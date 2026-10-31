Kulinarische Expertenreisen bei Hapag-Lloyd Cruises

Hapag-Lloyd Cruises erweitert sein kulinarisches Bordprogramm in der Saison 2026/27. Auf 15 ausgewählten Reisen der MS EUROPA und MS EUROPA 2 bringen renommierte Köche, Genussexperten und Spezialisten ihre Expertise an Bord und machen die kulinarische Vielfalt der bereisten Regionen erlebbar. Workshops, Tastings und Vorträge ergänzen das Angebot.

Kaviar MS Europa2

Hapag-Lloyd Cruises

Regionale Küche als Teil des Reiseerlebnisses

Auf der MS EUROPA eröffnet Ökotrophologin Magda Tedla das Programm mit marokkanischer und kanarischer Küche. Die Route führt von Marokko über die Kanaren bis nach Madeira. Anschließend begleitet Destillateurin Birgitta Schulze van Loon eine Reise von New York nach Miami mit dem Schwerpunkt Rum. Die Festtagsreise von und nach Miami widmet sich unter Leitung von Birgit Weidt der kreolischen Küche und Gewürzen der Karibik.

Auf der MS EUROPA 2 unterstützt die in Kenia geborene Gastköchin Carol Mühlenbrock das Küchenteam auf der Route von Teneriffa nach Kapstadt. Gewürzexpertin Dr. Manuela Mahn begleitet die anschließende Reise durch den Indischen Ozean von Mauritius über Réunion und Madagaskar bis Sansibar und die Seychellen. Heinz von Holzen, Kenner der indonesischen Küche, ist auf der Strecke von Singapur über Indonesien und Bali nach Westaustralien an Bord. Whiskeyexperte Jürgen Deibel beschließt die Expertenreisen im Herbst 2027 auf einer Reise durch England, Irland und Schottland.

Produkte und Techniken im Fokus

Weitere Reisen stellen einzelne Produkte und Handwerkstechniken in den Mittelpunkt. Food-Experte Volker Drkosch begleitet die Reise der MS EUROPA von Miami nach Rio de Janeiro. Auf der anschließenden Strecke von Brasilien über Argentinien nach Chile verbinden Heiko Antoniewicz und Barista Sarah Schweizer die Themen Fleisch und Kaffee. Baristameister Franz Grünwald begleitet die Route von San Francisco nach Miami durch die Kaffeeanbaugebiete Mittelamerikas. Käsesommelière Jutta Jung ist auf der Reise von Hamburg nach Mallorca entlang westeuropäischer Käseländer an Bord. Koch und Food-Experte David Marx gestaltet auf der MS EUROPA 2 die Reise von den Seychellen über die Malediven, Sri Lanka und Thailand nach Singapur mit Fusion-Küche.

Ganzheitliches Wohlbefinden

Auf ausgewählten Reisen ergänzen die Programme EUROPA WELL-BEING und IN 2 BALANCE das kulinarische Angebot um Bewegung, Achtsamkeit und mentale Balance. Ernährungsberater Volker Mehl begleitet die Atlantiküberquerung von Lissabon nach New York mit ayurvedischen Einflüssen. Auf der Gegenrichtung von Miami nach Funchal sowie auf der Reise von Auckland über die Cookinseln und Französisch-Polynesien nach Fidschi ist der vegane Koch Benedikt Faust an Bord. Auch die Reisen mit Volker Drkosch, Heiko Antoniewicz und Sarah Schweizer sowie mit Carol Mühlenbrock sind Teil des Wohlfühlprogramms.

Reisebeispiele im Überblick

MS EUROPA | EUR2702 | 25.01. bis 17.02.2027 (23 Tage) | von Rio de Janeiro nach Valparaiso | Heiko Antoniewicz und Sarah Schweizer

Die Reise verbindet die Themen Fleisch und Kaffee und bietet zugleich das EUROPA WELL-BEING-Programm. Buchbar im SILBER-Tarif ab 15.550 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2702

MS EUROPA | EUR2705 | 03.04. bis 27.04.2027 (24 Tage) | von San Francisco nach Miami | Franz Grünwald

Die Route führt durch Kaffeeanbaugebiete in Mexiko, Guatemala, Costa Rica und Panama. Buchbar im SILBER-Tarif ab 10.612 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2705

MS EUROPA | EUR2706 | 27.04. bis 07.05.2027 (10 Tage) | von Miami nach Funchal | Benedikt Faust

Vegane Küche im Rahmen des EUROPA WELL-BEING-Konzepts auf der Atlantiküberquerung. Buchbar im SILBER-Tarif ab 4.230 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2706

MS EUROPA 2 | EUX2628 | 04.12. bis 20.12.2026 (16 Tage) | von Port Louis (Mauritius) nach Mahé (Seychellen) | Dr. Manuela Mahn

Gewürze als Zugang zu Küche, Kultur und Geschichte der bereisten Regionen. Buchbar im PLATIN-Tarif ab 16.790 Euro pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUX2628

MS EUROPA 2 | EUX2718 | 24.09. bis 07.10.2027 (13 Tage) | von/bis Hamburg | Jürgen Deibel

Whiskeyreise durch England, Irland und Schottland. Buchbar im PLATIN-Tarif ab 9.090 Euro pro Person (inkl. Frühbucherermäßigung gültig bis 31.10.2026) bei Doppelbelegung, exkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUX2718

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