoppelung ohne Vertiefung?

Seit der Erstveröffentlichung 2022 hat sich die Anzahl der gelisteten Restaurants von etwa 63 auf 122 Einträge beinahe verdoppelt. Dies wirft grundsätzliche Fragen auf: Handelt es sich um genuine qualitative Entwicklung oder um eine Ausweitung der Selektionskriterien?

Die offizielle Mitteilung betont das quantitative Wachstum, lässt aber detaillierte Analysen vermissen. Wie viele Restaurants wurden ausgelistet? Welche Abgangsquoten gab es? Diese Informationen würden ein aussagekräftigeres Bild der tatsächlichen Marktentwicklung ermöglichen.

Mit 38 verschiedenen Küchenstilen in 122 Restaurants ergibt sich eine starke thematische Diversifikation, die allerdings auch auf eine gewisse Orientierungslosigkeit hindeuten könnte.

Orfali Bros: Berechtigung oder Inflation der Zwei-Stern-Kategorie?

Die Beförderung von Orfali Bros wird damit begründet, dass das Restaurant sich von einem „Nachbarschafts-Bistrot“ zur „Flaggschiff-Adresse der Nahost-Gastronomie“ entwickelt habe. Zwei Punkte verdienen Skepsis:

Erstens: Ein Restaurant, das bewusst als „Bistrot“ positioniert wird, in eine Kategorie zu erheben, die Michelin traditionell für Haute-Cuisine-Häuser reserviert, markiert eine kategoriale Verschiebung. Dies könnte anderen regionalen Bistrot-Konzepten Signale senden, dass Expansion und „Raffinement“ für Aufstieg erforderlich sind—eine Dynamik, die dem ursprünglichen Konzept entgegenläuft.

Zweitens: Die detaillierte Begründung erwähnt ein „Signature-Gericht“ und ein Menu „Voyage“, ohne spezifische technische oder geschmackliche Kriterien zu nennen. Dies lässt sich schwer von Marketingsprache unterscheiden.

KIGO und Birch: Etablierte Konzepte in neuer Verpackung

Restaurant Konzept Neuerungswert Kritische Fragen KIGO Omakase + Kaiseki (Kombination) Zwei-Formate-Ansatz Wie differenziert sich dieses Angebot von etablierten Omakase-Häusern weltweit? Birch Türkisch-zeitgenössisch, Uzbek-Zutaten Geografischer Fokus auf türkische Wurzeln + Reiseerfahrung Inwiefern unterscheidet sich dies von anderen türkisch-modernen Restaurants in Metropolen?

Beide Neueinsteiger folgen bewährten Mustern: KIGO kombiniert zwei klassische japanische Formate, Birch praktiziert regionale Fusion mit „Signature“-Zutaten. Dies sind etablierte Konzepte, nicht Innovationen. Birch wird damit gelobt, dass Chef Arslan Berdiev Tomaten aus Usbekistan nutzt—ein Detail, das eher anekdotisch ist als kategorial bedeutsam.

Der Michelin Guide verzichtet darauf zu erklären, was diese Häuser von vergleichbaren Konzepten in Tokio, Istanbul oder Kopenhagen unterscheidet.

Bib Gourmand 2026: Neue Einträge ohne Schwellenwertdiskussion

Mit 22 Bib Gourmand Kategorien sind 4 Neueinsteiger hinzugekommen. Die Bewertung „ausgezeichnete Küche zu exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis“ ist per definitionem subjektiv. Kritische Punkte:

Three Bros und Middle Child: Opportunistische Diversifikation?

Three Bros wird von den Orfali-Brüdern betrieben—dem Haus, das gerade zur Zwei-Stern-Elevation befördert wurde. Dass dasselbe Team unmittelbar danach mit einem informelleren Format in die Bib-Gourmand-Kategorie aufgenommen wird, wirft Fragen zur Unabhängigkeit der Bewertung auf. Handelt es sich um eine durchdachte Multi-Konzept-Strategie oder um eine Marketing-gesteuerte Ausweitung?

Middle Child wird als „Feinkost mit Kochbüchern“ beschrieben—ein sicherlich charmantes Konzept, aber nicht per se gastronomisch bedeutsam. Die Erwähnung der „frischen und großzügigen italienischen Spezialitäten“ bleibt vage.

S.E.A Bistrot und YUBI Dubai: Etablierte Formate

S.E.A Bistrot unter Chef Shane wird für „audacious“ asiatische Küche gelobt; konkrete Beispiele sind auf Mangomilchreis und „Milk Cake“ beschränkt. YUBI Dubai bietet Handrolls „à la commande“—ein seit Jahren standardisiertes Konzept in nordamerikanischen und europäischen Metropolen.

