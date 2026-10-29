Küchenparty im Kesselhaus Osnabrück – Constantin Krauß & Thayarni Garthoff

Zur fünften Küchenparty versammelt das Osnabrücker Sternerestaurant Kesselhaus fünf Gastköche aus Deutschland und Österreich, darunter der Hamburger Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling. Gastgeberin Thayarni Garthoff lädt erstmals gemeinsam mit ihrem neuen Küchenchef Constantin Krauß ein.

Constantin Krauß & Thayarni Garthoff

Für 565 Euro pro Person erleben Gäste an diesem ersten Advent alle Speisen und Getränke in einem Preis.

Fester Termin im Kalender: Die Küchenparty wird fünf

Seit ihrer ersten Ausgabe gehört die Küchenparty zu den festen Terminen im Kalender des Kesselhauses. Einmal im Jahr öffnet Eigentümerin und Gastgeberin Thayarni Garthoff dafür ihre Küche für Kollegen aus der Sterneküche und lädt zu einem Nachmittag, der kulinarisches Handwerk mit persönlichem Austausch verbindet. Zur fünften Ausgabe am 29. November 2026 ab 13 Uhr lädt sie erstmals gemeinsam mit ihrem neuen Küchenchef Constantin Krauß ein, der die Küchenleitung im August 2026 übernommen hat. Für 565 Euro pro Person erleben Gäste an diesem ersten Advent einen Nachmittag, der alle Speisen und Getränke in einem Preis vereint. Reservierungen nimmt das Kesselhaus über die Website www.kesselhaus-os.de entgegen.

Fünf Gastköche aus vier Sternerestaurants

Unter dem diesjährigen Titel kocht Constantin Krauß mit fünf befreundeten Küchenchefs. Der rote Faden führt nach Hamburg ins The Table Kevin Fehling, das der Guide Michelin 2026 erneut mit drei Sternen auszeichnet. Von dort kommt Kevin Fehling selbst nach Osnabrück, begleitet von seinem Co-Küchenchef Mathias Bath. Aus demselben Team stammt Dennis Ilies, der zwölf Jahre im The Table Kevin Fehling kochte, bevor er den zweifach besternten Tannenhof in St. Anton am Arlberg übernahm. Aus Bayern reisen Jens Madsen und Nicolas La Rocca an: Madsen führte das Münchner The Cloud by Käfer aus dem Stand zu zwei Sternen und zum „Opening of the Year 2026″, La Rocca hält im edl.eins in Deggendorf einen Stern.

Ein Nachmittag, mehrere Sterneküchen

Ab 13 Uhr erleben die Gäste an einem einzigen Nachmittag ein Programm, für das sie sonst mehrere Reisen quer durch Deutschland und Österreich auf sich nehmen müssten. Weil der 29. November auf den ersten Advent fällt, wird die Küchenparty zugleich zu einer festlichen Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Zwischen Backstein, hohen Decken und gläserner Küche entfaltet ein Format wie dieses im Kesselhaus seine ganze Wirkung. Begleitet werden die Gänge von Weinen aus Frankreich, darunter Champagne Pol Roger und Chablis von Billaud-Simon. Den Saint-Émilion Grand Cru von Château Brun schenkt das Kesselhaus aus der Doppelmagnum aus, zum Digestif stehen seltene Abfüllungen von Chartreuse bereit.

Gastgeberin Thayarni Garthoff

Für die inzwischen legendäre Küchenparty bringt Gastgeberin Thayarni Garthoff Jahr für Jahr ihr Restaurant, ihr Team und ein wechselndes Line-up an Köchen und Winzern zusammen: „Ich bin dankbar, dass wir die Küchenparty in diesem Jahr bereits zum fünften Mal ausrichten dürfen und dass wir jedes Jahr so großartige Partner dabeihaben, die den Nachmittag unvergesslich machen. Dass er sich auch bei den Gästen so großer Beliebtheit erfreut, macht mich besonders stolz“, sagt Garthoff.

Garthoffs Restaurant Kesselhaus befindet sich in der Neulandstraße 12 in 49084 Osnabrück. In einer ehemaligen Möbelfabrik hat Eigentümerin und Gastgeberin Thayarni Garthoff einen urban-kosmopolitischen Ort geschaffen, der seit 2020 durchgehend mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Geöffnet ist das Kesselhaus mittwochs bis samstags ab 18:30 Uhr, samstags zusätzlich zum Lunch ab 12 Uhr.

www.kesselhaus-os.de.

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