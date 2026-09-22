Kreuzfahrt Guide Awards 2026: Die besten Schiffe des Jahres ausgezeichnet – MS Europa 2 mit bestem Service

Die Kreuzfahrtbranche hat ihre Besten gekürt: Bei der feierlichen Verleihung der Kreuzfahrt Guide Awards 2026 im Altonaer Kaispeicher in Hamburg wurden acht Schiffe in insgesamt acht Kategorien ausgezeichnet. Der begehrte Sonderpreis des Abends ging an die Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises.

Kreuzfahrt Guide Awards 2026

Mehr als 100 Vertreter aus der Kreuzfahrtindustrie nahmen an der glamourösen Gala teil, zu der das Hamburger Abendblatt als Herausgeber des „Kreuzfahrt Guide“ und die Hamburg Cruise Net eingeladen hatten.

Die Gewinner der Kreuzfahrt Guide Awards 2026 im Überblick

Eine unabhängige Fachjury aus 17 Kreuzfahrtexperten aus vier Ländern hatte in diesem Jahr die Qual der Wahl. In jeder der acht Kategorien standen vier nominierte Schiffe zur Abstimmung. Dabei galt die bewährte Regel: Ein Sieger des Vorjahres durfte in derselben Kategorie nicht erneut antreten – eine Nominierung in einer anderen Kategorie blieb jedoch möglich.

Die Preisträger des Jahres 2026 in der Übersicht:

Kategorie Gewinner-Schiff Reederei Entertainment Legend of the Seas Royal Caribbean Sport und Wellness Mein Schiff Flow TUI Cruises Gastronomie Explora I Explora Journeys Familienfreundlichkeit AIDAcosma AIDA Cruises Service und Komfort Europa 2 Hapag-Lloyd Cruises Routing Amera Phoenix Reisen Nachhaltigkeit Havila Capella Havila Voyages Flussschiff Riverside Debussy Riverside Luxury Cruises

Entertainment: „Legend of the Seas“ von Royal Caribbean

In der Kategorie Entertainment setzte sich die im Sommer 2026 in Dienst gestellte „Legend of the Seas“ von Royal Caribbean durch. Das hochmoderne Schiff überzeugte die Jury mit einem innovativen Unterhaltungsprogramm, das Maßstäbe setzt.

Sport und Wellness: „Mein Schiff Flow“ von TUI Cruises

TUI Cruises gewann mit der „Mein Schiff Flow“ die Kategorie Sport und Wellness. Das Schiff bietet ein herausragendes Angebot an Fitness- und Entspannungsmöglichkeiten auf hoher See.

Gastronomie: „Explora I“ von Explora Journeys

Die „Explora I“ von Explora Journeys wurde für ihr außergewöhnliches gastronomisches Angebot ausgezeichnet. Kulinarik auf höchstem Niveau – ein Erlebnis für alle Sinne.

Familienfreundlichkeit: „AIDAcosma“ von AIDA Cruises

Den Familienpreis erhielt die „AIDAcosma“ von AIDA Cruises. Mit durchdachten Konzepten für Groß und Klein begeistert das Schiff Familien aus aller Welt.

Service und Komfort: „Europa 2″ von Hapag-Lloyd Cruises

Hapag-Lloyd Cruises aus Hamburg gewann mit der „Europa 2″ den Award für Service und Komfort. Luxus, Aufmerksamkeit und höchste Standards zeichnen diesen Preisträger aus.

Meinung der GR-Redaktion: Wie ich immer schon gesagt habe, ist der Service der Europa 2 einmalige Weltklasse – daran gibt es keinen Zweifel. Die Küche hingegen hinkte diesem Niveau leider immer weit hinterher. Wegen des außergewöhnlichen Services denken viele Gäste, die Küche sei genauso gut, was aber objektiv nicht der Fall ist. Der Award für Service und Komfort ist daher absolut verdient – er würdigt genau das, worin die Europa 2 wirklich Maßstäbe setzt.

Routing: „Amera“ von Phoenix Reisen

Beim Routing entschied die von Phoenix Reisen eingesetzte „Amera“ die Abstimmung für sich. Außergewöhnliche Routen und Ziele überzeugten die Jury.

Nachhaltigkeit: „Havila Capella“ von Havila Voyages

Der Nachhaltigkeitspreis ging an die „Havila Capella“ von Havila Voyages. Umweltfreundliche Antriebstechnologien und nachhaltige Konzepte stehen hier im Mittelpunkt.

Flussschiff: „Riverside Debussy“ von Riverside Luxury Cruises

Bei den Flussschiffen setzte sich die „Riverside Debussy“ von Riverside Luxury Cruises durch – Luxus auf Europas Flüssen.

Sonderpreis für Sea Cloud Cruises: Tradition trifft moderne Kreuzfahrt

Der neunte Preis des Abends wurde nach einem besonderen Verfahren vergeben. Über den Sonderpreis entscheidet nicht die gesamte Jury, sondern das Jurypräsidium des „Kreuzfahrt Guide“ direkt. Die Wahl fiel 2026 auf Sea Cloud Cruises.

Gewürdigt werden die Großsegler der Hamburger Reederei und ihr eigenständiges Konzept, mit dem sie traditionelle Segelschifffahrt und moderne Kreuzfahrt verbindet. Zugleich zeichnet der Preis den Mut aus, sich in einem von großen internationalen Reedereien geprägten Markt mit einem klar abgegrenzten Produkt zu behaupten.

Wirtschaftliche Bedeutung der Kreuzfahrt für Hamburg

Zur Eröffnung der Veranstaltung verwies Christopher Schwieger, Staatsrat der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation, auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kreuzfahrt für Hamburg. Mehr als 60 Prozent der Wertschöpfung entstünden durch Ausgaben der Reedereien selbst – bei Partnern, Zulieferern und Dienstleistern. Schwieger kündigte zudem an, dass die Stadt derzeit die Möglichkeit eines citynahen Liegeplatzes für Flusskreuzfahrtschiffe prüft.

Podiumsdiskussion: Luxuskreuzfahrt im Fokus

Vor der Preisverleihung beschäftigte sich eine Diskussionsrunde mit der Entwicklung der Luxuskreuzfahrt. Vertreter von Hapag-Lloyd Cruises, Explora Journeys, Ponant und der Ritz-Carlton Yacht Collection diskutierten unter Moderation von Anke Harnack darüber, ob die Nachfrage mit den steigenden Kapazitäten Schritt hält und welche Bedeutung die Entwicklung für Nordeuropa und Hamburg haben kann.

Luxussegment wächst rasant

Das Luxussegment wächst derzeit deutlich stärker als der Kreuzfahrtmarkt insgesamt. Nach Angaben des Branchenverbands CLIA entfielen 2025 weltweit gut 1,1 Millionen Kreuzfahrtgäste auf dieses Segment. Bis 2028 wird mit rund 1,52 Millionen Gästen gerechnet. Das entspräche einem Wachstum von gut 36 Prozent innerhalb von drei Jahren.

Fazit: Ein Abend voller Glanz und Weitblick

Die Kreuzfahrt Guide Awards 2026 haben nicht nur die besten Schiffe des Jahres geehrt, sondern auch ein klares Signal für die Zukunft der Branche gesetzt. Von Nachhaltigkeit über Luxus bis hin zu Familienfreundlichkeit – die Vielfalt der ausgezeichneten Schiffe zeigt, wie dynamisch sich die Kreuzfahrtindustrie entwickelt. Hamburg positioniert sich dabei einmal mehr als führender Standort der Kreuzfahrtbranche in Deutschland.