Die Drei-Stern-Konstante: Keine Bewegung

Zwei Restaurants (FZN by Björn Frantzén und Trèsind Studio) behalten ihre Drei-Sterne-Status. Eine stabile Drei-Stern-Kategorie in einer wachsenden Szene ist einerseits beruhigend (Kontinuität), andererseits verwunderlich: In einer Stadt mit 122 gelisteten Restaurants sollten statistische Schwankungen zu erwarten sein.

FZN by Björn Frantzén repräsentiert nordische Avantgarde mit bekanntem Name. Trèsind Studio ist bekannt für vegetarisch-fokussierte indische Haute Cuisine—ein spezialisierter Nischenansatz. Dass beide Häuser seit ihrer Listung kontinuierlich Drei Sterne halten, deutet entweder auf erstaunliche Konsistenz hin oder auf eine begrenzte Revision der Inspektionsmaßstäbe.

Fehlende Kontextualisierung: Was ist der Standard?

Der Michelin Guide verzichtet darauf zu erläutern, nach welchen Kriterien Beförderungen und Neuaufnahmen entschieden wurden. Spezifische Fragen bleiben offen:

Technische Exzellenz: Welche handwerklichen Standards werden erwartet? Sind diese Kriterien in Dubai identisch mit denen in Frankreich, Deutschland oder Japan?

Welche handwerklichen Standards werden erwartet? Sind diese Kriterien in Dubai identisch mit denen in Frankreich, Deutschland oder Japan? Originalität vs. Kompetenz: Werden Köche für Innovation oder für technische Sicherheit bewertet?

Werden Köche für Innovation oder für technische Sicherheit bewertet? Nachbarschaftseffekte: Werden regionale oder kulturelle Kontexte stärker gewichtet als in etablierten Märkten?

Werden regionale oder kulturelle Kontexte stärker gewichtet als in etablierten Märkten? Inspection Frequency: Wie oft werden diese Restaurants inspiziert? Wird die Zwei-Stern-Beförderung auf einer oder zwei Inspektionen basieren?

Der Guide gibt hierzu keine Auskunft. Dubai Tourism bezahlt den Guide Michelin

Special Awards

Preis Person/Team Restaurant Bewertung Eröffnung des Jahres Gonzalo Platero Window (Alserkal) Blaze-Cooking ist technisch etabliert, nicht neuartig Sommellerie Ninad Jani avatāra Weinselektion zu vegetarischer indischer Küche ist spezialisiert, aber nicht singulär Service Akinori Tanigawa & Team KIGO „Professionelle Wärme“ ist schwer messbarer Standard Junger Chef Rémy Marquignon Ossiano Modernes Französisch mit klassischen Techniken ist Mainstream Cocktails Zahra Erfanian Azmoodeh Carbone Dubai Italo-amerikanische Cocktails als Kategorie sind etabliert

Diese Preise wirken teilweise tautologisch: Sie ehren Menschen für das, was sie ohnehin tun (Sommelier macht Weinpaarungen, Bartender macht Cocktails). Ohne Vergleich zu peers in anderen Städten lässt sich die tatsächliche Signifikanz dieser Auszeichnungen nicht bewerten.

Mindful Voices: Nachhaltigkeitsdiskurs oder Marketing?

Die neue Initiative „Mindful Voices/Voix Engagées“ soll „Köche und Gastronomen zu Wort kommen lassen“, um ihre „Praktiken und transformativen Methoden“ zu teilen. Das ist prinzipiell lobenswert.

Das erste Fallbeispiel ist Zachary Roy von LOWE, der über Nose-to-Tail-Konzepte, lokale Einkäufe und Abfallverwertung spricht. Dies sind bewährte Praktiken, die seit mindestens 15 Jahren in Spitzengastronomien standard sind. Nose-to-Tail wird seit den 1990ern praktiziert, lokale Einkäufe sind in der europäischen Fine-Dining-Szene längst etabliert.

Die Frage: Wird dies als „transformativ“ für Dubai präsentiert, weil es dort noch Neuheit ist? Oder handelt es sich um eine legitimitime Dokumentation von lokalen Best Practices?

Fazit: Wachstum ohne Evidenz für Qualitätsanspruch

Die fünfte Ausgabe des Michelin Guide Dubai dokumentiert quantitatives Wachstum: mehr Restaurants, mehr Kategorien, mehr Preise. Ob dies auf genuine Qualitätsentwicklung hindeutet oder auf erweiterte Selektionskriterien, bleibt offen.

Unbeantwortete Fragen:

Wie viele Restaurants wurden ausgelistet?

