Eine neue Ära von Wonka:

Ferrero bringt sechs fantasievolle Süßwarenkreationen nach Deutschland

Am 28. Oktober 2026 fand in Berlin ein grosses Wonka Launch-Event statt. Eingeladen in die wunderbare Welt von WONKA einzutauchen, waren akkreditierte Presse und Gäste, darunter beispielsweise Ross Antony. Anlass war die Tatsache, dass Ferrero Wonka in den deutschen Handel bringt.

Ferrero sicherte sich im Jahr 2018 die exklusiven Süßwarenrechte an der Marke Wonka und erhielt damit sein ganz persönliches „Goldenes Ticket“. Doch einen Namen wie „Wonka“ zu tragen, bedeutet mehr, als ein bekanntes Logo auf eine Schokoladentafel zu drucken. Der vor mehr als 60 Jahren erschaffene Willy Wonka steht heute sinnbildlich für außergewöhnliche Süßwaren, überraschende Geschmackserlebnisse und fantasievolle Kreationen.

Eine originelle Einladung

Das Familienunternehmen Ferrero begann 1946 als Konditorei in Alba in Italien. Mittlerweile hat es sich zu einem der weltweit größten Hersteller von Süßwaren und verpackten Genussprodukten entwickelt.

Die Präsentation an diesem Abend war, so darf ich bereits an dieser Stelle feststellen, interessant und gelungen. Natürlich spukte mir der Film

„Charlie und die Schokoladenfabrik“ ständig m Kopf herum, eine Literaturverfilmung aus dem Jahr 2005 von Tim Burton nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Roald Dahl.

Hinter den Kulissen haben Ferreros Forschungs- und Entwicklungsteams daran gearbeitet, dieses legendäre Universum mit viel Sorgfalt zum Leben zu erwecken. Gemeinsam mit den Kreativteams des Unternehmens erprobten sie Rezepte, Aromen, Texturen und Formen, um herauszufinden, wie sich Wonkas berühmtes Staunen in echte Genussmomente übersetzen lässt. Nun können Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland entdecken, woran die Teams gearbeitet haben.

Zu den neuen Kreationen gehören u.a. die Wonka Oompa-Loompa Milchschokoladen-Hohlfiguren aus zarter Milchschokolade. Sie sind von Wonkas berühmten Fabrikarbeitern inspiriert und dank der grünen Haare und markanten weißen Augenbrauen sofort als Oompa-Loompas zu erkennen.

Außerdem gibt es Wonka Oompa-Loompa Gummies. Die fruchtigen Gummis in der Form von, nun Sie wissen es bereits, verbinden Erdbeere und Heidelbeere mit einem intensivem Himbeer-Cola-Geschmack

Nun will ich nicht alle Produkte aufzählen, doch recht interessant fand ich den Wonka kinder Joy. Darin stecken nämlich sammelbare Wonka-Funko-Figuren. Neben der Kombination aus zarter Milch- und Kakaocreme und knusprigen Konfekten wartet in einigen Eiern eine besondere Überraschung: eine seltene goldfarbene Wonka-Figur.

Keine Schokolade sondern Deko.

Fotos: Bernhard Steinmann