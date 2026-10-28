Franca Sauer im Finale von DOUX HEROS 2026

Große Bühne für feine Aromen: Franca Sauer, Chef-Pâtissière des Hotel Auerhahn am Schluchsee, hat es ins Finale von DOUX HEROS 2026 geschafft. Der Wettbewerb steht für eine moderne, anspruchsvolle Patisserie, bei der kompromisslose Produktqualität, handwerkliches Können und komplexe Aromenspiele im Mittelpunkt stehen.

Franca Sauer, Hotel Auerhahn

Franca Sauer

Eine junge Pâtissière mit klarer Handschrift

Seit Januar 2025 verantwortet Franca Sauer die Patisserie im Hotel Auerhahn im Südschwarzwald. Dort entwickelt sie Fine-Dining-Desserts ebenso wie französische Törtchen und Kuchen – und bringt dabei ihre eigene Handschrift zwischen klassischem Handwerk und zeitgemäßer Dessertküche ein.

Für das Finale von DOUX HEROS tritt sie gegen zwei weitere Finalisten an. Die Aufgabe: Vor Publikum und einer hochkarätig besetzten Jury entstehen ein Pre-Dessert, ein Hauptdessert und ein Petit Four. Süße allein reicht dabei nicht. Gefragt sind präzise Aromen, hochwertige Produkte und Desserts, die Spannung und Tiefe entwickeln.

Mandarine, Amalfi-Zitrone und schwarzer Apfel

Mit ihrer Bewerbung zeigte Franca Sauer bereits, wohin ihre kulinarische Reise geht. Ihr Pre-Dessert „Christbaumkugel“ verbindet Mandarine, Haselnuss und Lebkuchen: Mandarinenconfit trifft auf Haselnussespuma und ein Mandarinen-Verjus-Sorbet.

Im Mittelpunkt ihres Hauptdesserts stehen Amalfi-Zitrone, Alpenkaviar und Be-Better-Butter, ergänzt durch Oliveneis und karamellisierte Macadamia. Ein Zusammenspiel aus Säure, Salz, Cremigkeit und Röstaromen, das klassische Dessertlogiken bewusst erweitert.

Auch beim Petit Four wird es ungewöhnlich: „Black Apple“ kombiniert Kaffee, Vanille und Original-Beans-Piura-Schokolade mit einem acht Wochen fermentierten schwarzen Apfel.

Für ihre Kreationen steht den drei Finalisten ein Warenkorb ausgewählter Spitzenprodukte zur Verfügung – darunter Mandarinenpüree von Les Vergers Boiron, Bio-Schokolade von Original Beans, Amalfi-Zitrone von Cesarine, Alpenkaviar Osetra, Bio-Vanille, Kaffee von Naber Kaffee Manufaktur sowie Bio-Champagner von Drémont Marroy.

Wettbewerbserfahrung und beruflicher Werdegang

Franca Sauer bringt trotz ihres jungen Alters bereits umfangreiche Wettbewerbserfahrung mit. 2023 gewann sie sowohl den PriseccoPokal als auch den Landesvorentscheid des Rudolf-Achenbach-Preises und erreichte beim Bundesentscheid den vierten Platz. 2024 stand sie zudem im Finale der TV-Show „The Taste“.

Ihren beruflichen Weg begann Sauer in der klassischen Küche, bevor sie sich zunehmend auf die Patisserie spezialisierte. Stationen führten sie unter anderem ins Hotel und Restaurant Wilder Mann in Aalen sowie ins Familien Natur Resort Moargut; 2024 absolvierte sie zudem ein Praktikum bei Döllerer in Golling. Seit Anfang 2025 ist sie für die Patisserie des Hotel Auerhahn verantwortlich.

Finale am 9. November in Salzburg

Das Finale findet am 9. November 2026 in der KALK&KEGEL Area der Salzburg Arena statt. Von 9 bis 13 Uhr arbeiten die drei Finalisten live vor Publikum. Kommentiert wird der Wettbewerb von Lisi Brandlmaier. Anschließend verkostet die Jury die Kreationen, bevor am Nachmittag die Auszeichnungen und die Siegerehrung folgen.

Die Jury vereint einige der renommiertesten Namen der deutschsprachigen Patisserie, darunter Julia A. Leitner, Kay Baumgardt, Thomas Scheiblhofer, Luise Grottenthaler, Sabrina Schanz, Ian Baker und Sebastian Kraus. Jury-Chef ist Jan Eggers.

Für Franca Sauer ist das Finale damit nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Bühne für eine Patisserie, die Produktqualität, Handwerk und überraschende Aromenkombinationen miteinander verbindet – und für die kulinarische Handschrift, die sie seit Anfang 2025 im Hotel Auerhahn am Schluchsee entwickelt.

Infos: https://doux-heros.com/

Das Hotel Auerhahn

Das Hotel Auerhahn am Schluchsee ist die moderne Interpretation eines geschichtsträchtigen Schwarzwaldhofs. Unter der Leitung von Marius Tröndle verbindet das Haus seit seiner Neuausrichtung 2025 regionale Authentizität mit zeitgemäßem Lifestyle. Mit Schwerpunkten in den Bereichen Wellness, Aktivsport und anspruchsvoller Kulinarik ist es ein Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Qualitätstourismus im Hochschwarzwald.

www.auerhahn-hotel.com