Welche technischen Standards unterscheiden Ein-Stern von Bib-Gourmand?

Nach welcher Inspektionsfrequenz wird bewertet?

Inwiefern sind Dubais gastronomische Standards mit denen etablierter Märkte vergleichbar?

Der Guide Dubai 2026 wirkt auf Leserseite als Validierungsinstrument für Investoren und Marketingfachleute. Als kritisches Bewertungsinstrument für Köche und Gäste funktioniert er nur, wenn diese Fragen transparent beantwortet werden. Das tut er derzeit nicht.

Die vollständige Sterneklassifizierung des Michelin Dubai 2026

Drei-Michelin-Sterne: Die Ziele einer Reise (2 Restaurants)

Restaurant Chef/Haus Philosophie FZN by Björn Frantzén Björn Frantzén Nordische Avantgarde; sensorische Präzision Trèsind Studio Himanshu Saini Indische Haute Cuisine; Vegetarisch-Fokus

Diese beiden Häuser repräsentieren die Essenz jener Küche, von der der Michelin-Guide sagt: „außergewöhnliche Küche, die eine Reise lohnt.“ Sie verkörpern nicht Trends, sondern Visionen.

Zwei-Michelin-Sterne: Meisterhafte Küche (4 Restaurants)

Restaurant Chef/Leitung Herkunft/Stil Orfali Bros Zenoviy & Sergo Orfali Nahost (Promotion 2026) Il Ristorante-Niko Romito Niko Romito Italienisch (Kontinuierlich) Row on 45 Jason Atherton Modern (Kontinuierlich) STAY by Yannick Alléno Yannick Alléno Französisch (Kontinuierlich)

Ein-Michelin-Stern: Ausgezeichnete Küche (14 Restaurants)

Restaurant Chef/Haus Küche/Fokus KIGO Yoshiaki Ito Japanisch (Omakase/Kaiseki) – NEU Birch Arslan Berdiev Türkisch-Zeitgenössisch – NEU Aqua by San Pellegrino – – Artifact – – Attention – – avatāra – Indisch Vegetarisch Catch by Simonis – – Côte by Maison Alléno – Französisch Elena – – Gaia – – Ossiano Rémy Marquignon Französisch Meeresfrüchte Summer House Beach Club – – Tableture – – Tribute Portfolio – –

Bib Gourmand 2026: Alle 22 ausgezeichneten Restaurants

Restaurant Küche Gründer/Leitung Neu 2026 Three Bros Levantine/Nahost Orfali Familie ✓ Middle Child Italienisch – ✓ S.E.A Bistrot Asiatisch Chef Shane ✓ YUBI Dubai Japanisch – ✓ Akrame Französisch – – Al Mallah Levantine – – Al Reef Bakery Levantine/Bakery – – Beachcombers Asiatisch/Fusion – – Café Bateel Arabisch/Sandwich – – Cheek by Jowl Französisch/Bistrot – – Disfrutar Spanisch – – Fogo de Chão Brasilianisch – – Gatehouse Deli Britisch/Deli – – Grazie Italienisch – – Indya Indisch – – Kalea Griechisch – – Lasapin by Baume Französisch – – LOWE Nachhaltig/Braise Zachary Roy (Ops-Direktor) – Mizuki Japanisch Ramen – – Robata Kaifuku Japanisch – – Sirocco Italienisch – – The Rib Room Steakhouse – –

Michelin Dubai: https://guide.michelin.com/de/de/selection/dubai/restaurants

Alle Michelin Dubai Restaurants, also Sternerestaurants, Bib Gourmand und Michelin selected Restaurants zum Download (pdf)

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide zu Gourmet Report:

« Wir freuen uns, heute das fünfte Jubiläum des MICHELIN Guide Dubai zu feiern. Die Auswahl hat seit ihrer Gründung ein bemerkenswertes Wachstum erlebt und umfasst nun fast doppelt so viele Restaurants wie zu Beginn. Diese Entwicklung spiegelt die kontinuierliche Dynamik der kulinarischen Szene Dubais wider, wo unsere Inspektorinnen und Inspektoren jedes Jahr neue gastronomische Destinationen von internationalem Ruf entdecken.

Die Verbindung von lokalen Talenten und international renommierten Köchen in diesem Jahr zeigt eine Stadt, die schrittweise ihre eigene kulinarische Identität entwickelt und dabei offen für internationale gastronomische Traditionen bleibt. Die Stärke der kulinarischen Landschaft Dubais liegt in der Leidenschaft ihrer Gemeinschaft und ihrer Entschlossenheit, ihren Platz in der globalen Gastronomie-Szene zu festigen – mehr als genug Gründe, hierher zu kommen oder wiederzukommen. »